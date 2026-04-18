Ngăn kịp thời 3 nữ sinh ở Tuyên Quang đi tìm 'việc nhẹ lương cao'
GĐXH - Phát hiện 3 nữ sinh rủ nhau bắt xe khách đi Hà Nội theo lời dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội, Công an xã Tùng Vài (Tuyên Quang) đã nhanh chóng phối hợp truy tìm, đưa các cháu về an toàn.
Theo đó, Công an xã Tùng Vài, tỉnh Tuyên Quang vừa nhận được thư cảm ơn của đại diện gia đình anh G.V.S (SN 1991, trú tại xã Tùng Vài). Trong thư, gia đình bày tỏ sự cảm kích đối với Công an xã Tùng Vài và Công an xã Yên Sơn đã hỗ trợ tìm kiếm, đưa 3 cháu bé trở về nhà an toàn.
Trước đó, khoảng 20h ngày 13/4, Công an xã Tùng Vài nhận được tin báo của giáo viên và phụ huynh Trường THCS xã Tùng Vài về việc 3 nữ sinh gồm: G.T.M (SN 2012), S.T.S (SN 2012) và G.T.S (SN 2012), đều là học sinh lớp 8, sau giờ tan học không thấy về nhà.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tùng Vài khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, xác định 3 cháu đang trên xe khách di chuyển theo tuyến Hà Giang – Tuyên Quang đi Hà Nội. Lực lượng Công an xã Tùng Vài đã trao đổi với Công an xã Yên Sơn để phối hợp tìm kiếm.
Đến khoảng 21h cùng ngày, Công an xã Yên Sơn đã đưa 3 cháu về trụ sở an toàn. Sau đó, Công an xã Tùng Vài phân công cán bộ cùng đại diện phụ huynh và nhà trường đến tiếp nhận, đưa các cháu trở về bàn giao cho gia đình quản lý, giáo dục.
Tại cơ quan công an, các cháu cho biết có một đối tượng lạ trên Facebook và Zalo giới thiệu công việc “việc nhẹ, lương cao”. Tuy nhiên, các thông tin về nơi làm việc, địa chỉ, nhân thân của đối tượng đều là giả mạo. Mọi trao đổi chỉ diễn ra qua tin nhắn, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo hoặc lôi kéo vào hoạt động vi phạm pháp luật. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, cả 3 cháu đã nhận thức rõ nguy cơ và đồng ý trở về với gia đình.
Trước đó, ngày 12/4/2026, sau khoảng 5 giờ kể từ khi nhận tin báo của gia đình anh G.V.T (SN 1993, trú tại xã Tùng Vài), Công an xã Tùng Vài cũng đã tìm kiếm, đưa cháu G.T.T (SN 2012) – con gái anh G.V.T đang đi tìm “việc nhẹ lương cao” theo lời giới thiệu của đối tượng lạ trên mạng xã hội tại tỉnh Phú Thọ trở về nhà an toàn.
Thời gian gần đây, tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa xuất hiện tình trạng các đối tượng xấu lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết của trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để dụ dỗ tham gia các hoạt động tiềm ẩn nguy cơ xâm hại sức khỏe, tinh thần và sự phát triển toàn diện.
Cơ quan công an khuyến cáo phụ huynh và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục con em trong việc sử dụng mạng xã hội; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện biểu hiện bất thường; đồng thời nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo với lời hứa “việc nhẹ lương cao”, “đi làm nhanh, không cần giấy tờ” – thủ đoạn thường được các đối tượng xấu sử dụng để lôi kéo trẻ vị thành niên với hậu quả khó lường.
Khởi tố nhóm cho vay qua mạng với mức lãi suất hơn 530%Pháp luật
GĐXH - Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Huế phát hiện nhóm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook khác nhau thường xuyên đăng tải bài viết quảng cáo cho vay nên đấu tranh, làm rõ.