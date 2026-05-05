Thương (Quỳnh Kool) lo đủ 300 triệu giúp em gái thoát nạn

Trong trích đoạn giới thiệu tập 32 phim "Bước chân vào đời", nhờ bà Hạnh (NSND Lan Hương) cho vay từ khoản tiền tiết kiệm nên Thương (Quỳnh Kool) đã có tiền bồi thường cho Ly, giúp em gái tránh khỏi rắc rối sau khi đánh Ly nhập viện.

Thấy Lâm (Mạnh Trường) đi cùng Thương mang tiền tới trả, Ly mỉa mai: "Giá cô em cũng có người như cô chị để dựa vào thì có phải vững chãi không". Biết Ly là người gian xảo, lắm chiêu trò, Lâm yêu cầu Ly ký các giấy tờ cam kết.

Lâm còn yêu cầu Ly trả lại 3 triệu trong phong bì hôm trước Thương đưa cho và bị Ly chê là "1% số tiền bồi thường".

Trước đó, Lâm đã xuất hiện kịp thời để giải cứu Thương thoát khỏi tên giang hồ cho vay nặng lãi. Giữ lời hứa với Quân trước khi em họ đi du học, Thương đã giúp đỡ chị em Thương rất nhiều.

Thương đã mang tiền đến để bồi thường cho Ly. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Dũng (Hoàng Anh Vũ) gặp gỡ giám đốc công ty đối thủ của công ty mình đã làm việc trước đây. Dũng có vẻ hả hê vì đã cho công ty cũ một phen điêu đứng vì vỡ thầu do lộ clip demo dự án con đường di sản. Dẫu vậy Dũng vẫn cãi bay cãi biến, cho rằng mình không phải thủ phạm tung clip demo mà là Trang (Ngọc Thuỷ).



Khi nghe giám đốc nói sẽ mời Trang về làm giám đốc marketing, Dũng cười đáp: "Anh Vượng khéo lật kèo thế. Nhưng bạn ấy bây giờ đang bận chạy ngược chạy xuôi gánh em còng cả lưng".

Hưng lại tiếp tục giúp Trang thoát khỏi rắc rối vì bị lộ thông tin dự án của công ty.

Trong khi đó, Hưng (Trung Đức) lại một lần nữa giúp Trang thoát khỏi khủng hoảng do cô gây ra. Trang cảm ơn Hưng vì đã giải oan cho cô bằng clip bóc phốt Dũng trên mạng.

Tập 32 phim "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 5/5 trên VTV3.

