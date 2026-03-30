Vietcombank, BIDV, Agrbank, Vietinbank tăng lãi suất: Gửi tiết kiệm 200 triệu đồng ở Agribank về tay bao nhiêu tiền?
GĐXH - Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank vừa đồng loạt tăng lãi suất huy động trong tháng 3.
Lãi suất ngân hàng hôm nay
Ngân hàng Agribank cho biết đang triển khai chương trình "Sinh nhật vàng – Lộc ngập tràn", ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm từ 26/3/2026 đến 30/4/2026, với mức tặng thêm lãi suất lên đến 2%/năm.
Việc cộng thêm lãi suất tiết kiệm được Agribank áp dụng cho cả gửi tiền tiết kiệm tại quầy và trực tuyến.
Hiện Agribank đang niêm yết lãi suất huy động trực tuyến lên đến 4,75%/năm với kỳ hạn 1-5 tháng, 7%/năm với kỳ hạn từ 6-24 tháng.
Theo khảo sát tại các chi nhánh ngân hàng thương mại, nhiều nơi lãi suất tiền gửi đã chạm, thậm chí vượt ngưỡng 9%/năm. Mức lãi suất thực tế được các ngân hàng mời gọi cao hơn nhiều so với lãi suất niêm yết.
Hai ngân hàng thuộc hệ sinh thái VPBank là GPBank và Ngân hàng số Cake by VPBank đang dẫn đầu về lãi suất huy động cao nhất, lên đến 9%/năm các kỳ hạn 6-12 tháng.
Trong đó, Cake cộng thêm lãi suất 1,1%/năm, còn GPBank cộng thêm từ 2,55%/năm đến 3,15%/năm.
Còn tại Ngân hàng số Vikki Bank, một ngân hàng thuộc hệ sinh thái HDBank, lãi suất ngân hàng trả cho khách trong tháng 3/2026 từ 9%/năm với các khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng. Trong đó, lãi suất ngân hàng cao nhất lên đến 9,2%/năm với kỳ hạn 12-13 tháng.
Trong khi đó, Ngân hàng VIB ưu đãi lãi suất tiết kiệm 7,9%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng, cho khách hàng mở tiết kiệm mới từ 2 triệu đồng thông qua ứng dụng ngân hàng trong tháng 3/2026.
Ngân hàng SeABank thậm chí còn trả cho người gửi tiền lãi suất lên đến 8,8%/năm với các khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng trước ngày 8/4/2026. Trong khi đó lãi suất tiết kiệm cao nhất theo niêm yết của ngân hàng là 6,25%/năm.
Ngoài ưu đãi kể trên, SeABank tiếp tục duy trì chính sách lãi suất cộng thêm 0,2%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm 6, 12, 13 tháng với số tiền từ 100 triệu đồng.
|LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NIÊM YẾT NGÀY 30/3/2026 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|4,75
|4,75
|7
|7
|7
|7
|BIDV
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,8
|VIETINBANK
|4,75
|4,75
|5,5
|5,5
|5,9
|5,9
|VIETCOMBANK
|4
|4,5
|5,5
|5,5
|5,9
|5,9
|ABBANK
|3,8
|4
|6,3
|6,3
|6,3
|6,3
|ACB
|4,6
|4,65
|6,35
|6,45
|6,55
|BAC A BANK
|4,55
|4,55
|7,05
|7,05
|7,1
|7,1
|BAOVIETBANK
|4,75
|4,75
|6,2
|6,2
|6,25
|6,25
|BVBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|7,2
|EXIMBANK
|4,6
|4,7
|5,4
|5,3
|5,3
|5,8
|GPBANK
|3,9
|4
|5,55
|5,65
|5,85
|5,85
|HDBANK
|4,2
|4,3
|5,5
|5,3
|5,8
|6,1
|KIENLONGBANK
|4,4
|4,4
|5,7
|5,4
|6
|5,35
|LPBANK
|4,7
|4,75
|6,8
|6,8
|7
|7,1
|MB
|4,5
|4,7
|5,9
|5,9
|6,55
|6,55
|MBV
|4,6
|4,75
|7,2
|7,2
|7,5
|7,5
|MSB
|4,1
|4,1
|5,2
|5,2
|5,8
|5,8
|NAM A BANK
|4,6
|4,75
|5,7
|5,6
|5,7
|5,9
|NCB
|4,7
|4,75
|6,4
|6,4
|6,6
|6,8
|OCB
|4,75
|4,75
|6,5
|6,5
|6,8
|7
|PGBANK
|4,75
|4,75
|7,1
|7,1
|7,2
|6,8
|PVCOMBANK
|4,75
|4,75
|5,8
|5,8
|6,1
|6,8
|SACOMBANK
|4,75
|4,75
|6,8
|6,8
|6,8
|6,8
|SAIGONBANK
|4,75
|4,75
|6,5
|6,5
|6,8
|7
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
|SEABANK
|3,95
|4,45
|5,35
|5,49
|5,8
|6,25
