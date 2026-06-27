Hé lộ không gian Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Sẵn sàng cho ngày hội sức khỏe tại CV Thống Nhất

Không gian ngày hội sức khỏe quy mô tại Công viên Thống Nhất

Theo Ban Tổ chức, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 được thiết kế theo mô hình mở, tận dụng không gian xanh rộng lớn của Công viên Thống Nhất để tạo nên một điểm đến kết nối dành cho người dân ở nhiều độ tuổi.

Sân khấu chính được đặt tại vị trí trung tâm, là nơi diễn ra các hoạt động nổi bật như lễ khai mạc, màn đồng diễn thể dục với sự tham gia của đông đảo người dân, phần thi biểu diễn của các đội chơi và các hoạt động giao lưu truyền cảm hứng về lối sống khỏe.

Ngoài ra, với các lối di chuyển rộng, khu vực check-in, khu vực đăng ký và các điểm tư vấn sức khỏe được bố trí thuận tiện, giúp người tham dự dễ dàng trải nghiệm toàn bộ hoạt động trong ngày hội.

Phối cảnh tổng thể Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), với không gian ngày hội sức khỏe mở dành cho cộng đồng.

Các khu vực trải nghiệm được bố trí xuyên suốt từ cổng công viên, tạo điều kiện để người dân nhiều độ tuổi cùng tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Sân khấu trung tâm là điểm nhấn của chương trình, nơi diễn ra lễ khai mạc, màn đồng diễn thể dục và các hoạt động truyền cảm hứng về lối sống khỏe.

Không gian check-in và kết nối cộng đồng hứa hẹn trở thành điểm gặp gỡ của các gia đình, nhóm bạn và những người yêu thích lối sống năng động.

Điểm tạo nên dấu ấn riêng của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam là việc đưa kiến thức sức khỏe đến gần người dân thông qua sự kết nối giữa vận động, dinh dưỡng và các hoạt động trải nghiệm thực tế, từ đó thúc đẩy sự thay đổi hành vi bền vững trong mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Bên cạnh sân khấu sôi động, người dân sẽ được tham gia các hoạt động tư vấn dinh dưỡng 1-1, tìm hiểu kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động, lắng nghe chuyên gia hướng dẫn về chế độ ăn uống, vận động phù hợp với từng độ tuổi và thể trạng.

Với quy mô tổ chức tại một trong những không gian xanh biểu tượng của Thủ đô, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 kỳ vọng trở thành điểm hẹn để các gia đình, nhóm bạn, người yêu thể thao và cộng đồng cùng gặp gỡ, chia sẻ và lan tỏa tinh thần sống khỏe.

Khu vực tư vấn dinh dưỡng - sức khỏe, nơi người dân được trực tiếp trao đổi cùng chuyên gia về chế độ ăn uống và vận động phù hợp.

Khu vực tư vấn dinh dưỡng - sức khỏe, nơi người dân được trực tiếp trao đổi cùng chuyên gia về chế độ ăn uống và vận động phù hợp.

Cùng cộng đồng lan tỏa thói quen sống khỏe

Diễn ra đúng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 mang thông điệp về vai trò của gia đình trong việc xây dựng nền tảng sức khỏe bền vững.

Trong cuộc sống hiện đại, khi nhiều người gặp khó khăn trong việc duy trì chế độ ăn cân bằng và thói quen vận động thường xuyên, sự đồng hành của các thành viên trong gia đình có ý nghĩa quan trọng. Một bữa ăn hợp lý, một hoạt động thể chất được duy trì mỗi ngày hay sự quan tâm giữa các thế hệ đều có thể góp phần tạo nên những thay đổi lâu dài.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời người dân Thủ đô và các khu vực lân cận đến tham dự chương trình tại Công viên Thống Nhất vào ngày 28/6. Người tham gia sẽ được trải nghiệm các hoạt động vận động cộng đồng, lắng nghe tư vấn trực tiếp từ chuyên gia, tìm hiểu kiến thức dinh dưỡng và nhận những phần quà ý nghĩa từ chương trình.

Với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục hướng tới mục tiêu lan tỏa lối sống lành mạnh , khuyến khích mỗi cá nhân và gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe từ những hành động nhỏ nhất.

Không chỉ là một sự kiện truyền thông, chương trình còn là không gian để cộng đồng cùng gặp gỡ, trải nghiệm và tạo động lực duy trì những thói quen tốt cho sức khỏe mỗi ngày.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời người dân Thủ đô và các khu vực lân cận đến tham dự chương trình tại Công viên Thống Nhất vào ngày 28/6.



