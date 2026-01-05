Tin sáng 5/1: Quy định mới về sổ đỏ có hiệu lực, người dân cần biết rõ; Chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp trước Tết Nguyên đán 2026

Nhiều quy định mới về sổ đỏ có hiệu lực, người dân cần biết rõ

Nghị quyết 254/2025/QH15 vừa chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 đã mang đến những hướng dẫn cụ thể về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (thường gọi là Sổ đỏ, Sổ hồng). Phụ nữ Số đưa tin.

Theo đó, đối với các trường hợp chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà người sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận theo Luật Đất đai 2024, thủ tục sẽ được thực hiện thông qua hình thức đăng ký biến động.

Đáng chú ý, việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nay sẽ được cập nhật trực tiếp vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia mà không bắt buộc phải xác nhận trực tiếp trên Giấy chứng nhận đã cấp, giúp tinh gọn quy trình hành chính.

Chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp trước Tết Nguyên đán 2026

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2, tháng 3/2026 sẽ được chi trả gộp vào kỳ chi trả tháng 2. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tại Chỉ thị 36/CT-TTg về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo đảm đầy đủ, kịp thời.

Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2 và tháng 3 năm 2026) vào kỳ chi trả tháng 2/2026 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui Xuân, đón Tết.

94 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong 4 ngày đầu năm 2026

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong 4 ngày đầu năm 2026 (từ 1/1 đến 4/1/2026), toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 94 người, bị thương 154 người. VOV đưa tin.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 45 vụ (-18,67%), số người chết giảm 44 người (-31,88%), tuy nhiên số người bị thương tăng 17 người (+12,41%).

Ảnh minh họa

Nguyên nhân chủ yếu là không chú ý quan sát, không giảm tốc độ đến mức an toàn (41 vụ, chiếm 25,63%); đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định (34 vụ, 21,25%); chuyển hướng không đúng quy định (19 vụ, 11,88%); vượt xe không đúng quy định (11 vụ, 6,88%).

Không đăng ký cư trú, người dân có thể bị phạt đến 4 triệu đồng

Nghị định số 282/2025 của Chính phủ quy định rõ các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực cư trú, với mức phạt có thể lên tới 4 triệu đồng nếu người dân không thực hiện đăng ký cư trú theo đúng quy định. Thông tin trên Tạp chí điện tử Sở hữu Trí tuệ.

Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12/2025. Theo đó, những trường hợp đã chuyển đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp mới, đủ điều kiện đăng ký nhưng không thực hiện thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú sẽ bị xử phạt từ 2 đến 4 triệu đồng. Mức phạt tương tự cũng được áp dụng đối với hành vi cung cấp hoặc làm sai lệch nội dung xác nhận thông tin về cư trú.

Nghị định số 282/2025 của Chính phủ quy định rõ các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực cư trú

Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở du lịch hoặc cơ sở chữa bệnh nếu không thực hiện việc thông báo lưu trú cho khách cũng sẽ bị xử phạt. Trường hợp số người lưu trú trên ba người, mức phạt sẽ tăng gấp đôi so với quy định thông thường.

Thông tin mới về nhắn tin qua Zalo, Facebook mà tất cả người dân cần nắm rõ

Đời sống & Pháp luật dẫn nguồn tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, lợi dụng xu hướng này, nhiều đối tượng đã sử dụng các thủ đoạn tinh vi để giả mạo nhân viên, cộng tác viên của các công ty du lịch, đại lý bán vé máy bay nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, các đối tượng thường lập tài khoản trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, sử dụng tên gọi, hình ảnh cá nhân, logo doanh nghiệp giống với các công ty du lịch hoặc đại lý vé máy bay uy tín. Sau đó, chúng đăng tải nhiều bài viết quảng cáo bán vé máy bay giá rẻ, khuyến mãi sâu, kèm theo hình ảnh văn phòng, giấy phép kinh doanh, phản hồi của khách hàng để tạo sự tin tưởng.

Các đối tượng là lập các tài khoản Facebook, Zalo… giả mạo nhân viên hoặc cộng tác viên của các công ty du lịch, đại lý bán vé máy bay để lừa đảo. (Ảnh: Báo điện tử Chính Phủ - Chuyên trang Thủ Đô Hà Nội)

Khi có người liên hệ, các đối tượng sẽ chủ động tư vấn lịch trình, giá vé hấp dẫn và yêu cầu khách chuyển tiền sớm để “giữ chỗ”. Đáng chú ý, chúng còn sử dụng các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh để làm giả voucher, vé máy bay điện tử, hóa đơn thanh toán hoặc các giấy tờ liên quan, khiến nhiều người lầm tưởng giao dịch là thật.

Sau khi khách hàng chuyển tiền, các đối tượng thường đưa ra lý do như chuyển nhầm tài khoản ngân hàng, hệ thống lỗi, cần xác nhận lại giao dịch… để yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển thêm tiền.

Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nên trực tiếp đặt vé qua website chính thức hoặc liên hệ tổng đài của các hãng hàng không. Trong trường hợp đặt vé thông qua trung gian, cần lựa chọn các công ty, đại lý uy tín, có thông tin pháp lý rõ ràng, địa chỉ cụ thể và được nhiều người biết đến.

Công an có cảnh báo nóng từ đồn đoán xung quanh vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại ở Cà Mau

Liên quan đến vụ nữ sinh cấp lớp 7 bị sát hại, ngày 4/1, Công an tỉnh Cà Mau khẳng định những thông tin lan truyền trên Facebook cho rằng "vụ việc liên quan 5 người, 4 người đã bị bắt" là không đúng sự thật. Người Lao Động đưa tin.

Đồng thời, Công an tỉnh Cà Mau còn cảnh báo người dân không chia sẻ, bình luận hay suy diễn thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội để tránh gây hoang mang dư luận.