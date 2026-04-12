Nắng nóng, 6 việc người Việt nên làm để phòng ngừa nguy cơ suy thận và bệnh lý đường tiết niệu
GĐXH - Chuyên gia cảnh báo, thời tiết nắng nóng nếu không bù đủ nước và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, có thể làm gia tăng nguy cơ suy thận và nhiều bệnh lý đường tiết niệu.
Nắng nóng có làm tăng nguy cơ suy thận và các bệnh lý đường tiết niệu?
Theo các chuyên gia y tế, thận đóng vai trò quan trọng trong việc lọc máu, điều hòa dịch và cân bằng điện giải. Khi cơ thể bị mất nước kéo dài, hoạt động sinh lý của thận sẽ bị ảnh hưởng đáng kể, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tiết niệu, thậm chí suy thận nếu không được bù nước kịp thời.
Trước hết, tình trạng mất nước qua mồ hôi khiến thể tích tuần hoàn giảm, làm giảm lưu lượng máu đến thận, từ đó ảnh hưởng đến tốc độ lọc cầu thận (GFR). Khi lưu lượng máu giảm, thận không thể hoạt động hiệu quả như bình thường.
Bên cạnh đó, khi lượng nước nạp vào không đủ, thận sẽ tăng tái hấp thu nước, dẫn đến nước tiểu bị cô đặc. Đây là điều kiện thuận lợi để các tinh thể như canxi oxalat hay acid uric kết tủa, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.
Ngoài ra, nắng nóng còn gây rối loạn điện giải do cơ thể mất natri, kali qua mồ hôi. Sự mất cân bằng này làm tăng gánh nặng điều hòa cho thận.
Không chỉ vậy, nước tiểu cô đặc và giảm số lượng cũng tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu.
Trong những trường hợp mất nước nghiêm trọng, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc có bệnh nền, tình trạng này có thể dẫn đến tổn thương thận cấp nếu không được xử trí kịp thời.
Làm gì để giảm nguy cơ suy thận trong mùa nắng nóng?
Các chuyên gia khuyến cáo, việc chủ động bảo vệ thận trong thời tiết nắng nóng là rất cần thiết, đặc biệt với người có nguy cơ cao.
Uống đủ nước
Theo Tổ chức quốc gia về Thận của Mỹ (National Kidney Foundation), uống đủ nước là cách dễ nhất để hỗ trợ chức năng thận. Nước giúp hòa tan chất thải và đào thải chúng qua nước tiểu, đồng thời giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Tuy nhiên, lượng nước cần thiết có thể khác nhau tùy thể trạng, môi trường và mức độ vận động.
Kiểm soát huyết áp và đường huyết
Một trong những yếu tố quan trọng nhất là kiểm soát huyết áp và đường huyết. Ông Dr. Joseph Vassalotti, Giám đốc y khoa của National Kidney Foundation, cho biết tăng huyết áp và tiểu đường là nguyên nhân hàng đầu gây suy thận mạn. Ông nhấn mạnh việc duy trì cân nặng hợp lý, ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn có thể giảm đáng kể nguy cơ này.
Hạn chế muối, thực phẩm chế biến sẵn
Chế độ ăn uống cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thận. Các chuyên gia khuyến nghị hạn chế muối, thực phẩm chế biến sẵn và đạm động vật quá mức. Thay vào đó, nên tăng cường rau xanh, trái cây và các nguồn đạm lành mạnh. Chế độ ăn ít muối không chỉ tốt cho huyết áp mà còn giúp giảm gánh nặng cho thận trong quá trình lọc máu.
Tránh lạm dụng thuốc
Bên cạnh đó, việc sử dụng thuốc cần hết sức thận trọng. Ông Dr. Mark Perazella, chuyên gia thận học tại Đại học Yale (Mỹ), cảnh báo việc lạm dụng thuốc giảm đau không kê đơn có thể gây tổn thương thận nếu dùng kéo dài. Người dân nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thuốc thường xuyên.
Duy trì lối sống lành mạnh
Ngoài ra, duy trì lối sống lành mạnh cũng góp phần bảo vệ thận. Tập thể dục đều đặn giúp cải thiện tuần hoàn máu và kiểm soát các yếu tố nguy cơ. Hạn chế rượu bia, không hút thuốc và ngủ đủ giấc cũng là những yếu tố quan trọng giúp thận hoạt động hiệu quả hơn.
Kiểm tra sức khỏe định kỳ
Cuối cùng, các chuyên gia khuyến cáo nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề về thận. Những xét nghiệm đơn giản như kiểm tra nước tiểu hay đo chức năng thận có thể giúp phát hiện bệnh từ giai đoạn sớm, tăng cơ hội điều trị hiệu quả.
