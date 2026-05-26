Cách uống trà xanh đúng cách để khỏe bên trong, đẹp bên ngoài
GĐXH - Trà xanh là một loại đồ uống tuyệt vời không chỉ mang lại lợi ích cho sức khỏe mà còn giúp cải thiện làn da. Tuy nhiên, cách uống như nào thì cần phải đúng phương pháp để tận dụng tối đa những tác dụng tuyệt vời của loại đồ uống này.
Uống trà xanh vào thời điểm thích hợp
Việc chọn thời điểm uống trà xanh đóng vai trò quan trọng trong việc phát huy tác dụng của nó. Nên uống trà xanh vào buổi sáng, sau khi ăn sáng từ 30 - 45 phút. Thời gian này giúp cơ thể hấp thụ tốt các chất chống oxy hóa và caffeine có trong trà, cung cấp năng lượng và tăng cường sự tỉnh táo.
Ngoài ra, bạn cũng có thể uống trà xanh vào buổi chiều để tái tạo năng lượng, cải thiện sự tập trung và làm giảm căng thẳng sau giờ làm việc. Tuy nhiên, cần tránh uống trà xanh vào buổi tối muộn vì hàm lượng caffeine có thể gây mất ngủ.
Tránh uống trà xanh khi đói
Một nguyên tắc quan trọng trong cách uống trà xanh có lợi cho sức khỏe là không nên uống khi đói. Trà xanh có tính axit nhẹ, nếu uống vào lúc dạ dày trống rỗng có thể gây kích ứng dạ dày, dẫn đến các vấn đề như đau dạ dày, buồn nôn và đầy hơi.
Tốt nhất, bạn nên uống trà xanh sau bữa ăn ít nhất 30 phút đến 1 giờ để hỗ trợ tiêu hóa và hấp thụ dưỡng chất một cách hiệu quả.
Hạn chế thêm đường và các phụ gia
Mặc dù nhiều người thích uống trà xanh kèm theo đường hoặc sữa để làm tăng hương vị, nhưng điều này có thể làm giảm lợi ích sức khỏe của trà.
Đường có thể làm tăng lượng calo không cần thiết, đồng thời sữa có thể làm giảm khả năng hấp thụ các chất chống oxy hóa quan trọng như catechin trong trà.
Do đó, để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn nên uống trà xanh nguyên chất, không thêm đường, sữa hoặc các phụ gia khác.
Nếu muốn tăng cường hương vị, bạn có thể thêm một lát chanh hoặc một ít mật ong, vì chúng cũng có lợi cho sức khỏe và không ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của trà.
Uống lượng trà xanh vừa phải
Dù trà xanh có nhiều lợi ích, nhưng uống quá nhiều có thể gây ra tác dụng phụ. Vì thế, bạn chỉ nên uống từ 2 - 3 tách trà xanh mỗi ngày để đảm bảo cơ thể nhận được lượng chất chống oxy hóa và dưỡng chất cần thiết mà không gây hại.
Việc uống quá nhiều trà xanh có thể dẫn đến tình trạng mất nước, có thể tăng đào thải và giảm hấp thụ một lượng nhỏ canxi do lượng caffeine cao, hoặc làm giảm khả năng hấp thụ sắt từ thức ăn. Những người có tiền sử mắc bệnh loãng xương hoặc thiếu máu nên cẩn trọng với lượng trà tiêu thụ hàng ngày.
Nhiệt độ nước khi pha trà
Nhiệt độ nước cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của cách uống trà xanh có lợi cho sức khỏe. Nước quá nóng (trên 80°C) có thể phá hủy các chất chống oxy hóa và làm mất đi những thành phần dinh dưỡng quan trọng trong trà.
Ngược lại, nước quá nguội sẽ không chiết xuất được đầy đủ hương vị và dưỡng chất từ lá trà. Nhiệt độ lý tưởng để pha trà xanh thường nằm trong khoảng từ 70°C đến 80°C. Bạn có thể để nước sôi nguội khoảng 5 - 7 phút trước khi đổ vào trà để đảm bảo giữ nguyên các lợi ích của nó.
Sử dụng trà xanh chất lượng cao
Chất lượng của trà xanh quyết định phần lớn đến hiệu quả của việc uống trà. Trà xanh chất lượng cao thường giàu dưỡng chất và không chứa tạp chất, thuốc trừ sâu hoặc hóa chất có hại.
Do đó, để đảm bảo sức khỏe, hãy chọn mua trà từ những thương hiệu uy tín hoặc trà hữu cơ để tránh nguy cơ tiêu thụ các chất gây hại cho cơ thể.
Trà xanh dạng bột matcha, mặc dù đắt hơn, nhưng lại chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn so với trà lá thông thường. Đây cũng là một lựa chọn tốt nếu bạn muốn tận dụng tối đa lợi ích từ trà xanh.
Uống trà xanh kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh
Cuối cùng, để tối ưu hóa lợi ích của trà xanh, bạn nên kết hợp nó với một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng.
Uống trà xanh thường xuyên có thể giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, hỗ trợ tiêu hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.
Tuy nhiên, việc duy trì một lối sống lành mạnh với đầy đủ dinh dưỡng, tập thể dục thường xuyên và hạn chế các thói quen có hại như hút thuốc và uống rượu cũng quan trọng không kém.
