Lý do vì sao cần đóng nắp bồn cầu khi đi vệ sinh

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, khi xả nước bồn cầu, nước sẽ trôi đi chất thải trong bồn cầu, trộn lẫn với những hạt nhỏ của chất thải chứa vi trùng, vi khuẩn, bắn vào trong không khí.

Theo Realtor.com, đây được gọi là "hiệu ứng bình xịt". Các vi khuẩn được đẩy cao lên 25cm sau khi bồn cầu được giật nước mà không đậy nắp, và một lượng vi khuẩn ít hơn tiếp tục được đẩy lên không khí 90 phút sau khi xả nước. Vi khuẩn này sau đó phát tán ra trên thành bồn cầu, dưới sàn nhà vệ sinh và các bề mặt xung quanh.

Cũng theo VTC News, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng sau khi đi vệ sinh nếu bồn cầu nhà bạn được đặt chung với phòng tắm, tốt nhất hãy đậy kín các đồ dùng trong phòng, đặc biệt là bàn chải đánh răng, nếu không chúng sẽ trở thành nơi trú ngụ tuyệt vời cho vi khuẩn sinh sôi, phát triển.

Không đậy nắp bồn cầu khi xả nước, bạn đang "hứng" hàng triệu vi khuẩn.

Không chỉ vấn đề vệ sinh, việc không đóng nắp bồn cầu còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta. Trong số tất cả các vi khuẩn được tìm thấy trong nhà vệ sinh thì E. coli là một trong những loài nguy hiểm nhất. Nó có thể lây nhiễm cho bất kỳ ai vào phòng trong vòng 4-6 giờ tới. Một số loại khuẩn E. coli có thể gây tiêu chảy, nôn mửa.

Đậy nắp bồn cầu có sạch hơn không?

Đậy nắp bồn cầu không đồng nghĩa với việc bồn cầu trở nên sạch sẽ hay không còn vi sinh vật. VOV cho biết, sau một thời gian sử dụng, bồn cầu có thể tích tụ chất bẩn ở lòng bồn, dưới vành, mặt dưới nắp, bản lề, nút xả và nhiều vị trí ít được chú ý khác. Chính vì vậy, vệ sinh định kỳ vẫn là bước quan trọng nhất.

Khi lau dọn, không nên chỉ tập trung vào phần lòng bồn cầu. Nắp ngồi, mặt dưới nắp, nút nhấn xả nước và tay nắm cửa nhà vệ sinh đều là những bề mặt thường xuyên được chạm tay vào. Chúng cần được làm sạch phù hợp.

Một điểm khác cần chú ý là không nên tùy tiện trộn các loại chất tẩy rửa với nhau. Chẳng hạn, sản phẩm chứa chất tẩy clo không nên trộn với các chất tẩy có tính axit hoặc amoniac vì có thể tạo ra khí độc nguy hiểm. Khi sử dụng hóa chất vệ sinh, nên đọc kỹ hướng dẫn trên nhãn sản phẩm và giữ phòng thông thoáng.

Không chỉ vấn đề vệ sinh, việc không đóng nắp bồn cầu còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta.

Sau khi cọ rửa bồn cầu, dụng cụ vệ sinh cũng cần được xử lý hợp lý. Chổi cọ bồn cầu không nên đặt ngay vào hộp khi còn ướt sũng. Có thể để chổi ráo nước trước khi cất nhằm hạn chế môi trường ẩm kéo dài.

Sai lầm thường mắc khi dùng nhà vệ sinh

Sau khi sử dụng bàn chải cọ bồn cầu, hãy đảm bảo làm khô nó. Sự lưu thông không khí hạn chế bên trong ngăn chứa là môi trường tuyệt vời cho sự phát triển của vi khuẩn. Vì vậy, sau mỗi lần sử dụng, hãy đặt cọ bồn cầu dưới nắp để khô tự nhiên

Không khử trùng bàn chải cọ bồn cầu: Hãy khử trùng bàn chải cọ bồn cầu hai lần một tháng để loại bỏ vi khuẩn. Cố gắng không dành quá nhiều thời gian ngồi lâu cho việc đi vệ sinh vì các bác sĩ cảnh báo điều này có thể gây ra bệnh trĩ.

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