Dấu hiệu cảnh báo suy thận, cần được thăm khám sớm
Trong mùa hè, thận phải hoạt động nhiều hơn để duy trì cân bằng nước, điện giải. Khi chức năng thận bị ảnh hưởng, cơ thể thường phát ra những tín hiệu cảnh báo sớm mà người bệnh cần nhận biết kịp thời:
- Nước tiểu sẫm màu, mùi nồng, lượng ít: Cho thấy tình trạng cô đặc nước tiểu do thiếu nước hoặc giảm chức năng lọc.
- Cảm giác tiểu rát nhẹ: Có thể liên quan đến kích ứng đường tiết niệu hoặc nguy cơ nhiễm trùng.
- Khát nước liên tục kèm mệt mỏi: Biểu hiện mất nước và rối loạn điện giải.
- Đau âm ỉ vùng hông, thắt lưng: Có thể là dấu hiệu sớm của sỏi thận hoặc tổn thương nhu mô thận.
Người phụ nữ đột ngột vỡ u thận khi đang tắm: Bác sĩ cảnh báo biến chứng dễ gây tử vongSống khỏe - 48 phút trước
GĐXH - Đang tắm, một người phụ nữ bất ngờ bị vỡ khôi u thận, gây đau bụng dữ dội, tụt huyết áp, xuất huyết sau phúc mạc, đe dọa tính mạng.
Chuyên gia chỉ rõ: Ăn nấm đúng cách - lợi đủ đường nhưng sai một bước có thể gây hạiBệnh thường gặp - 3 giờ trước
GĐXH - Nấm là thực phẩm giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc bảo quản sai, loại thực phẩm này có thể tiềm ẩn những rủi ro không nhỏ.
Người phụ nữ 65 tuổi phát hiện dị dạng mạch máu não từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 5 giờ trước
GĐXH - Đỏ mắt, sưng đau và mờ mắt kéo dài, người phụ nữ 65 tuổi đi kiểm tra chuyên sâu mới phát hiện mắc bệnh mạch máu não nguy hiểm.
Thói quen bỏ bữa sáng: Khiến bạn đói nhanh, dễ tăng cân và hại sức khỏeSống khỏe - 7 giờ trước
Nhiều người bỏ bữa sáng để tiết kiệm thời gian hoặc giảm cân, nhưng thói quen này có thể khiến bạn ăn nhiều hơn trong ngày, dễ tăng cân và tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nghiêm trọng.
Phẫu thuật thành công khối u sau phúc mạc khổng lồ nằm ở vị trí phức tạpSống khỏe - 7 giờ trước
BVĐK Bắc Ninh số 1 vừa phẫu thuật thành công, loại bỏ khối u sau phúc mạc nặng gần 1 kg nằm sâu trong ổ bụng của một bệnh nhân cao tuổi, ở vị trí phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
5 loại thực phẩm tốt nhất cho xương khớp khỏe mạnhSống khỏe - 11 giờ trước
Chủ động chăm sóc xương khớp từ sớm thông qua chế độ ăn uống là cách đơn giản và thiết thực nhất để phòng tránh tình trạng loãng xương hay thoái hóa khi tuổi tác tăng cao.
Đàn ông tuổi thọ ngắn thường 'yếu' 5 chỗ: Ai ngoài 50 cũng nên đọc ngaySống khỏe - 12 giờ trước
GĐXH - Nhiều nghiên cứu cho thấy tuổi thọ đàn ông phụ thuộc lớn vào tình trạng sức khỏe sau 60 tuổi. Khi cơ thể bắt đầu yếu ở 5 chỗ, đó có thể là cảnh báo cần thay đổi lối sống ngay.
Không phải cứ gắn mác healthy là an toàn: Cẩn trọng với những món ăn có thể gây hại tuyến giápSống khỏe - 21 giờ trước
Nhiều thực phẩm được xem là “healthy” lại tiềm ẩn nguy cơ với người có vấn đề tuyến giáp. Nếu ăn sai cách hoặc lạm dụng, chúng có thể âm thầm làm bệnh nặng hơn mà bạn không ngờ tới.
Nữ du khách nước ngoài phát hiện ung thư đại tràng thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Theo bác sĩ, trước khi nhập viện vì ung thư đại tràng, bệnh nhân đã tự ý dùng thuốc tại nhà, khiến tình trạng bệnh diễn tiến nặng hơn.
Trẻ suy tim cấp sau khi dùng sữa công thức: Dấu hiệu sốc phản vệ không nên bỏ quaMẹ và bé - 1 ngày trước
GĐXH - Một trẻ nhỏ tại Phú Thọ nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi uống sữa công thức. Bác sĩ xác định nguyên nhân là sốc phản vệ, gây biến chứng suy tim cấp.
Bất ngờ phát hiện suy thận giai đoạn nặng từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng dễ bỏ quaSống khỏe
GĐXH - Ngứa da tưởng chừng là vấn đề ngoài da thông thường nhưng có thể là dấu hiệu cảnh báo suy thận. Nhiều người chủ quan tự điều trị tại nhà, đến khi đi khám mới phát hiện bệnh đã ở giai đoạn nặng.