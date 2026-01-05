Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Tin sáng 5/1: Quy định mới về sổ đỏ có hiệu lực, người dân cần biết rõ; Chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp trước Tết Nguyên đán 2026

Thứ hai, 07:00 05/01/2026 | Xã hội
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nay sẽ được cập nhật trực tiếp vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2, tháng 3/2026 sẽ được chi trả gộp vào kỳ chi trả tháng 2.

Nhiều quy định mới về sổ đỏ có hiệu lực, người dân cần biết rõ

Nghị quyết 254/2025/QH15 vừa chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 đã mang đến những hướng dẫn cụ thể về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (thường gọi là Sổ đỏ, Sổ hồng). Phụ nữ Số đưa tin.

Quy định mới về sổ đỏ và chi trả lương hưu trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 1.

Theo đó, đối với các trường hợp chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà người sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận theo Luật Đất đai 2024, thủ tục sẽ được thực hiện thông qua hình thức đăng ký biến động.

Đáng chú ý, việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nay sẽ được cập nhật trực tiếp vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia mà không bắt buộc phải xác nhận trực tiếp trên Giấy chứng nhận đã cấp, giúp tinh gọn quy trình hành chính.

Chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp trước Tết Nguyên đán 2026

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2, tháng 3/2026 sẽ được chi trả gộp vào kỳ chi trả tháng 2. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Quy định mới về sổ đỏ và chi trả lương hưu trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 2.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tại Chỉ thị 36/CT-TTg về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo đảm đầy đủ, kịp thời.

Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2 và tháng 3 năm 2026) vào kỳ chi trả tháng 2/2026 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui Xuân, đón Tết.

94 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong 4 ngày đầu năm 2026

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong 4 ngày đầu năm 2026 (từ 1/1 đến 4/1/2026), toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 94 người, bị thương 154 người. VOV đưa tin. 

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 45 vụ (-18,67%), số người chết giảm 44 người (-31,88%), tuy nhiên số người bị thương tăng 17 người (+12,41%).

Quy định mới về sổ đỏ và chi trả lương hưu trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Nguyên nhân chủ yếu là không chú ý quan sát, không giảm tốc độ đến mức an toàn (41 vụ, chiếm 25,63%); đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định (34 vụ, 21,25%); chuyển hướng không đúng quy định (19 vụ, 11,88%); vượt xe không đúng quy định (11 vụ, 6,88%).

Không đăng ký cư trú, người dân có thể bị phạt đến 4 triệu đồng

Nghị định số 282/2025 của Chính phủ quy định rõ các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực cư trú, với mức phạt có thể lên tới 4 triệu đồng nếu người dân không thực hiện đăng ký cư trú theo đúng quy định. Thông tin trên Tạp chí điện tử Sở hữu Trí tuệ.

Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12/2025. Theo đó, những trường hợp đã chuyển đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp mới, đủ điều kiện đăng ký nhưng không thực hiện thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú sẽ bị xử phạt từ 2 đến 4 triệu đồng. Mức phạt tương tự cũng được áp dụng đối với hành vi cung cấp hoặc làm sai lệch nội dung xác nhận thông tin về cư trú.

Quy định mới về sổ đỏ và chi trả lương hưu trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 4.

Nghị định số 282/2025 của Chính phủ quy định rõ các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực cư trú

Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở du lịch hoặc cơ sở chữa bệnh nếu không thực hiện việc thông báo lưu trú cho khách cũng sẽ bị xử phạt. Trường hợp số người lưu trú trên ba người, mức phạt sẽ tăng gấp đôi so với quy định thông thường.

