Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Kịp thời giải cứu thiếu niên người Mông sập bẫy 'việc nhẹ, lương 50 triệu/tháng'

Chủ nhật, 20:04 05/10/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bỏ công việc hiện tại ở Hải Phòng để lên Hà Nội theo lời mời gọi làm việc tại Thái Lan với mức lương 50 triệu đồng/tháng, nam thiếu niên người dân tộc Mông may mắn được Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) kịp thời phát hiện, giải cứu khỏi "bẫy" đối tượng lừa đảo.

Ngày 5/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) vừa giải cứu thành công một nam thiếu niên thoát khỏi bẫy lừa đảo “việc nhẹ, lương cao” của đối tượng lạ mặt trên mạng xã hội.

Theo đó, vào chiều ngày 2/10, trong quá trình tuần tra địa bàn, tổ công tác của Công an phường Yên Hòa phát hiện cháu G.A.D. (SN 2008, dân tộc Mông, quê tại Tìa Dình, tỉnh Điện Biên) đang đi lang thang tại khu vực Nam Trung Yên với biểu hiện lạc đường.

Tiếp cận và thăm hỏi, tổ công tác được biết D. hiện đang làm thuê tại một công ty sản xuất bàn chải đánh răng ở thành phố Hải Phòng. Gần đây, qua mạng xã hội Facebook, D. đã quen biết một đối tượng tự xưng là chuyên gia môi giới việc làm.

Kịp thời giải cứu thiếu niên khỏi bẫy lừa đảo việc làm lương cao tại Hà Nội - Ảnh 1.

Cán bộ Công an phường Yên Hòa giúp đỡ nam thiếu niên về với gia đình ở Điện Biên.

Đối tượng này đã "vẽ" ra một viễn cảnh hấp dẫn, tuyển nhân viên đi làm việc tại Thái Lan với mức lương lên tới 50 triệu đồng/tháng. Nếu cháu D. đồng ý nhận việc, đối tượng hẹn sẽ đón D. ở Bến xe Mỹ Đình, TP Hà Nội, sau đó đưa cháu D. đi máy bay sang Thái Lan.

Nhận thấy đây là cơ hội "việc nhẹ, lương cao" nên D. đã rời công ty ở Hải Phòng, theo hướng dẫn của đối tượng và đi nhờ xe đến Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ cháu D., cán bộ tuần tra đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an phường và đưa cháu D. về trụ sở. Tại đây, Công an phường đã phân tích, giải thích giúp cháu D. hiểu rõ việc mời tham gia ứng tuyển lao động “việc nhẹ, lương cao” là một trong những thủ đoạn tinh vi của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng; đồng thời liên hệ với mẹ đẻ của cháu ở Điện Biên.

Sau đó, Công an phường đã hỗ trợ, giúp đỡ đưa cháu D. về với gia đình an toàn.

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin theo lời mời gọi đi lao động bất hợp pháp ở Thái Lan hay Campuchia hoặc các quốc gia khác. Trường hợp bị dụ dỗ, lừa gạt, cưỡng bức lao động, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Kịp thời giải cứu thiếu niên khỏi bẫy lừa đảo việc làm lương cao tại Hà Nội - Ảnh 2.Công an kịp thời ngăn chặn cụ bà chuyển 130 triệu đồng cho kẻ lừa đảo

Công an xã Đông Thái Ninh (Hưng Yên) đã kịp thời ngăn chặn cụ bà 84 tuổi chuyển 130 triệu cho đối tượng giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo.

Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Công an kịp thời ngăn chặn cụ bà chuyển 130 triệu đồng cho kẻ lừa đảo

Công an kịp thời ngăn chặn cụ bà chuyển 130 triệu đồng cho kẻ lừa đảo

Cảnh báo lừa đảo tham gia các chương trình du học

Cảnh báo lừa đảo tham gia các chương trình du học

Nữ sinh suýt mất 300 triệu đồng vì nhóm lừa đảo

Nữ sinh suýt mất 300 triệu đồng vì nhóm lừa đảo

Ngăn chặn vụ lừa đảo liên quan đến đăng ký thường trú cho trẻ sơ sinh

Ngăn chặn vụ lừa đảo liên quan đến đăng ký thường trú cho trẻ sơ sinh

Ngăn chặn vụ lừa đảo đầu tư sinh lời gấp 5 lần, tỉ lệ thắng 100%

Ngăn chặn vụ lừa đảo đầu tư sinh lời gấp 5 lần, tỉ lệ thắng 100%

Cùng chuyên mục

Công an Điện Biên khởi tố Facebooker "Thủy Tẹt Bé Nhỏ" về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'

Công an Điện Biên khởi tố Facebooker "Thủy Tẹt Bé Nhỏ" về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'

Xã hội - 7 giờ trước

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố bị can, tạm giam đối với Nông Thị Thu Thủy (Facebooker Thủy Tẹt Bé Nhỏ) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Chôn lấp hơn 2.000 tấn chất thải trái phép ra môi trường, giám đốc công ty cùng 4 đồng phạm bị bắt

Chôn lấp hơn 2.000 tấn chất thải trái phép ra môi trường, giám đốc công ty cùng 4 đồng phạm bị bắt

Xã hội - 11 giờ trước

Mặc dù là đơn vị được cấp giấy phép môi trường cho dự án Nhà máy xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại nhưng công ty không xử lý theo quy định mà trực tiếp vận chuyển chất thải đem đi chôn, lấp... ra môi trường.

