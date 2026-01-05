Khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về lại gây mưa rét ở miền Bắc

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Không khí lạnh tràn về thời tiết miền Bắc mưa rét

Theo dự báo thời tiết, đêm qua và hôm nay miền Bắc xuất hiện mưa nhỏ rải rác nhưng nền nhiệt nhích nhẹ.

Trưa và chiều nay nhiệt độ nhiều phường từ vùng núi xuống tới khu vực đồng bằng và ven biển phổ biến từ 20-22 độ.

Từ đêm nay (5/1) đến ngày 6/1, không khí lạnh lại tăng cường xuống nước ta khiến Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét. Riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt ở Bắc Bộ phổ biến 10–13 độ C; vùng núi Bắc Bộ 7–10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Thời tiết Hà Nội: Có mưa, mưa nhỏ rải rác; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–13 độ C.

Dự báo cường độ lạnh lần này không mạnh, chỉ gây rét rõ vào ngày 6/1. Từ ngày 7/1, xu hướng nhiệt độ lại tăng dần vào ban ngày khi trời có nắng.

Tại khu vực miền Trung từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía đông của tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk thời tiết có mưa trong những ngày tới. Những cơn mưa rào bất chợt, lượng không lớn nhưng khiến thời tiết lạnh rõ. Nhiệt độ cao nhất khu vực này không vượt quá 25 độ.

Thời tiết tại Cao nguyên Trung Bộ có nắng đẹp, không khí thoáng đãng, dễ chịu. Mức nhiệt cao nhất chỉ khoảng 23-28 độ. Ban đêm trời rét với mức nhiệt thấp nhất 13-18 độ.

Tại Nam Bộ, dự báo thời tiết 2 ngày tới có mưa trái mùa. Còn các ngày khác trong tuần đều tạnh ráo và có nắng. Mức nhiệt cao nhất từ 30-32 độ.

Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tràn về gây mưa rét ở miền Bắc. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 5/1/2026 đến ngày 6/1/2026:

- Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa vài nơi, trời rét; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trời lạnh.

- Các khu vực khác: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng phía Đông các tỉnh từ Đắk Lắk đến Lầm Đồng và Nam Bộ từ chiều tối ngày 5/1 đến ngày 6/1 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 6/1/2026 đến ngày 14/1/2026:

- Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai: từ đêm 6-7/1 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông, từ ngày 8/1 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

