Hòa Minzy có động thái gây chú ý liên quan đến con trai 2 tuổi của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My vừa tổ chức buổi tiệc sinh nhật 2 tuổi cho con trai Lúa (Đoàn Minh Đăng) tại tổ ấm của họ, thay vì chọn khu nghỉ dưỡng sang trọng như năm trước. Không gian là những chùm bóng bay hình con vật ngộ nghĩnh đúng sở thích trẻ thơ. Điểm nhấn là quả bóng bay hình số "2" vàng ánh kim được đặt trang trọng tại vị trí trung tâm, đánh dấu cột mốc tuổi mới đáng nhớ của "hoàng tử bé". Nhân vật chính của buổi tiệc - bé Lúa diện bộ đồ sọc xanh trắng vô cùng đáng yêu. Nhóc tỳ tỏ ra hiếu động và vui vẻ, lúc cười lớn, lúc lại tò mò quan sát xung quanh.

Ngay dưới bài đăng "Birthday boy" của Doãn Hải My, có Mai Hà Trang (vợ Đức Chinh) cũng gửi lời chúc: "Vèo cái đã 2 tuổi rồi. Chúc mừng sinh nhật em Lúa yêu". Đáng chú ý, ca sĩ Hòa Minzy còn để lại bình luận: "Chúc mừng sinh nhật Lúa, hôm nào đi mua quà cho Lúa sau nha".

Vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My tổ chức sinh nhật 2 tuổi cho con trai.

Ca sĩ Hòa Minzy chúc mừng con trai Doãn Hải My.

Trước đó, vào năm Lúa sinh nhật 1 tuổi, Hòa Minzy cũng có mặt tại buổi tiệc. Không chỉ thế, hồi đầu tháng 3/2026, khi Hoà Minzy lần đầu công khai bạn trai là một quân nhân, Doãn Hải My cũng có động thái đăng lại (repost) bài chia sẻ của giọng ca "Bắc Bling" thay cho lời chúc mừng. Chỉ một hành động nhỏ, cho thấy mối quan hệ của gia đình Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My và Hòa Minzy.

Thực tế, Hòa Minzy và vợ chồng Đoàn Văn Hậu có mối quan hệ thân thiết trong nhiều năm qua. Từ đám cưới cho đến những sự kiện quan trọng, nữ ca sĩ luôn góp mặt với tư cách một người bạn lâu năm.

Hoà Minzy dự sinh nhật 1 tuổi của bé Lúa (5/2025).

Hoà Minzy dự đám cưới của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu. Đến tháng 3/2026, bà xã Đoàn Văn Hậu còn đăng lại video công khai bạn trai của Hoà Minzy. Chỉ những động thái nhỏ nhưng có thể thấy mối quan hệ thân thiết của 3 người.



