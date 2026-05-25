Bộ phận này ở củ tỏi được gọi "rau trường thọ", là đặc sản, chế biến món ăn vừa ngon vừa lạ

Vì sao ngồng tỏi được gọi là "rau trường thọ"?

Ngồng tỏi là phần cuống xanh mọc lên từ củ tỏi trước khi cây ra hoa. Bộ phận này có màu xanh mướt, thân thon dài, vị thơm đặc trưng của tỏi nhưng nhẹ và ít hăng hơn nên khá dễ ăn.

Tại Lý Sơn, ngồng tỏi được xem là đặc sản quen thuộc trong bữa cơm gia đình và thường dùng để đãi khách. Những năm gần đây, loại rau này xuất hiện nhiều hơn tại các cửa hàng thực phẩm sạch và chợ mạng với giá dao động khoảng 70.000 – 100.000 đồng/kg. Chị em nội trợ có thể tìm mua về chế biến thành các món ăn ngon như ngồng tỏi xào mề gà, ngồng tỏi xào thịt bò, ngồng tỏi xào mực, ngồng tỏi xào rau củ chay…

Ngồng tỏi ngày càng được nhiều người ưa thích. Ảnh HM

Chị Nguyễn Thị Duyên ở Hà Đông (Hà Nội) chia sẻ, ngồng tỏi có vị thơm cay nhẹ rất riêng, càng ăn càng dễ "nghiền" vì độ giòn ngon và lạ miệng. Khi chế biến không cần nấu quá kỹ vẫn giữ được màu xanh đẹp mắt cùng độ giòn tự nhiên. Ngồng tỏi có thể bảo quản khá đơn giản bằng cách cho vào ngăn mát tủ lạnh, dùng trong khoảng một tuần sau khi thu hoạch.

Ngồng tỏi vẫn còn được gọi là "rau trường thọ" vì không chỉ hấp dẫn bởi hương vị mà còn chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe như vitamin C, B6, K, chất xơ cùng các khoáng chất như mangan, selen.

Ngồng tỏi chế biến được nhiều món ngon. Ảnh HM

Đặc biệt, ngồng tỏi chứa allicin – hợp chất nổi tiếng có trong họ tỏi giúp kháng khuẩn, chống viêm và hỗ trợ tăng cường miễn dịch. Một số nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy việc bổ sung thực phẩm thuộc họ hành tỏi có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm mỡ máu. So với củ tỏi tươi, ngồng tỏi có vị dịu hơn nên phù hợp với cả những người không thích vị cay nồng nhưng vẫn muốn bổ sung các dưỡng chất có lợi từ tỏi.

Món ngon với ngồng tỏi

Ngồng tỏi xào trứng

Món ăn này chế biến đơn giản, nhanh gọn nhưng lại bổ dưỡng trong ngày hè. Ngồng tỏi cắt khúc khoảng 3–4cm, xào nhanh cùng trứng đánh tan để giữ độ giòn và màu xanh tươi. Món ăn có vị thơm nhẹ, dễ ăn, phù hợp cho bữa cơm ngày hè. Ngoài trứng, ngồng tỏi cũng có thể xào cùng thịt bò hoặc thịt lợn đều rất hợp vị.

Ngồng tỏi xào vẹm

Món vẹm xào ngồng tỏi vừa ngon, thơm nức lại lạ miệng.

Nguyên liệu: 1 bó ngồng tỏi, 200gr vẹm, tương đậu bản, 1 quả ớt ngọt, hành lá, hạt nêm, gừng.

Ngồng tỏi xào vẹm lạ miệng, bổ dưỡng

Cách làm:

Ngồng tỏi nhặt, đem rửa sạch và cắt thành từng đoạn, hành tây thái nhỏ. Đổ nước vào nồi đun sôi, thêm chút muối và vài giọt dầu ăn, cho tỏi vào xào đến khi đổi màu thì vớt ra, để ráo nước. Thịt vẹm cũng đem chần qua, vớt ra để ráo.

Cho dầu vào chảo phi thơm hành tây, gừng thái chỉ, thêm tương đậu bản vào cho dậy mùi rồi cho vẹm đã chần vào xào nhanh với lửa lớn. Tiếp đó, cho ớt thái sợi, ngồng tỏi vào xào, nêm gia vị vừa miệng và cho chút hạt tiêu là được.

Ngồng tỏi xào cật lợn

Nguyên liệu: 1 nắm ngồng tỏi, nước tương, lon bia, hành khô, 1 cái cật lợn, dầu hào, tiêu, ít rượu nấu ăn, tỏi.

Ngồng tỏi xào thịt lợn dai thơm, giòn giòn, đậm đà.

Cách làm:

Ngồng tỏi cắt khúc vừa ăn rồi rửa sạch. Cật lợn làm sạch, thái miếng vừa ăn, để riêng vào trong bát to. Cho một ít bia, rượu nấu ăn, ớt khô, hành lá vào ngâm trong 5 phút. Sau đó dùng dao khứa các miếng cật lợn để tạo hoa.

Phần bia còn lại cho vào chảo, sau đó cho cật lợn vào đun sôi, hớt bọt rồi vớt cật lợn ra rửa lại với nước ấm để cật lợn thơm và ngon hơn.

Cho tỏi băm nhỏ vào phi thơm, sau đó cho ngồng tỏi, cật lợn vào xào. Thêm nước tương, dầu hào vào đảo đều là được. Cho cật lợn xào ngồng tỏi ra đĩa, ăn nóng với cơm.