Sao phim 'Người thổi tù và hàng tổng': 'Anh trưởng thôn' Quốc Tuấn ở tuổi hưu, giờ ra sao?

Nghệ sĩ Quốc Tuấn nổi tiếng ở miền Bắc với những phim nào?

Nghệ sĩ Quốc Tuấn là thế hệ diễn viên gạo cội của làng điện ảnh Việt Nam. Những năm của thập niên 90, nam nghệ sĩ là một trong những gương mặt được yêu mến ở miền Bắc.

Vai diễn gây được tiếng vang đầu tiên của nghệ sĩ Quốc Tuấn chính là nhân vật Thi trong "Những người sống quanh tôi". Khi ấy anh đóng cùng NSND Lan Hương - vợ của chính đạo diễn phim, Đặng Tất Bình.

Diễn viên Quốc Tuấn trong tạo hình của phim "Những người sống quan tôi".

Thành công lớn nhất của nghệ sĩ Quốc Tuấn khi anh khắc họa quá tốt vai chính. Đó là một câu học trò nghèo giàu nghị lực, chạm đến thành công dù xuất phát điểm kém may mắn. Tính cách lẫn ngoại hình đều quá phù hợp với nhân vật và chính điều này đã giúp nghệ sĩ Quốc Tuấn giành giải Nam diễn viên xuất sắc do khán giả VTV bình chọn.

Trong sự nghiệp của mình, nghệ sĩ Quốc Tuấn được nhiều khán giả mến mộ với gia tài điện ảnh đồ sộ. Dù là vai diễn nào, anh cũng chinh phục được khán giả và trở thành gương mặt thân quen với mọi nhà qua những bộ phim truyền hình trong thập niên 90.

Nam diễn viên nổi tiếng với vai anh trưởng thôn phim "Người thổi tù và hàng tổng".

Một số bộ phim ấn tượng của nam nghệ sĩ này phải kể đến: 12A và 4H, Người thổi tù và hàng tổng, Cuốn sổ ghi đời, Cô bé bên hồ, Chuyện tình người lính...

Nam nghệ sĩ được khán giả yêu mến bởi diễn xuất hồn hậu.

Ngoài vai diễn anh trưởng thôn trong "Người thổi tù và hàng tổng", năm 2005, nghệ sĩ Quốc Tuấn còn biết trong phim "Đường thư". Kể từ đó, nam nghệ sĩ gạo cội không còn xuất hiện với vai trò diễn viên nữa. Anh chuyển hướng sang làm đạo diễn và tập trung lo cho gia đình.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn ở tuổi hưu kín tiếng vẫn chăm chỉ lao động nghệ thuật

Nghệ sĩ Quốc Tuấn thuận lợi và thành công trong sự nghiệp nhưng anh lại không gặp nhiều may mắn trong cuộc sống riêng. Gần 40 tuổi mới kết hôn, 2 năm sau đó vợ chồng anh mới đón đứa con đầu lòng. Nhưng bất hạnh đã ập đến khi bé Bôm mắc phải căn bệnh Apert - bệnh xương cứng sớm cục bộ, hẹp đường thở.

Diễn viên Quốc Tuấn gặp nhiều trắc trở trong đời tư.

Kể từ đó cho đến nay, người ta không còn nhìn thấy nghệ sĩ Quốc Tuấn trên màn ảnh khi anh dành toàn bộ thời gian và tâm trí để lo chữa bệnh cho con. Có những lúc anh đã cảm thấy như mình rơi xuống đáy vực nhưng với tình yêu vô bờ bến dành cho con trai, anh lại tiếp tục đứng lên chiến đấu.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn từng tâm sự với VietNamNet, khoảng thời gian đầu phát hiện con bị bệnh, anh đưa con đi khám, các bác sĩ còn không biết đó là bệnh gì. Những kiến thức ban đầu về bệnh, đa phần anh phải tự tìm hiểu. Hai bố con đã cùng nhau trải qua 10 lần phẫu thuật với 5 lần quá nặng nề, có những ca thành công, có cả những ca thất bại, chịu không biết bao nhiêu đau đớn.

Có thời điểm, bé Bôm (tên gọi ở nhà của con trai Quốc Tuấn) phải đeo một cái khung sắt rất to trên mặt và phải nới vít mỗi ngày để nâng khuôn mặt lên. Mỗi lần như thế, bé đau đớn vô cùng.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn và bé Bôm.

Bán hết nhà cửa, làm đủ nghề và từ bỏ thánh đường nghệ thuật để theo con trai nhưng nghệ sĩ Quốc Tuấn vẫn không dừng lại hy vọng. Tất nhiên đã có lúc anh thất vọng và chán chường.

Câu chuyện đầy cảm động của gia đình nghệ sĩ Quốc Tuấn đã được lan tỏa qua chương trình "Điều ước thứ 7 - Bản hòa tấu Cha và con" phát sóng vào năm 2017. Hành trình chữa bệnh cho con đầy gian khó của nghệ sĩ Quốc Tuấn đã trở thành thông điệp tích cực cho nhiều gia đình cùng cảnh ngộ.

Về bé Bôm, sau những nỗ lực dành cho việc học đàn, cậu bé đang là sinh viên của trường Học viện Âm nhạc Quốc gia. Theo như lời nghệ sĩ Quốc Tuấn chia sẻ, Bôm chỉ được ưu ái giúp đỡ về mặt sức khỏe, còn về mặt học tập, anh khẳng định mọi thành tích đều do nỗ lực của con trai. Anh luôn ở bên động viên và giúp bé Bôm hoàn thiện bản thân nhiều hơn nữa.

Hình ảnh diễn viên Quốc Tuấn trong "Người vợ cuối cùng".

Hiện tại, Bôm đã ngoài 20 tuổi, từ cậu bé mang trong mình trọng bệnh giờ đây em đã trưởng thành hơn. Bôm đã thành một sinh viên âm nhạc và có niềm đam mê với cây đàn piano. Còn nghệ sĩ Quốc Tuấn, anh đã nghỉ hưu từ năm 2021. Cuộc sống tuổi hưu của anh không phải là nghỉ ngơi mà anh vẫn đam mê công việc và tập trung chăm lo cho bé Bôm.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn và NSND Bùi Bài Bình trong phim "Phí phông".

Cách đây ít năm, nghệ sĩ Quốc Tuấn còn quay lại với 2 dự án nghệ thuật: Vở kịch "Cuộc chiến không cân sức", phim điện ảnh "Người vợ cuối cùng". Và gần đây, nghệ sĩ Quốc Tuấn lại vào phim có doanh thu khủng "Phí phông", diễn cùng NSND Bùi Bài Bình. Sự trở lại của nam nghệ sĩ gạo cội nhận được sự yêu mến từ khán giả.