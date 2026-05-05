Nam chính phim phát sóng giờ vàng tiết lộ vợ xinh đẹp, không ghen tuông với bạn diễn

Phim giờ vàng VTV 'Lời hứa đầu tiên' nói về góc khuất đời sống hoa hậu GĐXH - Năm 2026 VFC sẽ sản xuất bộ phim "Lời hứa đầu tiên" khai thác những câu chuyện góc khuất trong giới hoa hậu.

Linh Sơn sinh năm 1987, từng đăng quang Nam vương cuộc thi tìm kiếm người mẫu đồ lót nam đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2009. Anh được khán giả biết đến qua một số dự án điện ảnh như: Hot boy nổi loạn; Câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Sau đó, Linh Sơn hoạt động sôi nổi với nhiều tác phẩm truyền hình và điện ảnh như: Yêu đến tận cùng, Dấu chân du mục, Cô hầu gái, Đường về Cồn Nảy… Tuy nhiên, từ khoảng năm 2015, anh dần ít xuất hiện và gần như rút khỏi làng giải trí.

Năm ngoái, Linh Sơn bất ngờ trở lại với phim Phù sa ngọt, đánh dấu bước chuyển mình sau thời gian dài vắng bóng. Mới đây nhất, anh đảm nhận vai Sơn - nam chính trong bộ phim Lời hứa đầu tiên đang phát sóng trên VTV. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thú vị với nam diễn viên điển trai.

Linh Sơn đảm nhận vai nam chính trong Lời hứa đầu tiên.

Linh Sơn giảm 10kg để phù hợp vai nam chính phim giờ vàng

- Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, anh bất ngờ trở lại với vai chính trong Phù sa ngọt và mới đây nhất là vai Sơn - nam chính trong phim Lời hứa đầu tiên. Phải chăng đây là giai đoạn anh "bứt tốc" trong sự nghiệp diễn xuất?

+ Thực ra, Sơn không nghĩ mình đang "bứt tốc". Có lẽ đúng hơn là Sơn đang quay trở lại với nghề trong một trạng thái chín chắn và bình tĩnh hơn trước. Sau một quãng thời gian không xuất hiện nhiều trên màn ảnh, Sơn dành thời gian để trải nghiệm cuộc sống, làm kinh doanh, đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người. Những trải nghiệm đó không hề lãng phí, mà ngược lại, trở thành chất liệu rất quý để nuôi dưỡng cảm xúc và chiều sâu cho diễn xuất.

Phù sa ngọt đến với Sơn như một cái duyên, như một lời "gọi" để mình quay lại. Còn Lời hứa đầu tiên lại là cơ hội để Sơn đi sâu hơn, thử thách bản thân nhiều hơn với nghề. Nếu nói về tâm huyết thì Sơn nghĩ mình không làm gì quá đột phá, mà chỉ đang cố gắng đi từng bước thật chắc chắn, nghiêm túc, bền bỉ trên con đường mình đã chọn. Với Sơn, làm nghề không phải là chạy nhanh, mà là đi được đường dài.

- Trên trang cá nhân, anh chia sẻ khá nhiều hình ảnh và câu chuyện về những ngày quay phim tại Tuyên Quang với cảm xúc rất đặc biệt. Chắc hẳn anh đã có những kỷ niệm ở vùng đất tuyệt đẹp này?

+ Tuyên Quang với Sơn không chỉ đơn thuần là một bối cảnh quay, mà gần như trở thành một miền ký ức rất đẹp trong hành trình làm nghề. Ở đó, Sơn không chỉ "đóng phim", mà còn được sống trọn vẹn trong một không gian rất khác với nhịp sống thường ngày.

Có những buổi sáng, Sơn cùng anh em trong đoàn dậy sớm chạy bộ giữa biển mây, cảm giác vừa bình yên, vừa cho mình thật nhiều năng lượng. Rồi những ngày cả đoàn cùng nhau trèo đèo, lội suối để vào bối cảnh, có vất vả nhưng lại rất đáng nhớ vì ai cũng chung một tinh thần làm nghề. Đặc biệt là những bữa cơm cùng bà con bản làng, giản dị thôi nhưng rất ấm áp, chân tình.

Điều đọng lại nhiều nhất với Sơn ở mảnh đất Tuyên Quang chính là tình người. Sự mộc mạc, chân thành và cách bà con đón tiếp đoàn phim khiến mình cảm thấy rất hạnh phúc. Chính những điều đó đã giúp Sơn có thêm cảm xúc thật khi hóa thân vào nhân vật.

