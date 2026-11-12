Hà Nội: Xử lý bất cập vệ sinh môi trường, mất an toàn tại công trường cấp nước xã Chương Dương

Hà Nội đang dư khoảng 5.800 chỗ ở cho sinh viên chưa có người thuê ở GĐXH - Tại Thành phố Hà Nội, hơn 43% chỗ ở tại hai khu nhà ở sinh viên tập trung của Hà Nội hiện vẫn trong tình trạng bỏ trống, dù giá thuê ưu đãi và được đầu tư quy mô lớn.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh ghi lại cảnh một tuyến đường đang thi công hệ thống cấp nước tại xã Chương Dương kèm dòng trạng thái: "Không biển cảnh giới không dây chắn".

Hình ảnh cho thấy dọc tuyến đường xuất hiện rãnh đào kéo dài, bên trong còn ngổn ngang đất, đá, sỏi và vật liệu xây dựng. Mặt đường hai bên chưa được hoàn trả đồng bộ, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt thường ngày của người dân địa phương.

Ghi nhận thực tế tại hiện trường vào ngày 11/11, máy móc và nhân lực đang được huy động để đào rãnh, lắp đặt đường ống cấp nước. Dọc tuyến thi công sát khu dân cư, một số vị trí vẫn còn tập kết đất đá, vật liệu xây dựng.

Việc triển khai hệ thống đường ống cấp nước là hạng mục thiết yếu nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, sớm đưa nước sạch đến các hộ dân. Tuy nhiên, do thi công trực tiếp trên các tuyến đường dân sinh có mật độ đi lại cao, người dân mong muốn đơn vị thực hiện cần chú trọng hơn đến công tác vệ sinh môi trường, thu gom vật liệu thừa và bố trí đầy đủ biển cảnh báo, dây chắn tại các điểm đào mở để phòng ngừa tai nạn.

Sau phản ánh của người dân về tình trạng tập kết đất đá, thiếu biển cảnh báo khi thi công mạng lưới nước sạch tại xã Chương Dương (Hà Nội), chủ đầu tư và nhà thầu đã vào cuộc kiểm tra, chấn chỉnh các tổ đội thi công nhằm bảo đảm an toàn đi lại cho người dân. Ảnh: Vũ Cường

Liên quan đến vấn đề này, trong ngày 10/11, đại diện Công ty Nước sạch Hà Nội (chủ đầu tư dự án) đã tiếp nhận thông tin phản ánh, đồng thời nhắc nhở nhà thầu nghiêm túc chấn chỉnh công tác bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn lao động tại công trường.

Tại hiện trường, anh Nguyễn Tuấn Anh – cán bộ kỹ thuật thi công dự án (đại diện nhà thầu) cho biết, do khối lượng thi công trải dài trên nhiều tuyến đường, ngõ xóm nên có thời điểm việc thu dọn vật liệu, hoàn trả mặt bằng chưa kịp thời.

Theo vị này, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, chúng tôi đã rà soát, chấn chỉnh các tổ đội thi công, yêu cầu thu gom ngay đất đá, vật liệu thừa, sắp xếp lại mặt bằng và bổ sung đầy đủ biện pháp cảnh báo tại các vị trí đang đào mở. Đơn vị sẽ tiếp tục kiểm tra, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiến hành hoàn trả mặt đường theo đúng tiêu chuẩn dự án.

Được biết, công trình nêu trên thuộc Gói thầu số 16 (Dự án xây dựng hệ thống mạng lưới cấp nước cho xã Thượng Phúc, xã Chương Dương, một phần xã Thường Tín và một phần xã Phú Xuyên – giai đoạn 2A), triển khai trên địa bàn xã Chương Dương.

Dự án có tổng chiều dài tuyến ống phân phối và dịch vụ tại địa bàn xã lên tới 214.301m (gồm 61.038m ống phân phối và 153.263m ống dịch vụ), dự kiến lắp đặt 12.228 đồng hồ cấp nước cho các hộ dân thuộc địa bàn 6 xã trước đây (Tô Hiệu, Thống Nhất, Lê Lợi, Chương Dương, Tự Nhiên, Thắng Lợi), sử dụng nguồn nước từ Nhà máy nước mặt sông Đuống qua tuyến ống truyền dẫn trên Quốc lộ 1A.

Theo kế hoạch, dự án thi công trong khoảng 180 ngày (không tính ngày nghỉ lễ, Tết). Trong suốt quá trình thực hiện, chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí điểm trung chuyển đất tận dụng, tập kết vật liệu đổ thải và giám sát việc hoàn trả mặt đường, mặt ngõ theo đúng kết cấu hiện trạng ban đầu.