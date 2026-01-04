Tình hình giao thông Hà Nội sau Tết Dương lịch 2026: Thông thoáng, không ùn tắc

3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, cơ quan chức năng vừa phát đi thông báo, tạm cấm toàn bộ xe tải có khối lượng trên 10 tấn lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao trong khung giờ cao điểm chiều và tối nay (4/1).