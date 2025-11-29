Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nghệ sĩ Lê Giang bật khóc vì đau thần kinh tọa, phải chăm mẹ già liệt nửa người

Thứ bảy, 06:45 29/11/2025 | Câu chuyện văn hóa
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Trả lời phóng viên bằng giọng mệt mỏi, nghệ sĩ Lê Giang nói bị hành hạ bởi chứng đau thần kinh tọa và thoát vị đĩa đệm suốt thời gian qua.

Nghệ sĩ Lê Giang bật khóc vì đau thần kinh tọa, phải chăm mẹ già liệt nửa người - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Lê Giang. Ảnh: FBNV

Vài tháng trước, nghệ sĩ Lê Giang bị đau dữ dội ở chân, phải vào bệnh viện chụp cộng hưởng từ (MRI), làm xét nghiệm. Bác sĩ chẩn đoán chị bị đau thần kinh tọa và thoát vị đĩa đệm vùng lưng tại các vị trí đốt sống L1, L4 và L5.

"Cơn đau buốt kéo dài từ lưng xuống đùi, chân và mắt cá. Đau tới mức tôi chưa từng hình dung ra. Ngoài 2 bệnh này, sức khỏe của tôi vẫn ổn, không có vấn đề gì", chị nói với VietNamNet .

Lúc mới phát hiện bệnh, Lê Giang rất buồn, tự hỏi vì sao mắc bệnh này. Nghệ sĩ kể có những buổi sáng thức dậy không thể đặt chân xuống giường.

"Nếu bình thường chỉ cần vài bước đã vào nhà tắm thì khi bệnh, tôi gần như phải lết từng chút một. Vào nhà tắm, tôi bật khóc, không hiểu vì sao nên nỗi", chị tâm sự.

Suốt thời gian qua, Lê Giang gặp nhiều bác sĩ và tập trung điều trị, hiện tình hình đã tạm thuyên giảm. Chị cũng đun một số loài thảo mộc trong tự nhiên với nước để uống mỗi ngày đồng thời kết hợp tập vật lý trị liệu.

Do bệnh, Lê Giang dừng mọi công việc trong giới giải trí ít nhất từ đây đến cuối năm, chỉ ở nhà bán hàng online kiếm thêm thu nhập. Ngoài ra, chị còn chăm sóc mẹ bị tai biến, liệt nửa người.

Nữ nghệ sĩ thuê người nấu ăn, dọn dẹp, phụ chăm mẹ già và đỡ đần việc vặt hằng ngày. Các con Lê Lộc, Duy Phước thay nhau thăm nom, phụ giúp mẹ.

Những ngày qua, Lê Giang được nhiều đồng nghiệp đến thăm trong khi điện thoại như "nổ tung" bởi tin nhắn chia sẻ từ khán giả, phần nào vơi bớt nỗi buồn.

Nam nghệ sĩ nổi tiếng từng gây nuối tiếc vì ‘trượt’ NSND, về hưu có cuộc sống viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổiNam nghệ sĩ nổi tiếng từng gây nuối tiếc vì ‘trượt’ NSND, về hưu có cuộc sống viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi

GĐXH - NSƯT Chí Trung sau khi rời ghế Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ anh có cuộc sống giản dị, bình yên và viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi.

Nguyệt "thảo mai" phim "Phía trước là bầu trời" trở lại ấn tượng trong hai bộ phim sắp ra rạpNguyệt 'thảo mai' phim 'Phía trước là bầu trời' trở lại ấn tượng trong hai bộ phim sắp ra rạp

GĐXH - Diễn viên Hà Hương từng được biết đến trong vai Nguyệt "thảo mai" phim "Phía trước là bầu trời" vừa trở lại ấn tượng với 2 bộ phim điện ảnh sắp ra rạp.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Tú bất an trước sự xuất hiện bất ngờ với 'My - Bí thư A5' và Hoàng 'cận'

Tú bất an trước sự xuất hiện bất ngờ với 'My - Bí thư A5' và Hoàng 'cận'

Viên tìm cách trốn ra nước ngoài, Vinh tống tiền doanh nghiệp

Viên tìm cách trốn ra nước ngoài, Vinh tống tiền doanh nghiệp

Mỹ Anh và Đăng trở thành bạn, Dũng cầu hôn Kim Ngân, Trúc Lam sinh con

Mỹ Anh và Đăng trở thành bạn, Dũng cầu hôn Kim Ngân, Trúc Lam sinh con

Nguyệt 'thảo mai' phim 'Phía trước là bầu trời' trở lại ấn tượng trong hai bộ phim sắp ra rạp

Nguyệt 'thảo mai' phim 'Phía trước là bầu trời' trở lại ấn tượng trong hai bộ phim sắp ra rạp

Nam nghệ sĩ nổi tiếng từng gây nuối tiếc vì ‘trượt’ NSND, về hưu có cuộc sống viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi

Nam nghệ sĩ nổi tiếng từng gây nuối tiếc vì ‘trượt’ NSND, về hưu có cuộc sống viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi

Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động 'Chào năm mới 2026' tại Làng Văn hóa - Du lịch

Nhiều hoạt động 'Chào năm mới 2026' tại Làng Văn hóa - Du lịch

Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/12/2025 - 4/1/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra nhiều hoạt động tháng 12 với chủ đề "Chào năm mới 2026".

3 MC VTV tên Trang: Người yêu cầu thủ nổi tiếng, người dẫn thời sự cả nước biết

3 MC VTV tên Trang: Người yêu cầu thủ nổi tiếng, người dẫn thời sự cả nước biết

Câu chuyện văn hóa - 23 giờ trước

3 MC, BTV của VTV - Huyền Trang, Minh Trang và Khánh Trang đang là những gương mặt được khán giả quan tâm, tạo nên diện mạo phong phú của các bản tin.

