Bộ phận này ở củ tỏi được gọi "rau trường thọ", là đặc sản, chế biến món ăn vừa ngon vừa lạ
GĐXH - Củ tỏi là loại củ gia vị quen thuộc trong gian bếp của gia đình Việt. Tuy nhiên, ít ai biết một bộ phận nữa của cây tỏi lại là đặc sản được gọi “rau trường thọ”, chế biến món ăn vừa ngon vừa lạ và bổ dưỡng cho sức khỏe.
Vì sao ngồng tỏi được gọi là "rau trường thọ"?
Ngồng tỏi là phần cuống xanh mọc lên từ củ tỏi trước khi cây ra hoa. Bộ phận này có màu xanh mướt, thân thon dài, vị thơm đặc trưng của tỏi nhưng nhẹ và ít hăng hơn nên khá dễ ăn.
Tại Lý Sơn, ngồng tỏi được xem là đặc sản quen thuộc trong bữa cơm gia đình và thường dùng để đãi khách. Những năm gần đây, loại rau này xuất hiện nhiều hơn tại các cửa hàng thực phẩm sạch và chợ mạng với giá dao động khoảng 70.000 – 100.000 đồng/kg. Chị em nội trợ có thể tìm mua về chế biến thành các món ăn ngon như ngồng tỏi xào mề gà, ngồng tỏi xào thịt bò, ngồng tỏi xào mực, ngồng tỏi xào rau củ chay…
Chị Nguyễn Thị Duyên ở Hà Đông (Hà Nội) chia sẻ, ngồng tỏi có vị thơm cay nhẹ rất riêng, càng ăn càng dễ "nghiền" vì độ giòn ngon và lạ miệng. Khi chế biến không cần nấu quá kỹ vẫn giữ được màu xanh đẹp mắt cùng độ giòn tự nhiên. Ngồng tỏi có thể bảo quản khá đơn giản bằng cách cho vào ngăn mát tủ lạnh, dùng trong khoảng một tuần sau khi thu hoạch.
Ngồng tỏi vẫn còn được gọi là "rau trường thọ" vì không chỉ hấp dẫn bởi hương vị mà còn chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe như vitamin C, B6, K, chất xơ cùng các khoáng chất như mangan, selen.
Đặc biệt, ngồng tỏi chứa allicin – hợp chất nổi tiếng có trong họ tỏi giúp kháng khuẩn, chống viêm và hỗ trợ tăng cường miễn dịch. Một số nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy việc bổ sung thực phẩm thuộc họ hành tỏi có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm mỡ máu. So với củ tỏi tươi, ngồng tỏi có vị dịu hơn nên phù hợp với cả những người không thích vị cay nồng nhưng vẫn muốn bổ sung các dưỡng chất có lợi từ tỏi.
Món ngon với ngồng tỏi
Ngồng tỏi xào trứng
Món ăn này chế biến đơn giản, nhanh gọn nhưng lại bổ dưỡng trong ngày hè. Ngồng tỏi cắt khúc khoảng 3–4cm, xào nhanh cùng trứng đánh tan để giữ độ giòn và màu xanh tươi. Món ăn có vị thơm nhẹ, dễ ăn, phù hợp cho bữa cơm ngày hè. Ngoài trứng, ngồng tỏi cũng có thể xào cùng thịt bò hoặc thịt lợn đều rất hợp vị.
Ngồng tỏi xào vẹm
Món vẹm xào ngồng tỏi vừa ngon, thơm nức lại lạ miệng.
Nguyên liệu: 1 bó ngồng tỏi, 200gr vẹm, tương đậu bản, 1 quả ớt ngọt, hành lá, hạt nêm, gừng.
Cách làm:
Ngồng tỏi nhặt, đem rửa sạch và cắt thành từng đoạn, hành tây thái nhỏ. Đổ nước vào nồi đun sôi, thêm chút muối và vài giọt dầu ăn, cho tỏi vào xào đến khi đổi màu thì vớt ra, để ráo nước. Thịt vẹm cũng đem chần qua, vớt ra để ráo.
Cho dầu vào chảo phi thơm hành tây, gừng thái chỉ, thêm tương đậu bản vào cho dậy mùi rồi cho vẹm đã chần vào xào nhanh với lửa lớn. Tiếp đó, cho ớt thái sợi, ngồng tỏi vào xào, nêm gia vị vừa miệng và cho chút hạt tiêu là được.
Ngồng tỏi xào cật lợn
Nguyên liệu: 1 nắm ngồng tỏi, nước tương, lon bia, hành khô, 1 cái cật lợn, dầu hào, tiêu, ít rượu nấu ăn, tỏi.
Cách làm:
Ngồng tỏi cắt khúc vừa ăn rồi rửa sạch. Cật lợn làm sạch, thái miếng vừa ăn, để riêng vào trong bát to. Cho một ít bia, rượu nấu ăn, ớt khô, hành lá vào ngâm trong 5 phút. Sau đó dùng dao khứa các miếng cật lợn để tạo hoa.
