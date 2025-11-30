Mối quan hệ đặc biệt của NSƯT Việt Hoàn và Đại uý, ca sĩ Thu Hường

Đại úy - ca sĩ Trần Thu Hường sẽ có màn tái xuất đáng chú ý trong đêm nhạc Mùa của yêu thương diễn ra tối 29/11 tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội). Nhưng phía sau sự trở lại ấy, điều khiến nhiều khán giả quan tâm chính là mối gắn bó đặc biệt giữa nữ ca sĩ và NSƯT Việt Hoàn.

Nhắc đến vai trò của NSƯT Việt Hoàn trong sự nghiệp của mình, Trần Thu Hường không giấu được sự xúc động khi trò chuyện với VietNamNet. Cơ duyên giữa hai người bắt đầu từ một đêm diễn từ thiện tại Than Uyên (Lai Châu). Khi ấy, Thu Hường - ca sĩ mặc áo lính với cá tính âm nhạc và tính cách sôi nổi gặp NSƯT Việt Hoàn giàu trải nghiệm, trầm tính.

NSƯT Việt Hoàn và ca sĩ Thu Hường.

"Tuy biết đến anh từ lâu nhưng đứng chung sân khấu trong đêm diễn ấy, tôi mới cảm nhận rõ sự hòa hợp đặc biệt trong âm nhạc", cô chia sẻ. Từ đó, Việt Hoàn luôn dành cho Thu Hường sự ấm áp và tin tưởng như một người thân trong gia đình: ghi nhận chất giọng riêng, động viên cô theo đuổi con đường âm nhạc nghiêm túc hơn và không ngừng khích lệ mỗi khi cô đối diện với thử thách nghề nghiệp.

Thu Hường thừa nhận, NSƯT Việt Hoàn vừa gần gũi, vừa chở che như một người cha, điều mà cô từng thiếu thốn từ nhỏ: "Sự quan tâm của anh chạm đến trái tim Hường. Mỗi lần nói chuyện với anh, Hường không chỉ học được cách làm nghề mà còn học được cách sống".

Việt Hoàn còn là người trực tiếp mời Thu Hường góp mặt trong Mùa của yêu thương . Anh muốn tạo thêm cơ hội để khẳng định bản thân, tự tin hơn với lựa chọn nghệ thuật nghiêm túc và bền bỉ mà cô đang theo đuổi.

Theo Thu Hường, ở liveshow lần này, NSƯT Việt Hoàn gần như không nghĩ cho bản thân. Điều anh quan tâm nhất là tạo điều kiện để lớp nghệ sĩ trẻ như cô và ca sĩ Lê Việt Anh có cơ hội tỏa sáng.

"Anh luôn yêu thương, nâng đỡ hai anh em như người ruột thịt. Càng đi cùng anh, Hường càng thấm rằng làm nghệ thuật chân chính là phải biết thắp lên ánh sáng cho người khác, không phải giữ ánh sáng cho riêng mình", cô nói.

Trải qua gần hai thập kỷ làm nghề, Thu Hường sở hữu nhiều thành tích ấn tượng.

Sinh ra tại Bắc Giang, Trần Thu Hường sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ năm 5 tuổi. Không xuất thân trong gia đình nghệ thuật, tuổi thơ nhiều biến động khiến cô trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa. Chính sự thiếu thốn, đặc biệt là tình cảm gia đình, đã trở thành động lực mạnh mẽ để Thu Hường kiên định với con đường ca hát.

Trải qua gần hai thập kỷ làm nghề, Thu Hường sở hữu nhiều thành tích ấn tượng: Giải Ba Tiếng ca học đường 2007, Top 6 Sao Mai Điểm Hẹn 2008, Giải Nhì Tiếng hát Truyền hình TPHCM 2014, Top 6 Nhân tố bí ẩn...

Năm 2016, cô chính thức về công tác tại Nhà hát Công an nhân dân. Năm 2023, Thu Hường ra mắt album Mong về Hà Nội , đánh dấu sự chuyển hướng trong phong cách biểu diễn.

Nữ diễn viên càng xuất hiện càng bị ghét trong phim 'Cách em một milimet' là ai? GĐXH - Diễn viên Ngọc Trâm vai Nga trong “Cách em một milimet” đang gây nhiều tranh cãi và bị khán giả ghét khi mỗi lần xuất hiện.