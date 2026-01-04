Phát hiện culi quý hiếm trong vườn keo

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 4/1, Công an xã Sơn Giang cho biết, vừa tiếp nhận một cá thể culi do người dân giao nộp để thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể culi quý hiếm.

Trước đó, chiều 2/1, ông Trần Mạnh Thắng (SN 1974, trú thôn Tân Thuỷ, xã Sơn Giang) phát hiện một cá thể culi nhỏ ở tại khu vực vườn keo của gia đình. Sau đó, ông Thắng bắt lại để bàn giao cho cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, cá thể culi nặng khoảng 300gr. Đây là culi nhỏ (tên khoa học Nycticebus pygmaeus Bonhote), thuộc Nhóm IB – nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Sơn Giang đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Sơn bàn giao an toàn cá thể cu li cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để chăm sóc, cứu hộ và tái thả về môi trường tự nhiên.