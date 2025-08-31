Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, Quảng Ninh tổng thu từ du lịch ước đạt 209 tỉ đồng

Theo thông tin từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, trong ngày 30/8 – ngày đầu tiên nghỉ lễ 2/9, khách du lịch đến tỉnh Quảng Ninh ước đạt 76.000 lượt, bằng 61% so cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, khách quốc tế đạt 18.000 lượt; khách nội địa khoảng 58.000 lượt; khách lưu trú ước đạt 34.000 lượt, bằng 68% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu du lịch ước đạt 209 tỉ đồng, bằng 79% so cùng kỳ năm 2024.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trong ngày 30/8, trên địa bàn tỉnh không tổ chức các hoạt động du lịch trên vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, hoạt động du lịch tại các địa điểm khác vẫn diễn ra bình thường.

Riêng vào tối ngày 29/8, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với chủ đề "Quảng Ninh - Hành trình 80 năm rạng rỡ cùng đất nước" tại Quảng trường Sun Carnival (phường Bãi Cháy), thu hút hơn 10.000 người tham dự.

Trong dịp nghỉ lễ 2/9, nhiều đơn vị kinh doanh du lịch triển khai các chương trình kích cầu để thu hút khách du lịch. Cụ thể, du thuyền ngủ đêm giảm giá từ 10-30%. Một số tàu nhà hàng không phụ thu ngày lễ, tặng thêm món ăn, ưu đãi không gian riêng với đoàn khách lớn, tặng gói sử dụng thiết bị âm thanh, ánh sáng tổ chức sự kiện…

Còn tại một số địa phương như Cô Tô đã đưa ra gói kích cầu có mức giá từ 1,7-1,9 triệu đồng/khách cho tour du lịch 3 ngày 2 đêm, áp dụng cho đoàn từ 20 khách trở lên, từ nay đến hết năm 2025. Gói kích cầu bao gồm: Vé tàu cao tốc 2 chiều, 5 bữa ăn chính, khách sạn lưu trú tiêu chuẩn 2-3 sao hoặc homestay cao cấp, xe điện tham quan.

Bên cạnh đó, đặc khu Cô Tô còn tổ chức hàng loạt các sự kiện, thể thao, giải trí hấp dẫn sau 2/9, như: Chương trình "Trăng thu biên cương"; phát động chiến dịch truyền thông mang tên "Thì thầm mùa thu - Cô Tô chờ bạn kể chuyện" quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa, con người Cô Tô trên mạng xã hội để thu hút khách trong mùa thu...

Để phục vụ du khách chu đáo trong dịp nghỉ lễ cũng như nâng cao hình ảnh thương hiệu du lịch Quảng Ninh, cơ quan chức năng yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ cần chấp hành nghiêm việc niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết, nghiêm cấm các hành vi lừa đảo, trục lợi. Đẩy mạnh tuyên truyền ứng xử văn minh tại các khu, điểm tham quan du lịch, thiết lập đường dây nóng, kịp thời cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại của khách du lịch.