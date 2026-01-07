Ngân hàng tung lãi tới 8,2% khi gửi kỳ hạn 6 tháng: Bất ngờ số tiền nhận về khi gửi tiết kiệm 500 triệu đồng

Biến động lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank mới nhất: Gửi 1 tỷ đồng ở đâu để có lãi cao nhất? GĐXH - Cả 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Big4) đồng loạt tăng lãi suất huy động, trong đó, Agribank vẫn là ngân hàng có lãi suất huy động nhỉnh hơn so với ba "ông lớn" còn lại tại một số kỳ hạn như 3 tháng, 6 tháng và tháng.

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào ưu đãi nhất đầu tháng 1/2026? (Ảnh minh hoạ).

Sau khi tăng lãi suất huy động liên tiếp hai lần trong tháng 12/2025, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) bất ngờ giảm lãi suất huy động đối với tiền gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 3 tháng.

Không chỉ là ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất tiết kiệm trong năm 2026, ACB cũng là ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất kể từ tháng 8/2025.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm do ACB vừa công bố, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 3 tháng dành cho tài khoản tiền gửi dưới 200 triệu đồng giảm nhẹ 0,05%/năm xuống còn 4,65%/năm; kỳ hạn 3 tháng áp dụng cho tiền gửi từ 200 triệu đồng trở lên giảm 0,1%/năm xuống còn 4,65%/năm.

ACB chỉ thực hiện điều chỉnh lãi suất đối với kỳ hạn 3 tháng. Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn còn lại được giữ nguyên.

Theo chính sách lãi suất bậc thang, với tiền gửi trực tuyến dưới 200 triệu đồng, lãi suất mới nhất tại ACB lần lượt là: Kỳ hạn 1 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,4%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,65%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 5,2%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 5,3%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,7%/năm.

So với biểu lãi suất trên, lãi suất tiền gửi áp dụng cho mức gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng cao hơn 0,1%/năm, mức tiền gửi từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng và từ 5 tỷ đồng trở lên cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất dành cho mức tiền gửi liền kề.

Như vậy, lãi suất ngân hàng cao nhất được ACB niêm yết cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến từ 5 tỷ đồng như sau: Lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,6%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,65%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 5,4%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 5,5%/năm và kỳ hạn 12 tháng là 5,9%/năm.

Mức lãi suất huy động trực tuyến nói trên đã được ACB điều chỉnh tăng thêm từ 0,3-0,7%/năm kể từ 23/12/2025.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN MỘT SỐ KỲ HẠN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 6/1/2025 NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 3 3,5 5 5 5,3 5,3 BIDV 3 3,4 4,5 4,5 5,3 5,3 VIETINBANK 3 3,4 4,5 4,5 5,3 5,3 VIETCOMBANK 2,1 2,4 3,5 3,5 5,2 5,2 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,2 5,6 ACB 4,3 4,65 5,2 5,3 5,7 BAC A BANK 4,55 4,55 6,5 6,5 6,55 6,7 BAOVIETBANK 4,5 4,65 5,85 5,7 6 6,1 BVBANK 4,75 4,75 6,2 6,2 6,2 6,2 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 3,9 3,9 5,4 5,1 5,7 5,45 LPBANK 4,5 4,75 6,1 6,1 6,2 6,2 MB 4,5 4,65 5,3 5,3 5,55 5,7 MBV 4,6 4,75 5,7 5,7 6 6 MSB 4,1 4,1 5,2 5,2 5,8 5,8 NAM A BANK 4,6 4,75 5,7 5,6 5,7 5,9 NCB 4,5 4,7 6,2 6,25 6,3 6,3 OCB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,6 6,8 PGBANK 4,75 4,75 7,1 7,1 7,2 7,3 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,8 5,8 6,1 6,8 SACOMBANK 4,75 4,75 5,3 5,5 5,8 6 SAIGONBANK 4,1 4,3 5,2 5,3 5,8 6,1 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 5,15 5,35 5,5 5,95 SHB 4,2 4,65 5,6 5,6 5,8 6 TECHCOMBANK 4,75 4,65 5,85 5,85 5,95 5,95 TPBANK 4,75 4,75 5,1 5,1 5,5 5,7 VCBNEO 4,75 4,75 6,2 5,45 6,2 6,2 VIB 4,75 4,75 5,3 5,3 6,5 5,5 VIET A BANK 4,3 4,5 5,4 5,4 5,7 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 6 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,7 VPBANK 4,75 4,75 6,2 6,2 6,2 6,2

Cũng với mức tăng này, lãi suất huy động tại quầy lĩnh lãi cuối kỳ được ACB niêm yết gồm: Kỳ hạn 1 tháng là 3,5%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 3,7%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 3,9%/năm, kỳ hạn 4 tháng là 4,1%/năm, kỳ hạn 5 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 4,7%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,2%/năm và cao nhất là 5,3%/năm với kỳ hạn từ 13-36 tháng.