Phần bia còn lại cho vào chảo, sau đó cho cật lợn vào đun sôi, hớt bọt rồi vớt cật lợn ra rửa lại với nước ấm để cật lợn thơm và ngon hơn.
Cho tỏi băm nhỏ vào phi thơm, sau đó cho ngồng tỏi, cật lợn vào xào. Thêm nước tương, dầu hào vào đảo đều là được. Cho cật lợn xào ngồng tỏi ra đĩa, ăn nóng với cơm.
6 mâm cơm giản dị, nhìn đã thấy "yêu bếp, thương nhà"Ăn - 2 giờ trước
GĐXH - "Nhiều hôm đi làm về mệt thật, đứng bếp cũng oải lắm… nhưng nhìn cả nhà ngồi ăn ngon miệng, mấy đứa nhỏ ríu rít nói chuyện là tự nhiên lại thấy đáng!".
Đừng chỉ ăn quả, hoa loại cây này được dùng làm món ăn, vị thuốc "quý" ít ai hayĂn - 3 giờ trước
Ít ai biết rằng, không chỉ phần quả được ưa chuộng nhờ vị thanh mát và giàu chất xơ, ngay cả hoa của loại cây này từ lâu cũng được dùng như một loại thực phẩm và vị thuốc dân gian giàu giá trị.
Loại thủy sản mùa hè được người Việt mê mẩn, đem nấu kiểu nào cũng ngon, bổ dưỡng hơn nhiều người tưởngĂn - 6 giờ trước
GĐXH - Cua đồng là thủy sản giá rẻ ngày hè. Chỉ cần chế biến đúng cách, đây sẽ là món ăn vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng, giúp giải nhiệt ngày hè hiệu quả cho mâm cơm gia đình.
Nắng nóng đỉnh điểm, lưu ngay 5 loại nước ép giải nhiệt, tiêu độc cho cả nhàĂn - 12 giờ trước
GĐXH - Thay vì các loại nước đóng chai, sử dụng nước ép từ rau củ quả tươi không chỉ giúp hạ nhiệt tức thì mà còn hỗ trợ gan thận thải độc hiệu quả.
Nấu canh tôm chua bỏ ngay loại lá này vào, nước chua dịu thơm nức mũi, vị ngon cuốn hơn cả canh Tom YumĂn - 13 giờ trước
Món canh này ăn điểm ở sự tươi mát, thời gian đứng bếp cực ngắn nên các mẹ không lo bị nóng.
Rẻ hơn thịt gà, loại thịt này ít chất béo, giàu protein, chỉ vài chục nghìn có ngay món ngon cực đưa cơmĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Không chỉ có giá thành rẻ, loại thịt này ít chất béo, dễ chế biến thành nhiều món ngon. Chỉ cần xào cùng ngồng tỏi xanh non là đã có ngay món ăn thơm lừng, đưa cơm khó cưỡng ngày hè.
10 món ăn "vàng" giúp người bệnh phục hồi sức khỏe cấp tốcMẹo nấu nướng - 1 ngày trước
GĐXH - Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên nấu gì để bồi bổ cho người thân sau trận ốm, hãy lưu lại ngay danh sách các món ăn bổ dưỡng giúp phục hồi sức khỏe cho người bệnh nhanh chóng dưới đây.
"Thực đơn vàng" ngày mưa giúp nhẹ bụng, ấm dạ dày cho cả gia đìnhMẹo nấu nướng - 1 ngày trước
GĐXH - Trong những ngày mưa, cơ thể thường dễ uể oải, nặng nề. Một thực đơn thanh đạm, dễ tiêu sẽ giúp bạn vừa ngon miệng vừa khỏe khoắn hơn. Dưới đây là gợi ý "thực đơn vàng" nhẹ bụng mà bạn có thể áp dụng ngay.
10 món ăn không chỉ đẹp mắt mà cách nấu dễ lại có hương vị ngon tuyệt vời, chắc chắn sẽ gây ấn tượng với cả nhàĂn - 1 ngày trước
10 món ăn sáng tạo, hoàn hảo bạn có thể dễ dàng nấu nướng chiêu đãi cả nhà hay những vị khách quý.
Loại rau được coi là 'thuốc bổ tự nhiên' bán đầy ngoài chợ, hỗ trợ phòng ngừa và ức chế tế bào ung thư, chế biến thành nhiều món ngonẨm thực 360 - 1 ngày trước
GĐXH - Loại rau này phổ biến nhất trong ẩm thực Việt, không chỉ bởi hương vị thơm ngon, béo bùi mà còn vì giá trị dinh dưỡng khổng lồ, đặc biệt chứa thành phần hỗ trợ ức chế tế bào ung thư.
Ăn gì để 'cứu' khớp xương? Top thực phẩm vàng cho người đau vai gáyĂn
GĐXH - Với người đau vai gáy, chế độ dinh dưỡng phù hợp sẽ hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả, khắc phục những cơn đau và tăng cường sự linh hoạt cho vùng cổ, vai, gáy.