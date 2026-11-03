Cách bố trí giường ngủ giúp bạn có giấc ngủ ngon sau một ngày làm việc

Tại sao cách bày trí giường ngủ lại quan trọng?

Theo VTV, một căn phòng thoáng khí tự nhiên cũng là điều kiện lý tưởng giúp bạn nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Đồng thời, bạn nên sử dụng vật liệu gỗ tự nhiên cho phòng ngủ để có cảm giác thoải mái khi bước vào phòng.

Nhiều người nghĩ việc đặt giường ngủ chỉ đơn giản là chọn một góc trống trong phòng ngủ. Nhưng thực tế, cách bạn bày trí giường ngủ lại ẩn chứa sức ảnh hưởng lớn lao hơn bạn tưởng. Nó không chỉ là sắp xếp nội thất phòng ngủ mà còn là kiến tạo nền tảng cho sức khỏe và hạnh phúc của bạn.

Vị trí và cách sắp đặt giường ngủ tác động trực tiếp đến việc bạn có một giấc ngủ ngon hay không. Một chiếc giường đặt sai vị trí, ví dụ đối diện cửa ra vào hoặc dưới xà ngang, có thể gây cảm giác bất an, gián đoạn giấc ngủ. Ngược lại, một vị trí hợp lý giúp bạn thư giãn sâu, cải thiện giấc ngủ, từ đó nâng cao sức khỏe tinh thần và thể chất rõ rệt. Đây là yếu tố độc đáo vì nó kết nối trực tiếp không gian vật lý với trạng thái sinh học và tâm lý của con người.

Vị trí và cách sắp đặt giường ngủ tác động trực tiếp đến việc bạn có một giấc ngủ ngon hay không.

Giường ngủ thường là món đồ nội thất lớn nhất và là trung tâm của phòng ngủ. Cách bày trí giường ngủ quyết định bố cục chung, sự cân đối và vẻ đẹp của cả căn phòng. Một chiếc giường được đặt khéo léo sẽ tạo ra luồng di chuyển thuận tiện, giúp các món đồ nội thất phòng ngủ khác như tủ đầu giường, bàn trang điểm phát huy tối đa công năng. Đây là thuộc tính cơ bản vì nó liên quan đến chức năng và bố cục nền tảng của không gian.

Cách đặt giường trong phòng ngủ còn có quan hệ mật thiết đến thẩm mỹ và phong thủy

Thông tin trên VTC News, xét về mặt phong thủy, cửa ra vào và cửa sổ là hai khu vực chủ chốt dành cho việc lưu thông, trao đổi khí vào phòng, vậy nên có khí tốt cũng có khí xấu. Do đó, nếu đặt giường tại vị trí này sẽ dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của chủ nhân căn phòng.

Không chỉ vi phạm lỗi phong thủy phòng ngủ, phương án bố trí này cũng không đem đến hiệu quả thẩm mỹ cao. Bởi lẽ, khi mở cửa bước vào phòng đập ngay vào mắt chúng ta là chiếc giường ngủ sẽ khiến căn phòng mất đi vẻ mỹ quan và duyên dáng vốn có.

Cách kê giường ngủ hợp phong thủy để có giấc ngủ ngon

Nên đặt giường ngủ ở nơi yên tĩnh

Cũng theo Báo Giáo dục và Thời đại, nhà phân tâm học Alberto Aiguer cho rằng, nên kê giường ngủ ở vị trí yên tĩnh nhất, kín đáo nhất, tránh những rung động xấu. Tuy nhiên, Yannick David cũng cho rằng, ngoài việc đảm bảo sự yên tĩnh, vị trí kê giường còn phải quan sát được toàn bộ căn phòng.

Rất nhiều gia đình có thói quen kê giường vào góc tường. Tuy nhiên, cách kê này được cho là không nên bởi người nằm phía sát tường sẽ bị bí khí và gặp khó khăn trong đời sống vợ chồng.

Không nên kê giường ngủ ở nơi quá nhiều ánh sáng

Khi kê giường theo hướng Bắc – Nam, ngoài việc tránh những tác động xấu từ các nguồn lực của tự nhiên, việc kê giường theo hướng này còn giúp tránh ánh nắng mặt trời.

Mặc dù ánh nắng mặt trời có tác dụng giúp giường ngủ thoáng đãng và sạch sẽ hơn nhưng nó cũng có nhược điểm là phá vỡ giấc ngủ vì nó liên quan đến sự tỉnh táo của não bộ. Đó là chưa kể tới các tia tử ngoại từ nguồn sáng này gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của con người.

Không nên kê giường ở góc tường

Rất nhiều gia đình có thói quen kê giường vào góc tường. Tuy nhiên, cách kê này được cho là không nên bởi người nằm phía sát tường sẽ bị bí khí và gặp khó khăn trong đời sống vợ chồng. Tốt nhất, nên kê giường ngủ ở giữa phòng, đầu giường tựa vào tường.

Lưu ý, trong phòng ngủ bạn nên hạn chế đặt các thiết bị điện tử như laptop, máy tính bàn, TV… vì sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh và giấc ngủ của bạn do sóng điện từ của các thiết bị này phát ra. Vì vậy khi thiết kế, bạn hãy treo 1-2 bức tranh trên tường kết hợp với việc đọc sách, ngồi thiền để giấc ngủ sâu hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng không nên đặt bàn làm việc trong phòng ngủ vì điều này khiến bạn thêm căng thẳng và ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Loài cây tỏa hương thơm dễ chịu lại mang may mắn nếu trồng trước nhà GĐXH - Bên cạnh giá trị thẩm mỹ, cây hoa hàm tiếu còn được xem là biểu tượng của sự may mắn, bình an và thịnh vượng. Vì vậy, loại cây này thường được trồng trong sân vườn, trước nhà, biệt thự hoặc các khuôn viên cảnh quan.