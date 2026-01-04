Mới nhất
Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch cả nước xảy ra 196 vụ tai nạn, 94 người tử vong

Chủ nhật, 18:19 04/01/2026 | Thời sự
Nhật Tân
Nhật Tân
GĐXH - Trong 4 ngày nghỉ lễ đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông, làm chết 94 người.

Theo thống kê từ Cục CSGT (Bộ Công an), trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ 1/1 đến 4/1/2026), toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông, làm chết 94 người, bị thương 154 người. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 45 vụ, số người tử vong giảm 44 người, tuy nhiên số người bị thương tăng 17 người.

Toàn bộ các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Đường sắt và đường thủy không ghi nhận vụ tai nạn nào trong kỳ nghỉ này. Một số địa phương có số vụ tai nạn cao gồm Thành phố Hồ Chí Minh với 34 vụ, Đồng Nai 15 vụ, Hà Nội 13 vụ, Phú Thọ 12 vụ, Hải Phòng và Thanh Hóa mỗi địa phương 10 vụ. 

Về số người tử vong, TP Hồ Chí Minh đứng đầu với 17 người chết, tiếp đến là Đồng Nai 11 người, Hà Nội 9 người, Phú Thọ và Tây Ninh mỗi địa phương 7 người.

Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch , 196 vụ tai nạn giao thông và 94 người tử vong - Ảnh 1.

Trong 4 ngày nghỉ lễ đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông, làm chết 94 người.

Công an các đơn vị, địa phương đã cập nhật nguyên nhân của 160 trên tổng số 196 vụ tai nạn, chiếm hơn 81%. Nguyên nhân chủ yếu vẫn xuất phát từ lỗi của người điều khiển phương tiện, trong đó không chú ý quan sát, không giảm tốc độ an toàn chiếm tỉ lệ cao nhất với hơn 25%. Đi không đúng làn đường, phần đường, đi sai chiều, chuyển hướng không đúng quy định, vượt xe sai quy định và vi phạm tốc độ, khoảng cách an toàn.

Đáng chú ý, các nguyên nhân liên quan đến sử dụng rượu bia, mệt mỏi, ngủ gật khi lái xe vẫn xuất hiện, dù chiếm tỷ lệ không lớn.

Cục CSGT nhận định, dù tai nạn giao thông trong những ngày đầu năm mới đã được kiềm chế, số người chết giảm sâu so với cùng kỳ, song tình trạng vi phạm quy tắc giao thông vẫn còn phổ biến, đòi hỏi các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

