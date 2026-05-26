Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Cách uống trà xanh đúng cách để khỏe bên trong, đẹp bên ngoài

Thứ ba, 07:11 26/05/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trà xanh là một loại đồ uống tuyệt vời không chỉ mang lại lợi ích cho sức khỏe mà còn giúp cải thiện làn da. Tuy nhiên, cách uống như nào thì cần phải đúng phương pháp để tận dụng tối đa những tác dụng tuyệt vời của loại đồ uống này.

Uống trà xanh vào thời điểm thích hợp

Việc chọn thời điểm uống trà xanh đóng vai trò quan trọng trong việc phát huy tác dụng của nó. Nên uống trà xanh vào buổi sáng, sau khi ăn sáng từ 30 - 45 phút. Thời gian này giúp cơ thể hấp thụ tốt các chất chống oxy hóa và caffeine có trong trà, cung cấp năng lượng và tăng cường sự tỉnh táo.

Ngoài ra, bạn cũng có thể uống trà xanh vào buổi chiều để tái tạo năng lượng, cải thiện sự tập trung và làm giảm căng thẳng sau giờ làm việc. Tuy nhiên, cần tránh uống trà xanh vào buổi tối muộn vì hàm lượng caffeine có thể gây mất ngủ.

Tránh uống trà xanh khi đói

Một nguyên tắc quan trọng trong cách uống trà xanh có lợi cho sức khỏe là không nên uống khi đói. Trà xanh có tính axit nhẹ, nếu uống vào lúc dạ dày trống rỗng có thể gây kích ứng dạ dày, dẫn đến các vấn đề như đau dạ dày, buồn nôn và đầy hơi.

Cách uống trà xanh đúng cách để khỏe bên trong, đẹp bên ngoài - Ảnh 1.

Trà xanh có tính axit nhẹ, nếu uống vào lúc dạ dày trống rỗng có thể gây kích ứng dạ dày, dẫn đến các vấn đề như đau dạ dày, buồn nôn và đầy hơi.

Tốt nhất, bạn nên uống trà xanh sau bữa ăn ít nhất 30 phút đến 1 giờ để hỗ trợ tiêu hóa và hấp thụ dưỡng chất một cách hiệu quả.

Hạn chế thêm đường và các phụ gia

Mặc dù nhiều người thích uống trà xanh kèm theo đường hoặc sữa để làm tăng hương vị, nhưng điều này có thể làm giảm lợi ích sức khỏe của trà.

Đường có thể làm tăng lượng calo không cần thiết, đồng thời sữa có thể làm giảm khả năng hấp thụ các chất chống oxy hóa quan trọng như catechin trong trà.

Do đó, để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn nên uống trà xanh nguyên chất, không thêm đường, sữa hoặc các phụ gia khác.

Nếu muốn tăng cường hương vị, bạn có thể thêm một lát chanh hoặc một ít mật ong, vì chúng cũng có lợi cho sức khỏe và không ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của trà.

Uống lượng trà xanh vừa phải

Dù trà xanh có nhiều lợi ích, nhưng uống quá nhiều có thể gây ra tác dụng phụ. Vì thế, bạn chỉ nên uống từ 2 - 3 tách trà xanh mỗi ngày để đảm bảo cơ thể nhận được lượng chất chống oxy hóa và dưỡng chất cần thiết mà không gây hại.

Cách uống trà xanh đúng cách để khỏe bên trong, đẹp bên ngoài - Ảnh 2.

Dù trà xanh có nhiều lợi ích, nhưng uống quá nhiều có thể gây ra tác dụng phụ.

Việc uống quá nhiều trà xanh có thể dẫn đến tình trạng mất nước, có thể tăng đào thải và giảm hấp thụ một lượng nhỏ canxi do lượng caffeine cao, hoặc làm giảm khả năng hấp thụ sắt từ thức ăn. Những người có tiền sử mắc bệnh loãng xương hoặc thiếu máu nên cẩn trọng với lượng trà tiêu thụ hàng ngày.

Nhiệt độ nước khi pha trà

Nhiệt độ nước cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của cách uống trà xanh có lợi cho sức khỏe. Nước quá nóng (trên 80°C) có thể phá hủy các chất chống oxy hóa và làm mất đi những thành phần dinh dưỡng quan trọng trong trà.

Ngược lại, nước quá nguội sẽ không chiết xuất được đầy đủ hương vị và dưỡng chất từ lá trà. Nhiệt độ lý tưởng để pha trà xanh thường nằm trong khoảng từ 70°C đến 80°C. Bạn có thể để nước sôi nguội khoảng 5 - 7 phút trước khi đổ vào trà để đảm bảo giữ nguyên các lợi ích của nó.

Sử dụng trà xanh chất lượng cao

Chất lượng của trà xanh quyết định phần lớn đến hiệu quả của việc uống trà. Trà xanh chất lượng cao thường giàu dưỡng chất và không chứa tạp chất, thuốc trừ sâu hoặc hóa chất có hại.

Cách uống trà xanh đúng cách để khỏe bên trong, đẹp bên ngoài - Ảnh 3.

