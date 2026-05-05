Con trai Đăng Khôi 'gây sốt' với ngoại hình ở tuổi 14, gia thế và học lực cũng khiến fan trầm trồ

Thứ ba, 11:02 05/05/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ken - con trai cả của vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh mới đây khiến fan không khỏi xuýt xoa bởi giao diện "nam thần" ở tuổi 14.

Mới đây, tại buổi giao lưu của chương trình "Mẹ Vắng Nhà - Ba Là Siêu Nhân", sự xuất hiện của Ken (Nguyễn Đăng Khang, sinh năm 2012) - con trai đầu lòng của vợ chồng anh tài Đăng Khôi - Thủy Anh khiến dân tình xuýt xoa.

Khoảnh khắc bùng nổ visual của Đăng Khang (Nguồn: @nhatkykendanganhkai).

Không chỉ thừa hưởng nét điển trai từ bố Đăng Khôi và nhan sắc của mẹ Thủy Anh, Ken còn gây bão mạng xã hội với vẻ ngoài ngày càng trưởng thành, lịch lãm. Ken sở hữu chiều cao vượt trội, khuôn mặt sắc nét cùng gu thời trang xịn đét.

Đăng Khang năm nay 14 tuổi, được khen giống bố thời trẻ, như đúc ra từ một khuôn. Đặc biệt, cậu bạn này sinh đúng ngày Valentine 14/2/2012 và được bố mẹ mô tả: “Con sinh ra bằng tình yêu của bố và mẹ, con cũng rất yêu gia đình của mình”.

"Anh Ken bên ngoài hơi lạnh lùng nhưng bên trong vô cùng ấm áp. Các cô chú thích visual này không ạ?", bà xã Đăng Khôi chia sẻ về cậu cả.

Thủy Anh cũng cho biết, các con đều tình cảm, ngoan ngoãn. Dù bận rộn, cặp vợ chồng này thường xuyên dành thời gian đồng hành cùng con trong các hoạt động học tập, trải nghiệm sống và cả những chuyến đi du lịch.

Không những thế, theo chia sẻ của bố mẹ, Đăng Khang khá đa tài với loạt thành tích ấn tượng trong học tập như: Giỏi tiếng Anh, cờ vua, robotics, từng giành giải trong các cuộc thi học thuật.

Sau hơn 20 năm đồng hành và hơn 10 năm kết hôn, vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh hạnh phúc, có 3 con trai: Đăng Khang (SN 2012), Đăng Anh (SN 2015) và em út Anh Tài (12/2024). Hai vợ chồng thường xuyên làm các clip hài hước, bắt trend đăng tải lên mạng xã hội. Ngoài ra, vợ chồng Đăng Khôi cũng được biết là rất “mát tay” trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư bất động sản. Hiện cả gia đình sống trong một căn biệt thự 3 tầng, hai mặt tiền có diện tích 220m2 tại phường Tân Phú, TP.HCM. Ngoài căn nhà này, vợ chồng Đăng Khôi còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị khác.

 