Bắt nhân viên giao hàng tham ô tài sản của công ty

Bắt nhân viên giao hàng tham ô tài sản của công ty

Xã hội - 11 giờ trước

Được phân công nhiệm vụ đi giao hàng nhưng sau khi nhận tiền của khách, Lê Minh Nhân chiếm đoạt mà không nộp lại cho công ty theo quy định.

Vụ án Hoàng Hường: Nổ toàn thần dược, khoe mẽ giàu sang, lộng ngôn trên mạng

Vụ án Hoàng Hường: Nổ toàn thần dược, khoe mẽ giàu sang, lộng ngôn trên mạng

Pháp luật - 1 ngày trước

Trong suốt mấy năm qua, cái tên Hoàng Hường gây sốt trên mạng xã hội. Từ những buổi quảng cáo thực phẩm chức năng ồn ào, đến những màn khoe tiền, khoe nhà trên mạng xã hội khiến dư luận choáng ngợp bởi vẻ ngoài giàu sang. Nhưng sự hào nhoáng ấy đã nhanh chóng bị bóc trần khi cơ quan điều tra vừa công bố các sai phạm tài chính nghiêm trọng.

Bắt đối tượng trộm hàng trăm triệu đồng trong két sắt rồi nạp vào tài khoản cá nhân

Bắt đối tượng trộm hàng trăm triệu đồng trong két sắt rồi nạp vào tài khoản cá nhân

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Quá trình làm việc, L.T.T khai nhận bản thân đã 4 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của bị hại với tổng số tiền 350 triệu đồng tại két sắt kê trong phòng ngủ. Sau khi trộm, đối tượng nạp tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân.

Công an kịp thời ngăn chặn cụ bà chuyển 130 triệu đồng cho kẻ lừa đảo

Công an kịp thời ngăn chặn cụ bà chuyển 130 triệu đồng cho kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an xã Đông Thái Ninh (Hưng Yên) đã kịp thời ngăn chặn cụ bà 84 tuổi chuyển 130 triệu cho đối tượng giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo.

Bắt thanh niên trộm xe máy giữa vùng lũ

Bắt thanh niên trộm xe máy giữa vùng lũ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Giữa lúc mưa lũ gây ngập sâu, một thanh niên ở Hà Tĩnh lợi dụng sơ hở để trộm chiếc xe máy của người dân.

Gã thanh niên đập vỡ kính ô tô của người cùng thôn, trộm 50 triệu đồng

Gã thanh niên đập vỡ kính ô tô của người cùng thôn, trộm 50 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đức Hợp đã nhanh chóng làm rõ đối tượng gây ra vụ phá kính xe ô tô của anh H. và trộm cắp tài sản là Nguyễn Văn Quyền. Đáng chú ý, đối tượng này cùng thôn với nạn nhân.

Bóc trần “thầy giáo nhân ái” Nguyễn Mạnh Tuân vụ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Bóc trần “thầy giáo nhân ái” Nguyễn Mạnh Tuân vụ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Lợi dụng hình ảnh “người thầy nhân ái” trên mạng xã hội, Nguyễn Mạnh Tuân đã kêu gọi từ thiện để chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng. Cơ quan Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hoàng Hường khai gì tại cơ quan điều tra?

Hoàng Hường khai gì tại cơ quan điều tra?

Pháp luật - 1 ngày trước

“Do năng lực của tôi yếu kém, tôi không nhận ra những vấn đề trong vận hành, chỉ chú trọng bán hàng và quảng cáo”, Hoàng Hường khai.

Xem nhiều

Khởi tố nữ doanh nhân Hoàng Hường

Khởi tố nữ doanh nhân Hoàng Hường

Pháp luật

GĐXH - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị Hường (SN 1987, ở Phú Thọ) cùng 2 em rể và 3 nhân viên về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tạm giữ đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập

Tạm giữ đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập

Pháp luật
Bắt đối tượng trộm hàng trăm triệu đồng trong két sắt rồi nạp vào tài khoản cá nhân

Bắt đối tượng trộm hàng trăm triệu đồng trong két sắt rồi nạp vào tài khoản cá nhân

Pháp luật
Hoàng Hường khai gì tại cơ quan điều tra?

Hoàng Hường khai gì tại cơ quan điều tra?

Pháp luật
Kết bạn với tỷ phú rởm, người phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa 900 triệu đồng

Kết bạn với tỷ phú rởm, người phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa 900 triệu đồng

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top