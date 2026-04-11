Bất ngờ phát hiện suy thận giai đoạn nặng từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng dễ bỏ qua

Phát hiện suy thận từ dấu hiệu ngứa kéo dài, gãi trầy da

Không ít người bị ngứa dai dẳng, đặc biệt về đêm, khiến mất ngủ, gãi đến trầy xước da nhưng vẫn nghĩ là dị ứng hoặc bệnh da liễu thông thường.

Tuy nhiên, theo ghi nhận tại Trung tâm Thận Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp khi đi khám mới phát hiện đã mắc suy thận nặng.

Theo BS. Mai Trà My - Trung tâm Thận Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai- ngứa do suy thận không đơn thuần là biểu hiện ngoài da mà là hậu quả của tình trạng “nhiễm độc” trong cơ thể.

Ngứa do suy thận có gì khác biệt?

Khác với ngứa do côn trùng đốt hay dị ứng – thường giảm khi bôi thuốc, ngứa do suy thận có đặc điểm rất riêng.

Người bệnh thường cảm thấy ngứa từ bên trong, âm ỉ, râm ran dưới da và rất khó chịu. Cơn ngứa thường tăng lên vào ban đêm, khiến người bệnh mất ngủ kéo dài, cơ thể suy kiệt.

Vì sao suy thận gây ngứa?

Các chuyên gia cho biết, khi chức năng thận suy giảm, cơ thể sẽ xuất hiện nhiều rối loạn gây ngứa.

Trước hết là sự tích tụ độc tố trong máu. Khi thận không đào thải được các chất như urê, phospho, chúng sẽ tích tụ và kích thích các đầu dây thần kinh dưới da.

Bên cạnh đó, người bệnh suy thận thường bị khô da do giảm tiết mồ hôi, khiến da dễ nứt nẻ và nhạy cảm hơn.

Ngoài ra, rối loạn chuyển hóa canxi – phospho cũng khiến các chất này lắng đọng ở da và mạch máu, làm tăng cảm giác ngứa.

Những dấu hiệu cảnh báo suy thận không nên bỏ qua

Ngứa kéo dài kèm theo các biểu hiện bất thường có thể là dấu hiệu cảnh báo suy thận.

Người bệnh có thể xuất hiện phù mí mắt, phù chân; nước tiểu có bọt lâu tan, sẫm màu hoặc giảm lượng; hơi thở có mùi khai nhẹ; cơ thể mệt mỏi, da nhợt nhạt, mất ngủ kéo dài.

Khi có những dấu hiệu này, người dân nên kiểm tra chức năng thận sớm để phát hiện bệnh kịp thời.

Phòng ngừa suy thận: Không nên chủ quan, tránh tự điều trị sai cách

Theo khuyến cáo của bác sĩ, người bệnh cần chăm sóc da đúng cách và theo dõi sức khỏe định kỳ.

Việc dưỡng ẩm da hằng ngày, duy trì chế độ ăn hợp lý, hạn chế thực phẩm giàu phospho và xét nghiệm kiểm tra chức năng thận là cần thiết.

Ngược lại, người bệnh không nên tự ý dùng thuốc không rõ nguồn gốc, tắm nước quá nóng hoặc gãi nhiều gây trầy xước, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Nhiều trường hợp do chủ quan hoặc điều trị sai cách đã khiến bệnh tiến triển nhanh sang giai đoạn nặng.

Hiện nay, các phương pháp như lọc máu HDF Online, sử dụng màng lọc hấp phụ… đã giúp cải thiện đáng kể tình trạng ngứa ở bệnh nhân suy thận, nâng cao chất lượng sống.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi bị ngứa kéo dài không rõ nguyên nhân, người dân nên đi khám sớm thay vì tự điều trị, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các bệnh lý tiềm ẩn nguy hiểm.