Nghệ sĩ Lê Giang bật khóc vì đau thần kinh tọa, phải chăm mẹ già liệt nửa người
Trả lời phóng viên bằng giọng mệt mỏi, nghệ sĩ Lê Giang nói bị hành hạ bởi chứng đau thần kinh tọa và thoát vị đĩa đệm suốt thời gian qua.
Vài tháng trước, nghệ sĩ Lê Giang bị đau dữ dội ở chân, phải vào bệnh viện chụp cộng hưởng từ (MRI), làm xét nghiệm. Bác sĩ chẩn đoán chị bị đau thần kinh tọa và thoát vị đĩa đệm vùng lưng tại các vị trí đốt sống L1, L4 và L5.
"Cơn đau buốt kéo dài từ lưng xuống đùi, chân và mắt cá. Đau tới mức tôi chưa từng hình dung ra. Ngoài 2 bệnh này, sức khỏe của tôi vẫn ổn, không có vấn đề gì", chị nói với VietNamNet .
Lúc mới phát hiện bệnh, Lê Giang rất buồn, tự hỏi vì sao mắc bệnh này. Nghệ sĩ kể có những buổi sáng thức dậy không thể đặt chân xuống giường.
"Nếu bình thường chỉ cần vài bước đã vào nhà tắm thì khi bệnh, tôi gần như phải lết từng chút một. Vào nhà tắm, tôi bật khóc, không hiểu vì sao nên nỗi", chị tâm sự.
Suốt thời gian qua, Lê Giang gặp nhiều bác sĩ và tập trung điều trị, hiện tình hình đã tạm thuyên giảm. Chị cũng đun một số loài thảo mộc trong tự nhiên với nước để uống mỗi ngày đồng thời kết hợp tập vật lý trị liệu.
Do bệnh, Lê Giang dừng mọi công việc trong giới giải trí ít nhất từ đây đến cuối năm, chỉ ở nhà bán hàng online kiếm thêm thu nhập. Ngoài ra, chị còn chăm sóc mẹ bị tai biến, liệt nửa người.
Nữ nghệ sĩ thuê người nấu ăn, dọn dẹp, phụ chăm mẹ già và đỡ đần việc vặt hằng ngày. Các con Lê Lộc, Duy Phước thay nhau thăm nom, phụ giúp mẹ.
Những ngày qua, Lê Giang được nhiều đồng nghiệp đến thăm trong khi điện thoại như "nổ tung" bởi tin nhắn chia sẻ từ khán giả, phần nào vơi bớt nỗi buồn.
