Lễ hội 'Tự hào đặc sản Việt 2026': Lan tỏa Chương trình Sinh kế Cộng đồng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội bền vững

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Ngày 19/8, Chương trình Sinh kế Cộng đồng được lan tỏa mạnh mẽ tại Lễ hội "Tự hào đặc sản Việt" 2026, tại siêu thị GO! Thăng Long, Hà Nội.

Chương trình "Sinh kế cộng đồng" được triển khai từ năm 2017 đến nay nhằm hỗ trợ cho sản phẩm thủ công, nông sản địa phương từ giai đoạn sản xuất đến tiêu thụ, từ đó góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Chương trình cũng đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng, tăng cường quảng bá các sản phẩm đặc sản vùng miền; đem đến cho người tiêu dùng cơ hội mua sắm hơn 200 sản phẩm đặc sản đến từ khắp các vùng miền trên cả nước.

Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường Trong nước (Bộ Công Thương) thông tin về chương trình Sinh kế Cộng đồng được lan tỏa mạnh mẽ tại Lễ hội Tự hào Đặc sản Việt 2026.

Chia sẻ với phóng viên, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường Trong nước (Bộ Công Thương) cho biết: "Thực hiện Nghị quyết số 88 của Chính phủ về phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Bộ Công Thương đã và đang phối hợp chặt chẽ cùng các địa phương, hiệp hội và hệ thống phân phối để triển khai các chương trình kích cầu quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc.

Đây là một bước đi cụ thể nhằm đưa các sản phẩm đặc sản vùng miền, nông sản tiêu biểu tiếp cận chuỗi bán lẻ hiện đại. Đồng thời hướng tới xuất khẩu thông qua việc đảm bảo chất lượng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm".

"Đặc biệt, thông qua Chương trình Sinh kế Cộng đồng, chúng tôi xác định đây là cầu nối then chốt để hỗ trợ bà con vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các địa bàn khó khăn kết nối vùng nguyên liệu với thị trường tiêu thụ, tạo dựng sinh kế bền vững tại những nơi còn hạn chế về thông tin và thị trường", ông Tuấn cho biết.

Chương trình "Sinh kế cộng đồng" được triển khai từ năm 2017 đến nay nhằm hỗ trợ cho sản phẩm thủ công, nông sản địa phương từ giai đoạn sản xuất đến tiêu thụ, từ đó góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Cũng theo ông Tuấn, thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh kích cầu và ưu tiên nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia để đồng hành, tăng cường đầu tư sinh kế lâu dài cho bà con vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện tiếp cận thông tin và thị trường còn nhiều hạn chế.

Thông tin thêm về Lễ hội "Tự hào Đặc sản Việt", ông Tuấn cho biết, người tiêu dùng được tiếp cận với hơn 200 mặt hàng nông sản Việt ngay trước thềm kỷ niệm Quốc khánh 2/9, không chỉ góp phần kích cầu tiêu dùng, mà còn lan tỏa niềm tự hào về văn hóa, con người, sản vật và năng lực sản xuất của Việt Nam. Quan trọng hơn, đây là một bước triển khai cụ thể Chương trình hợp tác giai đoạn 2026 - 2028 giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Cục Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan.

Mục tiêu không chỉ là tổ chức thêm các tuần hàng hoặc lễ hội mà cao hơn là hình thành một cơ chế hợp tác dài hạn, giúp hàng hóa Việt Nam tiếp cận bền vững hệ thống phân phối hiện đại; nâng cao chất lượng và năng lực cung ứng; xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường.

Tại Lễ hội đặc sản Việt, hơn 200 sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP đến từ các vùng miền, tiêu biểu như: Miền Bắc: Bánh cốm, bánh đậu xanh, đậu phụ Làng Mơ (Hà Nội), hồng giòn Mộc Châu (Sơn La), Mỳ Chũ (Bắc Ninh), chả ốc ngồi (Phú Thọ), miến đao Giới Phiên (Lào Cai), thịt hàu sữa (Quảng Ninh), nếp cái hoa vàng (Hải Phòng), cá sạch sông Đà (Phú Thọ); gạo lứt tím than (Điện Biên)… Miền Trung & Tây Nguyên: cá ngừ nướng, cá nục 1 nắng (Nghệ An); khô cá cơm sữa (Lâm Đồng), bơ (Lâm Đồng, Đắk Lắk), ở chuông, cải thảo Đà Lạt (Lâm Đồng), chả ram Bình Định (Gia Lai), rong sụn (Khánh Hòa),… Miền Nam: cá đù 1 nắng (Tp. Hồ Chí Minh), dừa xiêm (Vĩnh Long, Đồng Tháp), xoài cát hòa lộc (Đồng Tháp); bún gạo ngũ sắc (Đồng Tháp); tôm thẻ, cua biển (Cà Mau), cá basa (Đồng Tháp); bưởi hồng da xanh (Cần Thơ, Đồng Nai), cam sành & bưởi 5 roi (Vĩnh Long), bánh Pía (Cần Thơ), cua biển (Cà Mau),…