Thông tin mới về nhắn tin qua Zalo, Facebook mà tất cả người dân cần nắm rõ

Đời sống & Pháp luật dẫn nguồn tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, lợi dụng xu hướng này, nhiều đối tượng đã sử dụng các thủ đoạn tinh vi để giả mạo nhân viên, cộng tác viên của các công ty du lịch, đại lý bán vé máy bay nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, các đối tượng thường lập tài khoản trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, sử dụng tên gọi, hình ảnh cá nhân, logo doanh nghiệp giống với các công ty du lịch hoặc đại lý vé máy bay uy tín. Sau đó, chúng đăng tải nhiều bài viết quảng cáo bán vé máy bay giá rẻ, khuyến mãi sâu, kèm theo hình ảnh văn phòng, giấy phép kinh doanh, phản hồi của khách hàng để tạo sự tin tưởng.

Quy định mới về sổ đỏ và chi trả lương hưu trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 5.

Các đối tượng là lập các tài khoản Facebook, Zalo… giả mạo nhân viên hoặc cộng tác viên của các công ty du lịch, đại lý bán vé máy bay để lừa đảo. (Ảnh: Báo điện tử Chính Phủ - Chuyên trang Thủ Đô Hà Nội)

Khi có người liên hệ, các đối tượng sẽ chủ động tư vấn lịch trình, giá vé hấp dẫn và yêu cầu khách chuyển tiền sớm để “giữ chỗ”. Đáng chú ý, chúng còn sử dụng các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh để làm giả voucher, vé máy bay điện tử, hóa đơn thanh toán hoặc các giấy tờ liên quan, khiến nhiều người lầm tưởng giao dịch là thật.

Sau khi khách hàng chuyển tiền, các đối tượng thường đưa ra lý do như chuyển nhầm tài khoản ngân hàng, hệ thống lỗi, cần xác nhận lại giao dịch… để yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển thêm tiền. 

Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nên trực tiếp đặt vé qua website chính thức hoặc liên hệ tổng đài của các hãng hàng không. Trong trường hợp đặt vé thông qua trung gian, cần lựa chọn các công ty, đại lý uy tín, có thông tin pháp lý rõ ràng, địa chỉ cụ thể và được nhiều người biết đến.

Công an có cảnh báo nóng từ đồn đoán xung quanh vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại ở Cà Mau

Liên quan đến vụ nữ sinh cấp lớp 7 bị sát hại, ngày 4/1, Công an tỉnh Cà Mau khẳng định những thông tin lan truyền trên Facebook cho rằng "vụ việc liên quan 5 người, 4 người đã bị bắt" là không đúng sự thật. Người Lao Động đưa tin.

Quy định mới về sổ đỏ và chi trả lương hưu trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 6.

Đồng thời, Công an tỉnh Cà Mau còn cảnh báo người dân không chia sẻ, bình luận hay suy diễn thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội để tránh gây hoang mang dư luận.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Bí ẩn giờ sinh đằng sau lời dặn của cổ nhân: ‘Nữ sợ sinh giờ Ngọ, nam sợ giờ Tý’

Bí ẩn giờ sinh đằng sau lời dặn của cổ nhân: ‘Nữ sợ sinh giờ Ngọ, nam sợ giờ Tý’

Đời sống - 26 phút trước

GĐXH - Trong kho tàng tri thức phương Đông, giờ sinh từ lâu đã được xem là một trong những yếu tố có liên hệ mật thiết đến số mệnh con người.

Tuyến đường huyết mạch ở Quảng Trị hư hỏng nặng sẽ được khắc phục ra sao?

Tuyến đường huyết mạch ở Quảng Trị hư hỏng nặng sẽ được khắc phục ra sao?

Thời sự - 27 phút trước

GĐXH - Trước thực trạng tuyến tỉnh lộ 585C xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, xuống cấp, UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt dự án sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng thủ đoạn “chạy xin việc”

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng thủ đoạn “chạy xin việc”

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Thị Tuyết Thanh (SN 1978, trú xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về lại gây mưa rét ở miền Bắc

Khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về lại gây mưa rét ở miền Bắc

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay (5/1) do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường miền Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm dưới 5 độ.