Uống trà xanh thường xuyên có thể giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, hỗ trợ tiêu hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Do đó, để đảm bảo sức khỏe, hãy chọn mua trà từ những thương hiệu uy tín hoặc trà hữu cơ để tránh nguy cơ tiêu thụ các chất gây hại cho cơ thể.

Trà xanh dạng bột matcha, mặc dù đắt hơn, nhưng lại chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn so với trà lá thông thường. Đây cũng là một lựa chọn tốt nếu bạn muốn tận dụng tối đa lợi ích từ trà xanh.

Uống trà xanh kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh

Cuối cùng, để tối ưu hóa lợi ích của trà xanh, bạn nên kết hợp nó với một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng.

Uống trà xanh thường xuyên có thể giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, hỗ trợ tiêu hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Tuy nhiên, việc duy trì một lối sống lành mạnh với đầy đủ dinh dưỡng, tập thể dục thường xuyên và hạn chế các thói quen có hại như hút thuốc và uống rượu cũng quan trọng không kém.

Cách uống trà xanh đúng cách để khỏe bên trong, đẹp bên ngoài - Ảnh 4.8 loại "siêu thực phẩm" giảm viêm, người bị đau khớp nên ăn mỗi tuần

GĐXH - Dưới đây là danh sách 8 loại thực phẩm có đặc tính giúp giảm đau khớp, hỗ trợ phục hồi và sản sinh collagen để tăng tính linh hoạt cho khớp.

Cách uống trà xanh đúng cách để khỏe bên trong, đẹp bên ngoài - Ảnh 5.Ăn gì để 'cứu' khớp xương? Top thực phẩm vàng cho người đau vai gáy

GĐXH - Với người đau vai gáy, chế độ dinh dưỡng phù hợp sẽ hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả, khắc phục những cơn đau và tăng cường sự linh hoạt cho vùng cổ, vai, gáy.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

8 loại "siêu thực phẩm" giảm viêm, người bị đau khớp nên ăn mỗi tuần

8 loại "siêu thực phẩm" giảm viêm, người bị đau khớp nên ăn mỗi tuần

Ăn gì để 'cứu' khớp xương? Top thực phẩm vàng cho người đau vai gáy

Ăn gì để 'cứu' khớp xương? Top thực phẩm vàng cho người đau vai gáy

Thực đơn cho người ung thư vòm họng: 7 ngày ăn ngon, dễ nuốt, không lo sụt cân

Thực đơn cho người ung thư vòm họng: 7 ngày ăn ngon, dễ nuốt, không lo sụt cân

Người bị ung thư vòm họng nên ăn gì, kiêng gì để giảm nuốt nghẹn?

Người bị ung thư vòm họng nên ăn gì, kiêng gì để giảm nuốt nghẹn?

Đau mắt hột kiêng ăn gì để nhanh khỏi và ngăn ngừa sẹo giác mạc?

Đau mắt hột kiêng ăn gì để nhanh khỏi và ngăn ngừa sẹo giác mạc?

Cùng chuyên mục

Thời tiết nắng nóng, mẹ tôi cứ luân phiên nấu 5 món hấp này: Cả nhà ăn ngon miệng, dễ tiêu hóa và hấp thụ tốt hơn

Thời tiết nắng nóng, mẹ tôi cứ luân phiên nấu 5 món hấp này: Cả nhà ăn ngon miệng, dễ tiêu hóa và hấp thụ tốt hơn

Ăn - 55 phút trước

Các món hấp chứa rất ít dầu, và chất dinh dưỡng cũng như độ ẩm của nguyên liệu được bảo toàn tốt. Kết quả là các món ăn thường mềm, dễ tiêu hóa và hấp thụ hơn.

Bộ phận này ở củ tỏi được gọi "rau trường thọ", là đặc sản, chế biến món ăn vừa ngon vừa lạ

Bộ phận này ở củ tỏi được gọi "rau trường thọ", là đặc sản, chế biến món ăn vừa ngon vừa lạ

Ăn - 12 giờ trước

GĐXH - Củ tỏi là loại củ gia vị quen thuộc trong gian bếp của gia đình Việt. Tuy nhiên, ít ai biết một bộ phận nữa của cây tỏi lại là đặc sản được gọi “rau trường thọ”, chế biến món ăn vừa ngon vừa lạ và bổ dưỡng cho sức khỏe.

6 mâm cơm giản dị, nhìn đã thấy "yêu bếp, thương nhà"

6 mâm cơm giản dị, nhìn đã thấy "yêu bếp, thương nhà"

Ăn - 15 giờ trước

GĐXH - "Nhiều hôm đi làm về mệt thật, đứng bếp cũng oải lắm… nhưng nhìn cả nhà ngồi ăn ngon miệng, mấy đứa nhỏ ríu rít nói chuyện là tự nhiên lại thấy đáng!".

