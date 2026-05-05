11 năm sau ngày công khai tình yêu, Khánh Thi - Phan Hiển có cuộc sống viên mãn ra sao?

Thứ ba, 13:21 05/05/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Khánh Thi - Phan Hiển chính thức công khai mối quan hệ trước công chúng vào năm 2015 và sau hơn một thập kỷ, họ có một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc.

Năm 2015, khi sinh con đầu lòng là Kubi, Khánh Thi - Phan Hiển đã quyết định công khai chuyện tình cảm trước công chúng. Kể từ đây cặp đôi lệch tuổi được khán giả rất chú ý. Sau 7 năm công khai, vượt qua mọi sóng gió, họ quyết định kết hôn và hiện tại có cuộc sống hạnh phúc.

Được biết, hôn nhân của Khánh Thi và Phan Hiển từ lâu đã trở thành một trong những câu chuyện đặc biệt của làng giải trí Việt Nam, không chỉ bởi sự chênh lệch tuổi tác mà còn bởi hành trình vượt qua sóng gió để xây dựng mái ấm hạnh phúc. Sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi hiện được xem là hình mẫu gia đình bền vững, vừa thành công trong sự nghiệp vừa viên mãn trong đời sống riêng.

Khánh Thi, sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport hàng đầu Việt Nam, đồng thời giữ vai trò huấn luyện viên và người đặt nền móng cho sự phát triển của bộ môn này trong nước. Trong khi đó, Phan Hiển, sinh năm 1993, là học trò xuất sắc của cô, từng giành nhiều thành tích quốc tế. Mối quan hệ thầy – trò ban đầu dần phát triển thành tình yêu, tuy nhiên con đường đến với hôn nhân của họ không hề dễ dàng.

Thời điểm công khai tình cảm, Khánh Thi và Phan Hiển vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ dư luận. Sự chênh lệch 11 tuổi, cùng với việc họ từng là thầy trò, khiến mối quan hệ này trở thành đề tài bàn tán. Tuy nhiên, vượt qua những sóng gió ban đầu, cả hai vẫn kiên định lựa chọn đồng hành cùng nhau.

Một bước ngoặt quan trọng trong hành trình hôn nhân của cặp đôi là sự ra đời của con trai đầu lòng vào năm 2015. Việc trở thành cha mẹ không chỉ giúp họ gắn kết hơn mà còn thay đổi cách nhìn của công chúng. Phan Hiển khi đó được đánh giá là người chồng, người cha trách nhiệm, luôn ở bên chăm sóc gia đình. Khánh Thi cũng dần mở lòng hơn, chia sẻ nhiều về cuộc sống riêng tư, qua đó nhận được sự đồng cảm từ khán giả.

Sau nhiều năm chung sống, đến cuối năm 2022, Khánh Thi và Phan Hiển chính thức tổ chức đám cưới, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình tình yêu.

Trong đời sống hôn nhân, Khánh Thi và Phan Hiển duy trì sự gắn bó không chỉ ở gia đình mà còn trong công việc. Cả hai cùng điều hành trung tâm đào tạo dancesport, đồng thời thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các giải đấu trong và ngoài nước. Sự đồng điệu trong chuyên môn giúp họ thấu hiểu và hỗ trợ nhau tốt hơn, tạo nên nền tảng vững chắc cho cuộc sống chung.

Điểm đáng chú ý trong hôn nhân của cặp đôi là cách họ cân bằng giữa công việc và gia đình. Dù bận rộn với lịch thi đấu, huấn luyện và kinh doanh, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn ưu tiên thời gian cho các con. Họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng ấm áp, từ việc đưa con đi học đến những chuyến du lịch gia đình. Chính những điều này đã góp phần xây dựng hình ảnh một tổ ấm gần gũi, chân thực trong mắt công chúng.

