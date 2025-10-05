Hà Nội: Kịp thời giải cứu thiếu niên người Mông sập bẫy 'việc nhẹ, lương 50 triệu/tháng'
GĐXH - Bỏ công việc hiện tại ở Hải Phòng để lên Hà Nội theo lời mời gọi làm việc tại Thái Lan với mức lương 50 triệu đồng/tháng, nam thiếu niên người dân tộc Mông may mắn được Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) kịp thời phát hiện, giải cứu khỏi "bẫy" đối tượng lừa đảo.
Ngày 5/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) vừa giải cứu thành công một nam thiếu niên thoát khỏi bẫy lừa đảo “việc nhẹ, lương cao” của đối tượng lạ mặt trên mạng xã hội.
Theo đó, vào chiều ngày 2/10, trong quá trình tuần tra địa bàn, tổ công tác của Công an phường Yên Hòa phát hiện cháu G.A.D. (SN 2008, dân tộc Mông, quê tại Tìa Dình, tỉnh Điện Biên) đang đi lang thang tại khu vực Nam Trung Yên với biểu hiện lạc đường.
Tiếp cận và thăm hỏi, tổ công tác được biết D. hiện đang làm thuê tại một công ty sản xuất bàn chải đánh răng ở thành phố Hải Phòng. Gần đây, qua mạng xã hội Facebook, D. đã quen biết một đối tượng tự xưng là chuyên gia môi giới việc làm.
Đối tượng này đã "vẽ" ra một viễn cảnh hấp dẫn, tuyển nhân viên đi làm việc tại Thái Lan với mức lương lên tới 50 triệu đồng/tháng. Nếu cháu D. đồng ý nhận việc, đối tượng hẹn sẽ đón D. ở Bến xe Mỹ Đình, TP Hà Nội, sau đó đưa cháu D. đi máy bay sang Thái Lan.
Nhận thấy đây là cơ hội "việc nhẹ, lương cao" nên D. đã rời công ty ở Hải Phòng, theo hướng dẫn của đối tượng và đi nhờ xe đến Hà Nội.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ cháu D., cán bộ tuần tra đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an phường và đưa cháu D. về trụ sở. Tại đây, Công an phường đã phân tích, giải thích giúp cháu D. hiểu rõ việc mời tham gia ứng tuyển lao động “việc nhẹ, lương cao” là một trong những thủ đoạn tinh vi của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng; đồng thời liên hệ với mẹ đẻ của cháu ở Điện Biên.
Sau đó, Công an phường đã hỗ trợ, giúp đỡ đưa cháu D. về với gia đình an toàn.
Qua vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin theo lời mời gọi đi lao động bất hợp pháp ở Thái Lan hay Campuchia hoặc các quốc gia khác. Trường hợp bị dụ dỗ, lừa gạt, cưỡng bức lao động, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.
