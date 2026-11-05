Cách sử dụng tinh bột để làm sạch và làm thơm nhà cửa, đồ đạc

Tẩy vết dầu mỡ trên vải

Theo VTC News, vết bẩn do dầu mỡ gây ra không chỉ dùng tẩy rửa thông thường, bạn cần sử dụng loại bột để hút dầu trước. Hãy rắc bột ngô lên và để một ngày, sau đó mang đi giặt lại bình thường. Bột ngô sẽ giúp hút dầu trên vải mà không để lại cặn hay vết bẩn nào.

Giúp hút ẩm sách

Hãy khôi khục cuốn sách yêu thích của mình khỏi ẩm mốc do thời tiết hay chẳng may bị nước đổ. Lật từng mặt giấy của cuốn sách rồi rắc thật nhiều bột lên đó, để có hiệu quả hút ẩm và giữ cho giấy không dính, bạn nên để một tuần rồi mới đổ bột ra. Đồng thời kiểm tra tình trạng sách nếu chưa ưng ý thì có thể thực hiện tương tự lại một lần nữa.

Không chỉ là nguyên liệu nấu ăn, các loại tinh bột còn có thể giúp ích cho bạn trong việc dọn dẹp nhà cửa, làm sạch đồ đạc.

Giúp đuổi kiến

Kiến thường không thích mùi của bột. Chính vì vậy mà bạn có thể rắc bột lên lối đi hay bất cứ góc nào mà kiến đi qua. Chúng sẽ lập tức tránh xa những chỗ ấy. Cách làm này an toàn hơn rất nhiều so với việc bạn sử dụng các loại thuốc diệt kiến.

Hút ẩm và khử mùi giày

Thông tin từ Báo Lâm Đồng Điện tử, vào những ngày trời mưa, việc đi giày thể thao sẽ gặp các tình trạng thấm nước vào bên trong khiến tấm lót giày bị ướt và mùi hôi chân. Để giải quyết vấn đề này, bạn hãy sử dụng bột ngô để rải vào tấm lót giày, chà sát chúng trên bề mặt tấm lót và treo giày ở nơi khô ráo.

Qua đêm, chúng sẽ trở nên khô ráo và thoáng mùi. Dựa vào đặc tính hút nước và khử mùi của bột ngô, nước sẽ được hút ra bên ngoài và bay hơi. Do đó, giày của bạn sẽ thơm tho và sạch hơn.

Đánh bóng

Sau một quá trình sử dụng, các thiết bị nhà bếp hoặc các vật dùng làm bằng sắt thường có hiện tượng gỉ sét. Bạn cần chuẩn bị một hỗn hợp bột ngô và nước, sau đó chấm hỗn hợp trên lên bề mặt chỗ bị gỉ sét. Cuối cùng, dùng khăn khô lau sạch bề mặt, vết gỉ đã biến mất hoàn toàn.

Để giải quyết vấn đề này, bạn hãy sử dụng bột ngô để rải vào tấm lót giày, chà sát chúng trên bề mặt tấm lót và treo giày ở nơi khô ráo.

Khử mùi thảm

Hãy dùng bột bắp để khử mùi và làm mới thảm trải sàn. Bạn rắc bột bắp lên thảm, để yên trong 15 đến 30 phút, sau đó hút bụi để hút mùi và khử mùi.

Lau chùi cửa sổ và kính

Pha bột bắp với nước để tạo thành hỗn hợp sệt là một cách tự nhiên để làm sạch kính và cửa sổ. Bạn trộn đều bột bắp và nước theo tỷ lệ bằng nhau. Thoa hỗn hợp lên một miếng vải và chà mạnh cửa sổ, tận dụng kết cấu mài mòn của bột bắp để loại bỏ các vết cặn nước cứng. Rửa sạch kính kỹ lưỡng bằng nước, sau đó dùng chất tẩy rửa kính thông thường để loại bỏ cặn bẩn và vệt loang.

Đây mới là cách đánh bay mùi hôi khó chịu trong nhà đơn giản, tiết kiệm GĐXH - Mùi hôi trong phòng xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, khiến bạn cảm thấy khó chịu. Hãy cùng tìm hiểu về các nguyên nhân có thể gây mùi hôi và cách khử hiệu quả.