Tuyến đường huyết mạch ở Quảng Trị hư hỏng nặng sẽ được khắc phục ra sao?
GĐXH - Trước thực trạng tuyến tỉnh lộ 585C xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, xuống cấp, UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt dự án sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
Liên quan đến thực trạng xuống cấp tại tuyến tỉnh lộ 585C, UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn Km1+800 đến Km2+100 với tổng mức đầu tư 1,1 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn kinh phí sự nghiệp giao thông địa phương.
Theo đó, việc sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường nhằm nâng cao năng lực thông hành, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Theo quyết định phê duyệt, đoạn tuyến được sửa chữa có chiều dài 302,9m, bề rộng nền đường 12m, bề rộng mặt đường 7m, lề đường mỗi bên rộng 2,5m.
Kết cấu sửa chữa nền, mặt đường gồm thảm tăng cường trên mặt đường cũ tại các vị trí hư hỏng, vuốt nối về đường hiện trạng, bù vênh các điểm lún. Đối với kết cấu lề đường, sử dụng đất cấp phối chọn lọc, lu lèn đảm bảo độ chặt K≥0,95.
Ngày 5/1, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Ban Quản lý Bảo trì giao thông (Sở Xây dựng Quảng Trị) cho biết, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương sửa chữa đoạn hư hỏng trên tuyến tỉnh, khi hoàn tất các thủ tục sẽ triển khai thi công nhằm sớm khắc phục tình trạng này, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
Lãnh đạo Ban Quản lý Bảo trì giao thông cho biết, trước đó đơn vị đã tổ chức sửa chữa một đoạn dài khoảng 800m trên tuyến. Tuy nhiên, các đoạn còn lại sau thời gian dài khai thác vẫn đang xuống cấp, với nhiều vị trí hư hỏng.
Trước đó, Chuyên trang Gia đình và Xã hội có bài phản ánh tình trạng xuống cấp của tỉnh lộ 585C. Cụ thể, tuyến đường dài 3,3km, quy mô đường cấp III đồng bằng, đưa vào khai thác từ tháng 9/2022, kết nối khu vực phía Đông huyện Cam Lộ với các địa phương trong tỉnh Quảng Trị.
Theo Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng), từ khi tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn được đưa vào sử dụng, lượng phương tiện từ Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh nhánh Đông dồn về tuyến này để ra vào cao tốc tăng đột biến, đặc biệt là xe tải nặng và xe đầu kéo rơ moóc.
Thực trạng trên gây áp lực lớn lên kết cấu hạ tầng giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong khi đó, tuyến đường đang ở giai đoạn phân kỳ đầu tư, chủ yếu phục vụ giao thông địa phương, chưa đảm bảo về quy mô mặt cắt ngang và khả năng chịu tải như các tuyến quốc lộ và cao tốc.
Cùng với tác động của thời tiết khắc nghiệt, mưa lớn kéo dài, lưu lượng và tải trọng phương tiện gia tăng khiến kết cấu nền, mặt đường trên tuyến bị hư hỏng nghiêm trọng.