10 khoản tiền này khi chuyển vào tài khoản phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định từ tháng 7/2026

10 khoản tiền này khi chuyển vào tài khoản phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định từ tháng 7/2026

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là 10 khoản tiền khi chuyển vào tài khoản phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới nhất.

Giáo dục Việt Nam vươn tầm, ghi dấu ấn trên bản đồ thế giới năm 2025

Giáo dục Việt Nam vươn tầm, ghi dấu ấn trên bản đồ thế giới năm 2025

Giáo dục - 2 giờ trước

Từ các đấu trường Olympic học thuật, bảng xếp hạng đại học thế giới, dấu ấn Việt Nam 2025 hiện diện ngày càng rõ nét trên bức tranh lớn của giáo dục toàn cầu.

Ngày sinh Âm lịch báo hiệu phúc lành: Dù vất vả đến đâu, sau 35 tuổi cũng chạm ngõ bình yên

Ngày sinh Âm lịch báo hiệu phúc lành: Dù vất vả đến đâu, sau 35 tuổi cũng chạm ngõ bình yên

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Người sinh vào các ngày Âm lịch này dù thời trẻ vất vả, lận đận đủ đường nhưng khi bước sang tuổi 35, cuộc sống bỗng chuyển mình rõ rệt, bình yên gõ cửa, phúc lành dần hiện hữu.

Tình hình giao thông Hà Nội sau Tết Dương lịch 2026: Thông thoáng, không ùn tắc

Tình hình giao thông Hà Nội sau Tết Dương lịch 2026: Thông thoáng, không ùn tắc

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Sau 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, người dân bắt đầu quay trở lại Hà Nội làm việc, tình hình giao thông thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch cả nước xảy ra 196 vụ tai nạn, 94 người tử vong

Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch cả nước xảy ra 196 vụ tai nạn, 94 người tử vong

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Trong 4 ngày nghỉ lễ đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông, làm chết 94 người.

Điểm check-in lạ giữa Hà Nội: Quán tạp hóa cũ gợi cả bầu trời tuổi thơ, thái độ của bà chủ quán khi nhiều người tìm đến chụp ảnh

Điểm check-in lạ giữa Hà Nội: Quán tạp hóa cũ gợi cả bầu trời tuổi thơ, thái độ của bà chủ quán khi nhiều người tìm đến chụp ảnh

Đời sống - 15 giờ trước

Quán tạp hóa cũ trên phố Quan Nhân (Hà Nội) bất ngờ trở thành điểm dừng chân của nhiều người trẻ tìm đến chụp ảnh, như một cách chạm lại ký ức tuổi thơ và những năm tháng học sinh giản dị giữa nhịp sống đô thị đổi thay.

Xem nhiều

Phát hiện culi quý hiếm trong vườn keo

Phát hiện culi quý hiếm trong vườn keo

Xã hội

GĐXH - Trong lúc dọn dẹp vườn nhà, người đàn ông ở Hà Tĩnh phát hiện cá thể culi nên bắt lại, sau đó giao nộp cho cơ quan chức năng.

Ngày sinh Âm lịch báo hiệu phúc lành: Dù vất vả đến đâu, sau 35 tuổi cũng chạm ngõ bình yên

Ngày sinh Âm lịch báo hiệu phúc lành: Dù vất vả đến đâu, sau 35 tuổi cũng chạm ngõ bình yên

Đời sống
Chi tiết lịch nghỉ dài kỷ lục dịp Tết Nguyên đán 2026

Chi tiết lịch nghỉ dài kỷ lục dịp Tết Nguyên đán 2026

Xã hội
Hà Nội: Lật tẩy chiêu trò thuê người Hàn Quốc diễn thuyết, bán sâm rởm giá 'cắt cổ' cho người già

Hà Nội: Lật tẩy chiêu trò thuê người Hàn Quốc diễn thuyết, bán sâm rởm giá 'cắt cổ' cho người già

Pháp luật
Khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về lại gây mưa rét ở miền Bắc

Khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về lại gây mưa rét ở miền Bắc

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top