Đừng chỉ ăn quả, hoa loại cây này được dùng làm món ăn, vị thuốc "quý" ít ai hay

Đừng chỉ ăn quả, hoa loại cây này được dùng làm món ăn, vị thuốc "quý" ít ai hay

Ăn - 15 giờ trước

Ít ai biết rằng, không chỉ phần quả được ưa chuộng nhờ vị thanh mát và giàu chất xơ, ngay cả hoa của loại cây này từ lâu cũng được dùng như một loại thực phẩm và vị thuốc dân gian giàu giá trị.

Loại thủy sản mùa hè được người Việt mê mẩn, đem nấu kiểu nào cũng ngon, bổ dưỡng hơn nhiều người tưởng

Loại thủy sản mùa hè được người Việt mê mẩn, đem nấu kiểu nào cũng ngon, bổ dưỡng hơn nhiều người tưởng

Ăn - 19 giờ trước

GĐXH - Cua đồng là thủy sản giá rẻ ngày hè. Chỉ cần chế biến đúng cách, đây sẽ là món ăn vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng, giúp giải nhiệt ngày hè hiệu quả cho mâm cơm gia đình.

Nắng nóng đỉnh điểm, lưu ngay 5 loại nước ép giải nhiệt, tiêu độc cho cả nhà

Nắng nóng đỉnh điểm, lưu ngay 5 loại nước ép giải nhiệt, tiêu độc cho cả nhà

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Thay vì các loại nước đóng chai, sử dụng nước ép từ rau củ quả tươi không chỉ giúp hạ nhiệt tức thì mà còn hỗ trợ gan thận thải độc hiệu quả.

Nấu canh tôm chua bỏ ngay loại lá này vào, nước chua dịu thơm nức mũi, vị ngon cuốn hơn cả canh Tom Yum

Nấu canh tôm chua bỏ ngay loại lá này vào, nước chua dịu thơm nức mũi, vị ngon cuốn hơn cả canh Tom Yum

Ăn - 1 ngày trước

Món canh này ăn điểm ở sự tươi mát, thời gian đứng bếp cực ngắn nên các mẹ không lo bị nóng.

Rẻ hơn thịt gà, loại thịt này ít chất béo, giàu protein, chỉ vài chục nghìn có ngay món ngon cực đưa cơm

Rẻ hơn thịt gà, loại thịt này ít chất béo, giàu protein, chỉ vài chục nghìn có ngay món ngon cực đưa cơm

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Không chỉ có giá thành rẻ, loại thịt này ít chất béo, dễ chế biến thành nhiều món ngon. Chỉ cần xào cùng ngồng tỏi xanh non là đã có ngay món ăn thơm lừng, đưa cơm khó cưỡng ngày hè.

10 món ăn "vàng" giúp người bệnh phục hồi sức khỏe cấp tốc

10 món ăn "vàng" giúp người bệnh phục hồi sức khỏe cấp tốc

Mẹo nấu nướng - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên nấu gì để bồi bổ cho người thân sau trận ốm, hãy lưu lại ngay danh sách các món ăn bổ dưỡng giúp phục hồi sức khỏe cho người bệnh nhanh chóng dưới đây.

"Thực đơn vàng" ngày mưa giúp nhẹ bụng, ấm dạ dày cho cả gia đình

"Thực đơn vàng" ngày mưa giúp nhẹ bụng, ấm dạ dày cho cả gia đình

Mẹo nấu nướng - 1 ngày trước

GĐXH - Trong những ngày mưa, cơ thể thường dễ uể oải, nặng nề. Một thực đơn thanh đạm, dễ tiêu sẽ giúp bạn vừa ngon miệng vừa khỏe khoắn hơn. Dưới đây là gợi ý "thực đơn vàng" nhẹ bụng mà bạn có thể áp dụng ngay.

Xem nhiều

Ăn gì để 'cứu' khớp xương? Top thực phẩm vàng cho người đau vai gáy

Ăn gì để 'cứu' khớp xương? Top thực phẩm vàng cho người đau vai gáy

Ăn

GĐXH - Với người đau vai gáy, chế độ dinh dưỡng phù hợp sẽ hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả, khắc phục những cơn đau và tăng cường sự linh hoạt cho vùng cổ, vai, gáy.

8 loại "siêu thực phẩm" giảm viêm, người bị đau khớp nên ăn mỗi tuần

8 loại "siêu thực phẩm" giảm viêm, người bị đau khớp nên ăn mỗi tuần

Ăn
Loại rau được coi là 'thuốc bổ tự nhiên' bán đầy ngoài chợ, hỗ trợ phòng ngừa và ức chế tế bào ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

Loại rau được coi là 'thuốc bổ tự nhiên' bán đầy ngoài chợ, hỗ trợ phòng ngừa và ức chế tế bào ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

Ẩm thực 360
Loại quả ngày hè bổ cho tim, hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu bán nhiều ở chợ Việt với giá siêu rẻ

Loại quả ngày hè bổ cho tim, hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu bán nhiều ở chợ Việt với giá siêu rẻ

Ăn
Loại quả giá rẻ mùa hè được nhiều người mê, người tiểu đường ăn sai cách dễ tăng đường huyết

Loại quả giá rẻ mùa hè được nhiều người mê, người tiểu đường ăn sai cách dễ tăng đường huyết

Ẩm thực 360

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top