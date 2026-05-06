Ngày mai, đạo diễn phim cảnh sát hình sự ‘Vực thẳm vô hình’ ra tòa: Phút sai lầm của một tên tuổi lớn
GĐXH - Từng là người đứng sau những khung hình khắc họa ranh giới mong manh giữa cái thiện và cái ác, đạo diễn Lê Minh đã vướng vào chính 'vực thẳm' ngoài đời thực. Từ một vị đạo diễn tài năng, sở hữu hàng loạt tác phẩm ăn khách trên sóng truyền hình, anh sắp phải đứng trước vành móng ngựa vì một phút nôn nóng đòi nợ bằng biện pháp tiêu cực.
Một quyết định sai lầm của đạo diễn Lê Minh
Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Lê Minh (còn gọi là đạo diễn Lê Minh) và bà Phạm Thị Quỳnh Châu (55 tuổi, trú tại TP.HCM) quen biết từ năm 2016 và dần trở nên thân thiết. Tin tưởng bạn bè, trong năm 2018, đạo diễn Lê Minh đã nhiều lần cho bà Châu mượn tổng cộng 800 triệu đồng không tính lãi để bà nhập rượu ngoại về kinh doanh.
Tuy nhiên, đến cuối năm 2021, khi gặp khó khăn về kinh tế, Lê Minh nhiều lần yêu cầu trả nợ nhưng bà Châu liên tục khất lần. Dù đã nhờ người quen đứng ra trung gian và thậm chí khởi kiện ra tòa, nhận được quyết định thi hành án yêu cầu bà Châu trả tiền nhưng ông Minh vẫn không thể thu hồi được tài sản do người này không có tài sản thi hành án tại địa phương.
Bực tức trước việc con nợ né tránh, không nghe điện thoại và thất hứa việc trả nợ, Lê Minh đã có quyết định sai lầm. Ngày 4/9/2024, Lê Minh đi mua sơn, trộn cùng mắm tép rồi nhờ tài xế riêng là Trần Quốc Thắng chở đến cửa hàng của bà Châu để tạt chất bẩn vào cửa.
Hành vi này đã bị camera an ninh ghi lại toàn bộ. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Tại cơ quan công an, Lê Minh và Trần Quốc Thắng đã thừa nhận toàn bộ hành vi, khai báo rằng mục đích chỉ nhằm gây áp lực để đòi lại số tiền nợ kéo dài nhiều năm.
Lê Minh là đạo diễn của nhiều bộ phim nổi tiếng
Được biết, đạo diễn Lê Minh sinh năm 1976, xuất thân từ ngành báo chí và được đào tạo bài bản về điện ảnh. Anh bắt đầu sự nghiệp với vai trò diễn viên trước khi chuyển hẳn sang công việc đạo diễn.
Trước khi vướng vòng tố tụng, Lê Minh làm nhiều phim truyền hình, đa dạng đề tài từ tâm lý xã hội đến chính luận, hình sự. Giai đoạn cao điểm trong sự nghiệp, đạo diễn này tham gia sản xuất nhiều dự án phim truyền hình phát sóng trên các kênh lớn như VTV, HTV và THVL.
Năm 2012, Lê Minh ghi dấu ấn với phim đầu tay: "Cô nàng nặng cân" phát sóng trên THVL1, dài khoảng 30 tập, khai thác câu chuyện về một phụ nữ ngoại cỡ tìm kiếm tình yêu và khẳng định giá trị bản thân. Cùng năm này, bộ phim "Dốc sương mù" lên sóng VTV9 với hơn 30 tập, lấy bối cảnh Tây Nguyên, phản ánh đời sống của đồng bào dân tộc.
Năm 2014, Lê Minh chuyển hướng sang dòng phim chính luận với "Nơi chốn ta quay về", dài khoảng 30 tập, đề cập trực diện đến những vấn đề sự suy thoái đạo đức, trách nhiệm xã hội của một bộ phận cán bộ địa phương.
Những năm sau đó, Lê Minh là đạo diễn của bộ phim "Vực thẳm vô hình" phát trên VTV3, đã khai thác đề tài tội phạm, xây dựng hai tuyến nhân vật đối đầu giữa lực lượng công an và băng nhóm tội phạm. Phim được dàn dựng với hai tuyến nhân vật song hành là Băng Sói Sài Thành và Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm.
Băng Sói Sài Thành do Cương - một kẻ máu lạnh cầm đầu, liên tục thực hiện những phi vụ trộm cướp lớn, với thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh, là nỗi ám ảnh với người dân và làm đau đầu lực lượng công an. Tuyến đối lập là Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm dưới sự chỉ huy của đội trưởng Nghĩa – người có khả năng suy đoán tài tình, quyết tâm triệt phá băng nhóm tội phạm đến cùng.
Với những tình tiết sinh động và được dàn dựng công phu, 'Vực thẳm vô hình' không chỉ phản ánh góc khuất trong cuộc đời của những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, bộ phim còn muốn gửi gắm niềm tin vào những con người hướng thiện, luôn kiên trì, quyết tâm chống lại cái ác. Và cho dù vì lý do nào đó mà tội ác chưa được phát hiện thì vẫn bị trừng trị bởi quy luật nhân quả như một "vực thẳm vô hình".
Dự kiến vào ngày 7/5/2026, TAND khu vực 4 (TP.HCM) sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Minh và Trần Quốc Thắng về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Vụ án là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho các chủ nợ trong việc xử lý tranh chấp dân sự. Việc sử dụng các biện pháp trái pháp luật như tạt chất bẩn, uy hiếp tinh thần để đòi nợ không những không giúp thu hồi được tài sản mà còn khiến người bị hại về kinh tế trở thành bị cáo trong một vụ án hình sự.
