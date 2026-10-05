Nghệ An tính dùng trụ sở dôi dư làm cơ sở giáo dục
GĐXH - Nghệ An yêu cầu rà soát mạng lưới trường lớp, nghiên cứu chuyển trụ sở dôi dư thành cơ sở giáo dục, ưu tiên vùng khó khăn, biên giới.
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị số 24 về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2026-2027.
Một trong những yêu cầu đáng chú ý là các địa phương phải chủ động rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục; đồng thời nghiên cứu chuyển đổi công năng những trụ sở dôi dư thành cơ sở giáo dục, bảo đảm sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất sau sắp xếp.
Đây được UBND tỉnh Nghệ An xác định là một trong những nhiệm vụ cần làm ngay trong năm học mới, cùng với việc bảo đảm sách giáo khoa, trang thiết bị dạy học, chính sách hỗ trợ học sinh và khắc phục tình trạng thiếu, thừa giáo viên cục bộ.
Theo Chỉ thị, Nghệ An yêu cầu việc sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn phải được thực hiện hiệu quả, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.
Đáng chú ý, các địa phương được yêu cầu chủ động rà soát, nghiên cứu chuyển đổi công năng các trụ sở dôi dư để làm cơ sở giáo dục. Cùng với đó là bảo đảm điều kiện ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh nội trú, bán trú, nhất là tại các trường ở khu vực biên giới.
Chủ trương này được đặt trong yêu cầu chung về tiếp tục sắp xếp, phát triển mạng lưới trường lớp của tỉnh. Nghệ An sẽ ưu tiên nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn đối ứng của địa phương và các nguồn huy động hợp pháp để đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin cho các trường học.
Trong năm học 2026-2027, tỉnh này yêu cầu hoàn thành đúng tiến độ 11 trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới (đợt 2), đồng thời tiếp tục phát triển mạng lưới trường nội trú, bán trú liên cấp ở vùng miền núi.
Nghệ An cũng định hướng hỗ trợ xây dựng, nhân rộng những mô hình giáo dục nổi trội, trong đó có giáo dục trải nghiệm thông minh, trường nội trú, bán trú liên cấp; đồng thời khuyến khích các phong trào đổi mới sáng tạo, dạy tốt, học tốt.
Theo UBND tỉnh, nguồn lực cho giáo dục cần được ưu tiên, trong đó bảo đảm chi tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo, cùng với việc triển khai kịp thời các chính sách đối với nhà giáo và người học.
Đối với học sinh ở vùng khó khăn, biên giới và khu công nghiệp, tỉnh yêu cầu ưu tiên hỗ trợ kinh phí bán trú, phương tiện đi lại và đồ dùng học tập.
Việc này được đặt ra trong bối cảnh mạng lưới trường lớp tại Nghệ An đang tiếp tục được sắp xếp theo hướng tinh gọn, trong khi yêu cầu bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh, nhất là ở vùng miền núi, biên giới, vẫn rất lớn.
Ưu tiên giáo viên trực tiếp giảng dạy
Một nhiệm vụ khác được UBND tỉnh yêu cầu ngành giáo dục và các địa phương tập trung thực hiện ngay là rà soát nhu cầu, tuyển dụng đủ chỉ tiêu biên chế được giao và điều động giáo viên để khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ, ưu tiên biên chế cho giáo viên trực tiếp giảng dạy.
Tỉnh cũng bố trí kinh phí ký hợp đồng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và công chức phụ trách giáo dục cấp xã; đồng thời sắp xếp cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Các cơ sở giáo dục phải công khai các khoản thu, chi đầu năm học, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
Nghệ An cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng học liệu dùng chung và ứng dụng AI trong quản lý, dạy học, kiểm tra, đánh giá; hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, trang bị kỹ năng số cho học sinh.
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