- Với bối cảnh quay trải dài ở vùng núi, sông suối, hẳn quá trình ghi hình không hề dễ dàng. Anh và ekip đã phải đối mặt với những khó khăn như thế nào về thời tiết, địa hình?

+ Thực sự, đây là một trong những dự án mà Sơn cảm nhận rõ nhất sự vất vả của cả ekip. Có những bối cảnh, mọi người phải đi thuyền rồi tiếp tục leo núi mới tới nơi quay. Đường đi trơn trượt, nước suối rất lạnh, thời tiết lại thay đổi liên tục, có lúc buổi sáng đang nắng đẹp nhưng chỉ vài tiếng sau đã mưa tầm tã hoặc sương mù dày đặc.

Thời tiết thay đổi liên tục như vậy đôi khi khiến tiến độ quay của cả ekip bị ảnh hưởng nhưng không ai than vãn nhiều, vì tất cả đều hiểu rằng, để có được những khung hình đẹp thì phải đánh đổi bằng rất nhiều công sức.

Cũng chính vì trải qua những vất vả đó, Sơn và cả đoàn càng trân trọng từng cảnh quay khi lên phim. Có những phân đoạn chỉ xuất hiện vài phút, thậm chí vài chục giây trên màn ảnh nhưng phía sau là cả một hành trình di chuyển, chuẩn bị và nỗ lực của rất nhiều con người.

Để có được những thước phim đẹp, Linh Sơn và ekip đã khá vất vả với địa hình phức tạp nơi đây.

- Trong phim, anh hóa thân vào một chàng trai miền sơn cước rắn rỏi, khỏe mạnh. Anh đã chuẩn bị như thế nào để tạo được hình ảnh chân thực cho nhân vật, đặc biệt là về ngoại hình và đời sống nội tâm?

+ Đúng là Sơn đã có sự chuẩn bị khá kỹ cho vai diễn này. Nhân vật mang dáng dấp của một người miền núi, cần sự rắn rỏi, linh hoạt và khỏe khoắn tự nhiên. Trong khi trước đó, Sơn quen tập theo hướng hình thể vạm vỡ nên đã phải điều chỉnh lại chế độ tập luyện và dinh dưỡng, giảm gần 10kg để phù hợp hơn với nhân vật.

Nhưng với Sơn, điều quan trọng hơn cả là làm sao để nhân vật "sống" được trên màn ảnh, chứ không chỉ là "diễn cho giống". Vì vậy, Sơn đã dành thời gian ở lại cùng bà con trong bản, trò chuyện, sinh hoạt chung, ăn cùng, sống cùng để cảm nhận nhịp sống thực sự của họ.

Những trải nghiệm đó giúp Sơn hiểu hơn về con người nơi đây, từ cách họ nói chuyện, đi lại đến cách họ thể hiện tình cảm. Nhờ vậy, khi vào cảnh quay, nhiều cảm xúc đến rất tự nhiên. Có những phân đoạn với bà con, đặc biệt là với các em nhỏ, Sơn gần như không cần phải "diễn", mà chỉ đơn giản là sống trong khoảnh khắc đó cùng họ.

Linh Sơn độ dáng để phù hợp với chàng trai rắn rỏi của miền sơn cước.

- Với cường độ làm việc dày đặc như vậy, anh làm thế nào để duy trì vóc dáng và thể lực trong suốt quá trình quay?

+ Dù lịch quay khá dày và nhiều hôm kết thúc rất muộn, Sơn vẫn cố gắng giữ nếp sinh hoạt kỷ luật. Có những lúc anh em trong đoàn tranh thủ nghỉ ngơi sau một ngày quay vất vả thì Sơn lại dậy sớm hơn một chút để tập luyện và chuẩn bị chế độ ăn riêng cho mình.

Với bản thân Sơn, đó là cách để giữ cơ thể luôn ở trạng thái tốt nhất. Khi thể lực đảm bảo, tinh thần cũng minh mẫn hơn, từ đó mới theo được guồng làm việc cường độ cao của đoàn phim. Việc giữ phong độ không chỉ là vì ngoại hình, mà còn là trách nhiệm với vai diễn và với cả ê-kíp.

– Trong phim, anh vào vai Sơn - bạn trai của một hoa hậu. Sự kết hợp này có khiến anh cảm thấy áp lực? Anh có thể chia sẻ thêm về quá trình làm việc và những cảnh quay cùng bạn diễn?

+ Nghe thì có vẻ áp lực nhưng khi bước vào phim, Sơn luôn cố gắng nhìn bạn diễn dưới góc độ nhân vật, chứ không đặt nặng việc "đây là hoa hậu". Khi cả hai cùng ở trong câu chuyện của phim, mọi thứ trở nên tự nhiên hơn rất nhiều.

