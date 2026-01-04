Mới nhất
Ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch, người dân lỉnh kỉnh bê quà quê trở lại Hà Nội

Chủ nhật, 17:34 04/01/2026
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, các bến xe lớn chật kín người dân mang theo lỉnh kỉnh hành lý, quà quê trở lại Thủ đô, chuẩn bị cho tuần làm việc đầu năm mới.

Ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch, người dân lỉnh kỉnh bê quà quê trở lại Hà Nội - Ảnh 1.

Chiều nay (4/1), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, các bến xe lớn tại Hà Nội bước vào cao điểm đón lượng lớn hành khách từ các tỉnh trở lại Thủ đô.

Ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch, người dân lỉnh kỉnh bê quà quê trở lại Hà Nội - Ảnh 2.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News vào khoảng 15h cùng ngày tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội), khu vực nhà chờ, lối ra vào bến và các điểm trung chuyển xe buýt đều trong tình trạng đông kín người.

Ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch, người dân lỉnh kỉnh bê quà quê trở lại Hà Nội - Ảnh 3.

Nhiều hành khách cho biết họ chủ động trở lại Hà Nội từ buổi sáng hoặc đầu giờ chiều nhằm tránh ùn tắc giao thông vào cuối ngày.

Ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch, người dân lỉnh kỉnh bê quà quê trở lại Hà Nội - Ảnh 4.

Dòng người đổ về bến xe ngày một đông, phần lớn mang theo nhiều hành lý, thực phẩm, quà quê được gia đình chuẩn bị.

Ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch, người dân lỉnh kỉnh bê quà quê trở lại Hà Nội - Ảnh 5.

Những bao tải, túi lớn, thùng xốp xuất hiện dày đặc trong khu vực nhà chờ, khiến việc di chuyển của hành khách gặp không ít khó khăn.

Ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch, người dân lỉnh kỉnh bê quà quê trở lại Hà Nội - Ảnh 6.

Chị Trần Thị Hương (45 tuổi, trú phường Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết vừa cùng gia đình trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ tại quê nhà Thanh Hóa. “Gia đình tôi mang theo khá nhiều đồ ăn, thực phẩm quê nên phải buộc gọn lại, thuê xe kéo cho dễ di chuyển”, chị Hương chia sẻ.

Ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch, người dân lỉnh kỉnh bê quà quê trở lại Hà Nội - Ảnh 7.

Không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng mang theo những túi đồ lớn sau chuyến về quê dài ngày. Anh Minh Tuấn (quê Ninh Bình) cho biết đã di chuyển gần 3 tiếng bằng xe khách để trở lại Hà Nội. Trên tay anh là một bao tải lớn đựng đồ ăn do gia đình chuẩn bị sẵn. “Công việc bận rộn nên tôi ít có thời gian về quê. Mỗi dịp nghỉ lễ, bố mẹ lại chuẩn bị nhiều đồ để mang ra, phần để dùng dần, phần cũng là tình cảm của gia đình”, anh Tuấn nói.

Ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch, người dân lỉnh kỉnh bê quà quê trở lại Hà Nội - Ảnh 8.

Nhiều hành khách tỏ ra mệt mỏi sau quãng đường dài di chuyển.

Ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch, người dân lỉnh kỉnh bê quà quê trở lại Hà Nội - Ảnh 9.

Cùng thời điểm, tại khu vực lối ra bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), tình trạng đông đúc cũng diễn ra tương tự.

Ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch, người dân lỉnh kỉnh bê quà quê trở lại Hà Nội - Ảnh 10.

Hành khách nối nhau rời bến với những kiện hành lý cồng kềnh, nặng trĩu.

Ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch, người dân lỉnh kỉnh bê quà quê trở lại Hà Nội - Ảnh 11.

Ngoài đồ dùng cá nhân, các túi quà từ quê gửi ra khiến nhiều người phải dừng lại sắp xếp lại đồ đạc trước khi tiếp tục hành trình.

Ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch, người dân lỉnh kỉnh bê quà quê trở lại Hà Nội - Ảnh 12.

Càng về cuối buổi chiều, lượng hành khách đổ về bến xe Mỹ Đình càng tăng.

Ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch, người dân lỉnh kỉnh bê quà quê trở lại Hà Nội - Ảnh 13.

Hơn 1 tháng nữa, công chức, viên chức, người lao động sẽ có kỳ nghỉ dài nhất trong năm 2026 - dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch, người dân lỉnh kỉnh bê quà quê trở lại Hà Nội - Ảnh 14.

Ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch, người dân lỉnh kỉnh bê quà quê trở lại Hà Nội - Ảnh 15.

Ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch, người dân lỉnh kỉnh bê quà quê trở lại Hà Nội - Ảnh 16.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 là 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết. Như vậy, kỳ nghỉ Tết chính thức bắt đầu từ thứ hai ngày 16/2/2026 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ sáu, ngày 20/2/2026 (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