Diễn viên Kiều Anh tiết lộ mối tình đầy tiếc nuối năm 18 tuổi

Diễn viên Kiều Anh tiết lộ mối tình đầy tiếc nuối năm 18 tuổi

Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước

Diễn viên Kiều Anh nói tới nay vẫn chưa lấy chồng vì không ai chiều, yêu cô vô điều kiện như mối tình đầu năm 18 tuổi.

Tuần 'Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam': Nhiều ấn tượng, đặc sắc với nhân dân và du khách

Tuần 'Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam': Nhiều ấn tượng, đặc sắc với nhân dân và du khách

Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước

GĐXH - Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" đã khép lại một hành trình ấn tượng, mang đến không gian hội tụ của văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thể thao và niềm tự hào dân tộc.

'Đệ nhất mỹ nhân' Diễm Hương U60 từ Mỹ về Việt Nam họp lớp và chuyện chưa kể...

'Đệ nhất mỹ nhân' Diễm Hương U60 từ Mỹ về Việt Nam họp lớp và chuyện chưa kể...

Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước

Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn chia sẻ về tình bạn, kỷ niệm đẹp thời sinh viên và cuộc sống viên mãn của thế hệ diễn viên huyền thoại như Diễm Hương, Mộng Vân, Thiệu Ánh Dương...

Về Yên Châu - Sơn La vui mùa Lễ hội cơm mới

Về Yên Châu - Sơn La vui mùa Lễ hội cơm mới

Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 23/11, Câu lạc bộ Bảo tồn Văn hóa Thái xã Yên Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ hội mừng cơm mới lần thứ 2, năm 2025. Đây không chỉ là nghi lễ tâm linh quan trọng mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, tình yêu thương trong cộng đồng người Thái.

Diễn viên vướng scandal gây tổn thất, rủi ro cho cả bộ phim

Diễn viên vướng scandal gây tổn thất, rủi ro cho cả bộ phim

Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước

Ồn ào đời tư, scandal của diễn viên không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà chính những dự án họ góp mặt cũng bị thiệt hại nặng nề vì công chúng tẩy chay, quay lưng.

Diệp Bảo Ngọc: Mẹ đơn thân gợi cảm, tiết lộ cuộc sống kín tiếng tuổi 32

Diệp Bảo Ngọc: Mẹ đơn thân gợi cảm, tiết lộ cuộc sống kín tiếng tuổi 32

Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước

Diễn viên Diệp Bảo Ngọc được khen quyến rũ, gợi cảm sau giảm cân. Cô quan niệm sống chậm, tự "chữa lành" chính mình qua những thăng trầm.

65 mâm cỗ đoàn viên: Văn hóa 'cộng đồng' được vun đắp từ bữa cơm làng Hổ

65 mâm cỗ đoàn viên: Văn hóa 'cộng đồng' được vun đắp từ bữa cơm làng Hổ

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

GĐXH - "Bữa cơm này là sự sum họp, tập hợp toàn thể các tầng lớp nhân dân của làng và giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Tôi mong rằng, sau bữa cơm đoàn viên, tình làng nghĩa xóm trong thôn được tăng cường, đoàn kết...", bà Vũ Thị Đát bày tỏ.

Sao Việt làm giáo viên: Người là ca sĩ hạng A, người bị nhầm là sinh viên

Sao Việt làm giáo viên: Người là ca sĩ hạng A, người bị nhầm là sinh viên

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Đằng sau ánh đèn sân khấu, nhiều ca sĩ nổi tiếng ghi dấu ấn ở lĩnh vực sư phạm khi trở thành những giáo viên được học trò mến mộ như: Ca sĩ Thanh Duy, Hồ Quỳnh Hương, Thùy Chi, Dương Hoàng Yến.

Xem nhiều

65 mâm cỗ đoàn viên: Văn hóa 'cộng đồng' được vun đắp từ bữa cơm làng Hổ

65 mâm cỗ đoàn viên: Văn hóa 'cộng đồng' được vun đắp từ bữa cơm làng Hổ

Câu chuyện văn hóa

GĐXH - "Bữa cơm này là sự sum họp, tập hợp toàn thể các tầng lớp nhân dân của làng và giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Tôi mong rằng, sau bữa cơm đoàn viên, tình làng nghĩa xóm trong thôn được tăng cường, đoàn kết...", bà Vũ Thị Đát bày tỏ.

3 MC VTV tên Trang: Người yêu cầu thủ nổi tiếng, người dẫn thời sự cả nước biết

3 MC VTV tên Trang: Người yêu cầu thủ nổi tiếng, người dẫn thời sự cả nước biết

Câu chuyện văn hóa
Diễn viên Kiều Anh tiết lộ mối tình đầy tiếc nuối năm 18 tuổi

Diễn viên Kiều Anh tiết lộ mối tình đầy tiếc nuối năm 18 tuổi

Câu chuyện văn hóa
Con trai Phó Giám đốc của NSND Hồng Vân bỏ Mỹ về Việt Nam giờ ra sao?

Con trai Phó Giám đốc của NSND Hồng Vân bỏ Mỹ về Việt Nam giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa
'Đệ nhất mỹ nhân' Diễm Hương U60 từ Mỹ về Việt Nam họp lớp và chuyện chưa kể...

'Đệ nhất mỹ nhân' Diễm Hương U60 từ Mỹ về Việt Nam họp lớp và chuyện chưa kể...

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top