Bộ phim hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình.

Trang Emma là người rất nghiêm túc, chăm chỉ, luôn mang năng lượng tích cực vào công việc, vì thế, trong suốt quá trình làm việc cùng bạn ấy, mình khá thoải mái. Hai anh em có những phân đoạn tình cảm nhẹ nhàng, mang màu sắc đời thường nhưng cũng có không ít cảnh tâm lý đòi hỏi sự tập trung, đồng điệu về cảm xúc.

Chính sự chủ động trao đổi và tinh thần làm nghề nghiêm túc của cả hai đã giúp các cảnh quay trở nên tròn trịa hơn, không chỉ về mặt hình ảnh mà còn về cảm xúc mà nhân vật muốn truyền tải.

- Vậy, với những phân đoạn tình cảm, diễn biến tâm lý thay đổi, anh và Trang Emma có gặp khó khăn gì trong quá trình phối hợp? Hai người đã chuẩn bị cho những cảnh quay đó ra sao?

+ Những cảnh tình cảm hay các phân đoạn tâm lý tinh tế luôn đòi hỏi sự tin tưởng và sự tương tác tốt giữa hai diễn viên. Khó khăn lớn nhất không nằm ở kỹ thuật, mà là làm sao để cảm xúc của cả hai thật sự "chạm" được vào nhau.

Vì vậy, Sơn và Trang thường dành thời gian trao đổi khá kỹ trước mỗi cảnh quay, từ việc phân tích tâm lý nhân vật đến việc thống nhất nhịp cảm xúc trong từng phân đoạn. Với những cảnh khó, hai anh em thậm chí còn ngồi lại bàn bạc, tập thử từ tối hôm trước để hôm sau lên set có sự chuẩn bị tốt nhất.

Sơn rất trân trọng tinh thần cầu thị và sự nghiêm túc của Trang trong công việc. Khi cả hai cùng có chung thái độ làm nghề như vậy, mọi khó khăn trong quá trình quay cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Linh Sơn ở đời thực có vợ xinh đẹp, hiểu chuyện

- Ngoài đời, anh có một gia đình hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp. Anh có thể chia sẻ thêm về người bạn đời của mình?

+ Sơn luôn cảm thấy mình may mắn khi có một người bạn đời thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành trong mọi chặng đường. Ấn tượng ban đầu, đúng là cô ấy rất đẹp trong mắt Sơn nhưng điều khiến Sơn gắn bó lâu dài lại là sự tử tế, suy nghĩ có chiều sâu và cách cô ấy luôn chia sẻ, lắng nghe trong cuộc sống.

Với Sơn, một cuộc hôn nhân bền vững không chỉ được xây dựng bằng cảm xúc, mà còn bằng sự đồng hành, thấu hiểu. Sự yêu thương, ủng hộ của vợ cùng hai con nhỏ chính là nguồn động lực lớn, giúp Sơn sống có trách nhiệm hơn, không chỉ với gia đình mà còn với công việc và con đường mình đã chọn.

Linh Sơn bên cạnh người vợ xinh đẹp.

- Khi xem phim anh thực hiện những cảnh quay tình cảm với bạn diễn nữ, bà xã anh có ghen?

+ Thật ra, vợ Sơn hiểu rất rõ tính chất công việc nên không ghen theo kiểu căng thẳng hay tiêu cực. Chủ yếu là trêu thôi, kiểu như: "Hôm nay diễn tình cảm ghê nhỉ!".

Với Sơn, trong một mối quan hệ, đặc biệt là hôn nhân, sự tin tưởng luôn là điều quan trọng nhất. Khi cả hai đủ hiểu và tôn trọng công việc của nhau, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

- Anh nhìn nhận như thế nào về cuộc sống hôn nhân ở thời điểm hiện tại?

+ Sơn nghĩ hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng, mà là hành trình hai người cùng nhau đi qua những ngày rất đời thường. Hạnh phúc đôi khi không nằm ở những điều lớn lao, mà đến từ những khoảnh khắc giản dị như một bữa cơm nhà, một cuộc trò chuyện tử tế hay sự sẻ chia khi gặp khó khăn.

Với Sơn, gia đình là nơi để trở về và cũng là nguồn năng lượng để mình tiếp tục cố gắng. Sơn trân trọng mái ấm của mình bởi, đó chính là điểm tựa giúp Sơn có thể đi đường dài với nghề một cách vững vàng hơn.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Linh Sơn trong phân cảnh của phim "Lời hứa đầu tiên".

