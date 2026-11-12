Thời tiết miền Bắc diễn biến thất thường, nhiều nơi lại xuất hiện mưa to

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Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, sau một ngày rét khô, miền Bắc lại xuất hiện mưa ẩm. Nguyên nhân do rãnh gió Tây đang hoạt động mạnh có xu hướng dịch chuyển sang tạo ra những vùng hội tụ mây ẩm.

Từ đêm qua phía Tây Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to. Đến sáng nay rãnh gió Tây mở rộng phạm vi ảnh hưởng sang cả phía Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội, khiến cho mưa có thể xuất hiện bất chợt trên toàn miền, có nơi mưa to với lượng mưa trên 100mm.

Mưa ẩm cũng khiến cho nhiệt độ giảm nhẹ, nền nhiệt thấp nhất từ 12-17 độ, vùng núi từ 11-14 độ. Ban ngày nền nhiệt dao động từ 18-22 độ, trời rét cả ngày.

Tại khu vực Trung Bộ, mưa to còn kéo dài hết sáng nay. Trọng tâm mưa là TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi với lượng mưa từ 60-120mm, có nơi mưa to trên 200mm.

Phía Đông tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa lượng mưa từ 30-70mm, có nơi mưa to trên 120mm.

Do có mưa to người dân cần đề phòng hiện tượng sạt lở đất, lũ quét ở triền đồi núi, ngập úng các vùng trũng thấp.

Các tỉnh thành từ Lâm Đồng đến Cà Mau cũng đang tăng mưa trở lại. Chiều tối nay mưa sẽ xảy ra rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Trong sáng và trưa khu vực này chỉ vài nơi có mưa, trạng thái chính là nắng. Nhiều nơi có mức nhiệt cao 33-34 độ.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại có mưa ẩm. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 12/11 đến ngày 13/11:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày 13/11 mưa tập trung ở khu vực Đông Bắc Bộ. Trời rét; riêng ngày 13/11 sáng trời rét.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: Có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

- Khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to đến sáng 12/11, sau mưa giảm.

- Khu vực Nam Bộ và phía Đông Lâm Đồng: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 13/11, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 13/11 đến 21/11:

- Bắc Bộ: Có mưa vài nơi.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa vài nơi; từ ngày 18/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: Từ đêm 13-14/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 15/11 có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ đêm 13-16/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Điểm danh những nơi mưa to hôm nay do ảnh hưởng không khí lạnh GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực Trung Bộ có mưa to, có nơi lượng mưa trên 500mm.