Đây là một trong số các ngân hàng duy trì chính sách cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền, dựa theo số lượng tiền gửi. Theo đó, ngân hàng cộng thêm lãi suất từ 0,1-0,2%/năm so với niêm yết với số tiền gửi từ 200 triệu đến trên 5 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, ACB vẫn đang thuộc nhóm ngân hàng thương mại duy trì lãi suất huy động thấp nhất hệ thống. Ngay cả "lãi suất đặc biệt" dành cho khách hàng VIP có số dư tiền gửi từ 200 tỷ đồng, dù vừa được tăng theo lãi suất thường từ 6%/năm lên 6,3%/năm, nhưng vẫn thấp hơn so với lãi suất mà một số ngân hàng khác công bố cho khách hàng phổ thông.

Gửi tiết kiệm 6 tháng nhận lãi suất 8,2%

Theo khảo sát với gần 30 ngân hàng, Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 7,1%/năm khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ. Khi khách hàng nhận lãi đầu kỳ, theo tháng và theo quý sẽ nhận được lãi suất lần lượt ở mức 6,04%, 6,19% và 6,24%/năm.

Từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 28/2/2026, Cake by VPBank tặng thêm lãi suất 0,9%/năm cho khách hàng cá nhân lần đầu tiên sử dụng sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng số CAKE by VPBank (bao gồm ứng dụng CAKE BANK và các nền tảng khác). Điều kiện để nhận thêm lãi suất là phương thức nhận lãi: Cuối kỳ hạn, đầu kỳ hạn, hàng tháng, hàng quý; Kỳ hạn tiền gửi từ 6 tháng trở lên và không tất toán trước hạn.

PGBank niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 7,1%/năm khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ; nếu nhận lãi hàng tháng nhận lãi suất 7%. PGBank niêm yết lãi suất cao nhất là 7,3% khi khách hàng gửi tiền ở kỳ hạn 18, 24, 36 tháng.

Bac A Bank niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,5%/năm khi khách hàng gửi tiền online, nhận lãi cuối kỳ. Bac A Bank niêm yết lãi suất cao nhất là 6,7% khi khách hàng gửi tiền ở kỳ hạn 18, 24, 36 trở lên.

Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,5%/năm khi khách hàng gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Kỳ hạn cao nhất đơn vị này đang niêm yết lãi suất cao nhất là 13 tháng, ở mức 6,7%.

NCB vừa công bố cộng thêm lãi suất đến 2%/năm khi tất cả khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm trực tuyến thông qua ứng dụng ngân hàng số của NCB. Điều kiện áp dụng rộng rãi cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên và được kéo dài đến 31/1/2026.

Với việc cộng thêm lãi suất 2%/năm, lãi suất tiền gửi trực tuyến tại NCB kỳ hạn 6 – 8 tháng sẽ lên tới 8,2%/năm; kỳ hạn 9 – 11 tháng lên tới 8,25%/năm; kỳ hạn 12 – 36 tháng là 8,3%/năm.

Gửi tiết kiệm 6 tháng nhận tiền lãi thế nào?

Công thức tính tiền lãi gửi tiết kiệm 6 tháng tại ngân hàng:

Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất (%)/12 tháng x số tháng gửi

Gửi 500 triệu đồng vào Ngân hàng A, với lãi suất 7,1% ở kì hạn 6 tháng. Tiền lãi bạn nhận được ước tính bằng:

500 triệu đồng x 7,1%/12 x 6 tháng = 17,75 triệu đồng.

Trước khi gửi tiết kiệm, bạn đọc nên so sánh lãi suất tiết kiệm giữa các ngân hàng, lãi suất giữa các kì hạn với nhau để hưởng tiền lãi cao nhất.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.