|SHB
|4,6
|4,65
|6
|6,1
|6,3
|6,5
|TECHCOMBANK
|4,35
|4,75
|7,05
|7,05
|7,25
|6,35
|TPBANK
|4,75
|4,75
|6,25
|6,25
|6,45
|6,45
|VCBNEO
|4,75
|4,75
|7,2
|7,2
|7,2
|7,2
|VIB
|4,75
|4,75
|5,7
|5,8
|6,5
|5,9
|VIET A BANK
|4,75
|4,75
|6,1
|6,1
|6,2
|6,3
|VIETBANK
|4,6
|4,6
|6,1
|6,2
|6,3
|6,6
|VIKKI BANK
|4,7
|4,7
|6,5
|6,5
|6,6
|6,6
|VPBANK
|4,75
|4,75
|6,6
|6,6
|6,8
|6,6
Tại Ngân hàng MBV, một ngân hàng con của MB, dù lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết đã là 7,5%/năm nhưng khách hàng vẫn được cộng thêm, dẫn đến lãi suất thực nhận lên đến 8%/năm.
Lãi suất tiết kiệm tại một chi nhánh của LPBank công bố lên đến 8,2%/năm cho tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng, cao hơn tới 1%/năm so với lãi suất tiết kiệm cao nhất đang được ngân hàng công bố.
Một chi nhánh của Nam A Bank cũng đang mời gọi người gửi tiền với lãi suất kỳ hạn 6, 7, 12 tháng lần lượt là 8,4%/năm, 8,5%/năm, 8,6%/năm. Mức lãi suất này chênh lệch đáng kể so với lãi suất tiền gửi cao nhất 5,9%/năm đang được ngân hàng niêm yết.
Vietcombank, BIDV, Agrbank, Vietinbank tăng lãi suất, mức cao nhất 6,5%/năm
Các "ông lớn" trong nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank vừa đồng loạt tăng lãi suất huy động trong tháng 3. Hiện lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6-36 tháng tại nhóm ngân hàng này phổ biến trong khoảng 6-6,5%/năm.
Theo biểu lãi suất huy động của Agribank, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng là 2,6%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng là 2,9%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 4%/năm; kỳ hạn 12-18 tháng là 5,9%/năm; kỳ hạn 24 tháng là 6,5%/năm.
Tại BIDV, lãi suất huy động kỳ hạn 1-2 tháng là 2,1%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng là 2,4%/năm; kỳ hạn 6-9 tháng là 3,5%/năm; kỳ hạn 12-18 tháng là 5,9%/năm; kỳ hạn 24-36 tháng là 6,5%/năm.
VietinBank niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn từ 1 đến dưới 3 tháng là 2,1%/năm; kỳ hạn từ 3 đến dưới 6 tháng là 2,4%/năm; kỳ hạn từ 6 đến dưới 12 tháng là 3,5%/năm; kỳ hạn từ 12 đến dưới 24 tháng là 5,9%/năm; kỳ hạn 24-36 tháng là 6,5%/năm.
Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại Vietcombank đối với kỳ hạn 1-3 tháng là 2,4%/năm; kỳ hạn 6-9 tháng là 3,5%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 5,9%/năm; kỳ hạn 24 tháng là 6,5%/năm.
Gửi tiết kiệm Agribank 200 triệu đồng về tay 26 triệu đồng
Lãi suất tiết kiệm Agribank ghi nhận mức cao nhất là 6,5%/năm. Xem ngay mức lãi có thể nhận được nếu gửi tiết kiệm 200 triệu đồng.
Theo khảo sát của Lao Động ngày 28.3, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) hiện dao động trong khoảng 2,6 - 6,5%/năm.
Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy của Agribank đang được niêm yết như sau:
Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng không đổi, hiện ở mức 2,6%/năm.
Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng giữ tại mức 2,9%/năm.
Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 - 11 tháng hiện ở mức 4,0%/năm.
Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn lớn hơn 12 tháng hiện neo ở mức 5,9%/năm.
Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 24 - 36 tháng hiện ở mức 6,5%/năm.
Như vậy, gửi 200 triệu đồng tại Agribank, khách hàng có thể nhận mức lãi cao nhất như sau (áp dụng với khách hàng cá nhân gửi trực tiếp tại quầy):
* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.
