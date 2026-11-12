Nghệ An giảm 50% giá thuê trụ sở công dôi dư cho doanh nghiệp
GĐXH - Nghệ An giảm 30-50% giá thuê trụ sở công dôi dư cho doanh nghiệp đủ điều kiện, trong khi nhiều cơ sở đã qua nhiều lần hạ giá vẫn chưa tìm được khách thuê.
Ngày 12/11, UBND tỉnh Nghệ An cho biết tỉnh vừa ban hành quyết định quy định danh mục tài sản công cho thuê, tiêu chí, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục cho thuê nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở. Chính sách có hiệu lực từ ngày 16/11.
Doanh nghiệp nào được giảm tiền thuê?
Theo quy định, tài sản thuộc diện cho thuê là nhà, đất công không sử dụng vào mục đích để ở, đã được giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác.
Đối tượng được hưởng chính sách gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công nguyên liệu, phụ liệu, vật liệu, linh kiện, phụ tùng; doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cùng các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.
Mức giảm tiền thuê nhà là 30% đối với doanh nghiệp đủ điều kiện. Mức giảm lên đến 50% áp dụng với một số nhóm ưu tiên như doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh trong vòng 24 tháng; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ; doanh nghiệp có từ 30% lao động trở lên là người dân tộc thiểu số hoặc người khuyết tật.
Ngoài ra, doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hoặc hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, các doanh nghiệp thuê nhà, đất tại địa bàn cấp xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cũng thuộc nhóm được giảm 50% tiền thuê.
Để được hưởng ưu đãi, doanh nghiệp không được nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền thuê tài sản công. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 năm kể từ ngày bắt đầu được hưởng chính sách.
Tuy nhiên, không phải cơ sở nhà, đất công nào cũng thuộc diện áp dụng. Những cơ sở có ít nhất một mặt tiếp giáp các tuyến đường thuộc danh mục loại trừ sẽ không được hưởng chính sách. Tại các phường Trường Vinh, Thành Vinh và Vinh Phú, danh mục này gồm các đường Trường Thi, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Sỹ Sách, Quang Trung, Lê Lợi, Trần Phú và đại lộ Lê Nin. Tại phường Cửa Lò, có đường Bình Minh và Nguyễn Sinh Cung.
Nhiều trụ sở công giảm giá vẫn vắng khách thuê
Theo thống kê, toàn tỉnh Nghệ An có 474 cơ sở nhà, đất dôi dư đã được thu hồi, chuyển giao về các đơn vị, địa phương quản lý, xử lý. Trong số này, một số cơ sở được đưa ra cho thuê nhiều lần nhưng vẫn chưa tìm được khách.
Ngày 28/10, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An tiếp tục thông báo cho thuê lần thứ 8 đối với 8 cơ sở nhà gắn với quyền sử dụng đất được giao quản lý, khai thác.
Giá thuê các cơ sở dao động từ hơn 7 triệu đến gần 58 triệu đồng/tháng, tùy diện tích và vị trí. Theo quy định, sau mỗi lần thông báo cho thuê, giá được giảm 5% so với lần liền kề trước đó. So với mức giá ban đầu, có cơ sở đã giảm gần 20 triệu đồng/tháng.
Việc nhiều cơ sở nhà, đất công qua nhiều lần giảm giá vẫn chưa có người thuê cho thấy việc khai thác nguồn tài sản này còn không ít khó khăn. Trong bối cảnh đó, chính sách giảm tiền thuê được kỳ vọng tạo thêm cơ hội tiếp cận mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, đồng thời đưa những cơ sở nhà, đất đang bỏ trống vào khai thác hiệu quả hơn.
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