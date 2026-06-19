Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

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Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Lệ (SN 1995, trú thôn 9, xã Hương Khê) và Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1989, trú thôn Đông Thịnh, xã Hương Phố) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Khởi tố đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Lệ. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Trước đó, vào khoảng 16h15 ngày 9/6, Công an xã Hương Khê phối hợp Đồn Biên phòng Phú Gia kiểm tra nhà nghỉ LH, phát hiện Nguyễn Thị Mỹ Lệ đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại phòng 204.

Khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Quỳnh. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Quá trình đấu tranh, Lệ khai nhận cất giấu ma túy để sử dụng và bán kiếm lời. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định Lệ nhiều lần bán ma túy cho Nguyễn Văn Quỳnh. Sau khi mua ma túy từ Lệ, Quỳnh tiếp tục bán lại cho các đối tượng khác nhằm thu lợi bất chính.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.