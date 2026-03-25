Bất ngờ lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng cán mốc 10%: Gửi 200 triệu đồng về tay bao nhiêu tiền lãi?

Thứ tư, 15:00 25/03/2026 | Giá cả thị trường
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,2 - 10%.

Lãi suất tiết kiệm 12 tháng cao nhất 2026: Gửi 200 triệu nhận lãi bao nhiêu? - Ảnh 1.Gửi tiết kiệm 800 triệu đồng 13 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi là cao nhất?

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng đang niêm yết cao nhất ở mức 7,9%/năm.

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Lãi suất tiết kiệm 12 tháng cao nhất 2026: Gửi 200 triệu nhận lãi bao nhiêu? - Ảnh 2.

Vietcombank vừa trở thành ngân hàng tiếp theo gia nhập danh sách các ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 3/2026.


Sau BIDV và VietinBank, "ông lớn" Vietcombank vừa trở thành ngân hàng tiếp theo gia nhập danh sách các ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 3/2026. Cùng với đó, VietinBank cũng có lần tăng lãi suất huy động thứ hai trong tháng này.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được Vietcombank công bố, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12-24 tháng đồng loạt niêm yết ở mức cao hơn trước.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ niêm yết mới cho kỳ hạn 12-13 tháng là 5,9%/năm, tăng 0,4%/năm so với mức lãi suất cũ.

Đáng chú ý, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng tăng mạnh 1%/năm lên 6,5%/năm. Đây là mức lãi suất cao nhất theo niêm yết của Vietcombank.

Ngân hàng giữ nguyên lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 12 tháng. Trong đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng là 4%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng 4,5%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng 5,5%/năm.

Trong khi đó, Ngân hàng VietinBank cũng điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi với các kỳ hạn từ 12-36 tháng.

Lãi suất ngân hàng mới nhất do VietinBank niêm yết cho kỳ hạn 12-18 tháng là 5,9%/năm, tăng 0,4%/năm; kỳ hạn 24-36 tháng tăng mạnh 1%/năm lên 6,5%/năm.

Tuy nhiên, lãi suất huy động thực tế tại VietinBank có thể lên đến 7,5%/năm nếu khách hàng đáp ứng đủ điều kiện về voucher lãi suất.

VietinBank giữ nguyên lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1-11 tháng. Hiện lãi suất huy động kỳ hạn 1-5 tháng được ngân hàng niêm yết tại mức trần tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, 4,75%/năm. Lãi suất huy động kỳ hạn 6-11 tháng là 5,5%/năm.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 24/3/2026 (%/NĂM)
NGÂN HÀNG1 THÁNG3 THÁNG6 THÁNG9 THÁNG12 THÁNG18 THÁNG
AGRIBANK3,23,75,75,766
BIDV4,754,756,66,66,86,8
VIETCOMBANK44,55,55,55,95,9
VIETINBANK4,754,755,55,55,95,9
ACB4,64,656,356,456,55
BAC A BANK4,554,556,86,86,856,9
BAOVIETBANK4,754,756,26,26,256,25
BVBANK4,754,756,66,66,87,2
EXIMBANK4,64,75,45,35,35,8
GPBANK3,945,555,655,855,85
HDBANK4,24,35,55,35,86,1
KIENLONGBANK4,44,45,75,465,35
LPBANK4,74,756,86,877,1
MB4,54,75,95,96,556,55
MBV4,64,756,56,57,27,2
MSB4,14,15,25,25,85,8
NAM A BANK4,64,755,75,65,75,9
NCB4,74,756,46,46,66,8
OCB4,754,756,36,36,66,8
PGBANK4,754,757,17,17,26,8
PVCOMBANK4,754,755,85,86,16,8
SACOMBANK4,64,65,95,96,16,1
SCB1,61,92,92,93,73,9
SEABANK3,954,455,355,495,86,25
SHB4,64,6566,16,36,5
TECHCOMBANK4,354,757,256,257,356,35
TPBANK4,754,755,45,55,75,9
VCBNEO4,754,756,25,456,46,2
VIB4,754,755,75,86,55,9
VIET A BANK4,64,756,16,16,26,3
VIETBANK4,64,66,16,26,36,6
VIKKI BANK4,74,76,56,56,66,7
VPBANK4,754,756,66,66,76,4

Đây là lần thứ hai kể từ đầu tháng 3 VietinBank tăng lãi suất huy động, một động thái được coi là hiếm có đối với một ngân hàng thuộc nhóm Big4.

Như vậy, trong nhóm ngân hàng Big4 hiện chỉ còn duy nhất Agribank vẫn chưa tăng lãi suất huy động.

Cách đây một tháng, Agribank là ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất trong nhóm Big4, nhưng đến thời điểm hiện tại đây lại là ngân hàng niêm yết lãi suất huy động thấp hơn so với Vietcombank, BIDV, VietinBank.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng cán mốc 10%

Lãi suất PVcomBank hiện ở mức cao nhất thị trường, lên đến 10% cho kỳ hạn 12 tháng với số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, PVcomBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 6,1% khi khách hàng gửi tiền online và 5,8% khi gửi tiền tại quầy.

Theo sau, HDBank với mức lãi suất 7,7% cho kỳ hạn 12 tháng, điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, HDBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 5,8% khi khách hàng gửi tiền online và 5,7% khi gửi tiền tại quầy.

Top những ngân hàng có lãi suất cao khi gửi tiết kiệm 12 tháng ở điều kiện thường có thể kể đến như: PGBank, Cake by VPBank, Vikki Bank, BacABank...

PGBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 7,2%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ.

Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 7,9%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Khách hàng lĩnh lãi đầu kỳ, theo tháng, theo quý nhận lãi suất lần lượt là: 6%; 6,27%; 6,31%.

BAC A BANK đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 7,1% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện BAC A BANK đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 7,1%/năm ở kỳ hạn từ 12-36 tháng.

Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,6% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6,7%/năm ở kỳ hạn 13 tháng.

Gửi tiết kiệm 12 tháng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, người dân gửi 200 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 7,3%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

200 triệu đồng x 7,3%/12 x 12 = 14,6 triệu đồng.

Ví dụ, người dân gửi 800 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 7,3%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

800 triệu đồng x 7,3%/12 x 12 = 58,4 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.

