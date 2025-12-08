Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 8/12/2025

Thứ hai, 15:46 08/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 8/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 7/12/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 7/12/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 7/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 18 tỷ đồng.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 8/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.

Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 8/12/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 8/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 8/12/2025 - Ảnh 3.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 8/12/2025.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 8/12/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 8/12/2025
Thứ HaiPhú YênThừa Thiên Huế

8/12/2025

XSPY

XSTTH

Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy
Giải tám


KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 8/12/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ HAI NGÀY 8/12/2025
Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: 
ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4


Giải 5



Giải 6


Giải 7


Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồngVietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 18 tỷ đồng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 6/12/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 6/12/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 5/12/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 5/12/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 4/12/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 4/12/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 3/12/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 3/12/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 2/12/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 2/12/2025

Cùng chuyên mục

Cuối năm sôi động mùa sự kiện: Người làm nghề dựng rạp tất bật chạy đơn

Cuối năm sôi động mùa sự kiện: Người làm nghề dựng rạp tất bật chạy đơn

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Những tháng cuối năm luôn là thời điểm cao điểm của ngành tổ chức sự kiện. Khi các doanh nghiệp tất bật chuẩn bị tiệc tất niên, còn các gia đình, cặp đôi rục rịch tổ chức cưới hỏi, nhu cầu dựng rạp, trang trí, âm thanh, ánh sáng tăng mạnh, khiến không khí thị trường sự kiện trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank… sẽ lập tức dừng giao dịch chuyển/rút tiền với tài khoản không đáp ứng một trong những yêu cầu này

Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank… sẽ lập tức dừng giao dịch chuyển/rút tiền với tài khoản không đáp ứng một trong những yêu cầu này

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước

GĐXH - Nhiều tài khoản ngân hàng Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank có thể bị tạm ngừng giao dịch nếu khách hàng không hoàn tất các yêu cầu định danh theo quy định mới.

Nghệ An nổi lên như điểm đến của dòng vốn đầu tư: Tín hiệu thuận lợi cho thị trường bất động sản

Nghệ An nổi lên như điểm đến của dòng vốn đầu tư: Tín hiệu thuận lợi cho thị trường bất động sản

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

Nền kinh tế địa phương tăng trưởng nhanh và loạt dự án hạ tầng chiến lược được triển khai, Nghệ An đang nổi lên như một tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư bất động sản. Thông tin được nhiều chuyên gia nhận định tại hội thảo "Định hình xu hướng – Nhận diện tiềm năng thị trường BĐS thủ phủ tỉnh Nghệ An".

Giá chung cư 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ tăng nóng, người mua nhà lại 'toát mồ hôi'

Giá chung cư 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ tăng nóng, người mua nhà lại 'toát mồ hôi'

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ được hình thành từ quận Ba Đĩnh cũ tiếp tục "nóng".

Ồn ào ‘gầu bò có dòi’: Quán bò nhúng giấm lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa sau 15 năm hoạt động

Ồn ào ‘gầu bò có dòi’: Quán bò nhúng giấm lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa sau 15 năm hoạt động

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một khách hàng tố cáo quán bò nhúng giấm trên phố Trần Xuân Soạn (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) phục vụ thịt bò có dấu hiệu xuất hiện dòi. Sự việc thu hút nhiều ý kiến tranh luận, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc để kiểm tra, xác minh.

CADIVI khẳng định năng lực với cáp ngầm trung thế đạt chuẩn quốc tế

CADIVI khẳng định năng lực với cáp ngầm trung thế đạt chuẩn quốc tế

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

Cáp ngầm trung thế giữ vai trò quan trọng trong hệ thống điện đô thị, đòi hỏi đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt về độ bền, an toàn và khả năng vận hành ổn định trong môi trường ngầm.

Đá quý Ruby tại IRuby Luxury - Biểu tượng của sự sang trọng và uy tín

Đá quý Ruby tại IRuby Luxury - Biểu tượng của sự sang trọng và uy tín

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

IRUBY không chỉ là nơi mua bán đá quý cao cấp, mà còn là hành trình khám phá nghệ thuật kim hoàn.

Lãi suất ngân hàng khi gửi 100 triệu đồng cao nhất tới 6,9%: Bất ngờ số tiền lãi nhận được?

Lãi suất ngân hàng khi gửi 100 triệu đồng cao nhất tới 6,9%: Bất ngờ số tiền lãi nhận được?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Gửi từ 100 triệu đồng hiện có thể hưởng lãi suất cao nhất lên đến 6,7-6,9%/năm tại Nam A Bank, Viet A Bank và Cake by VPBank.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 8 – 14/12/2025): Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 8 – 14/12/2025): Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Giá iPhone 14 giảm kịch sàn, rẻ kỷ lục, xứng danh iPhone ngon bổ rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 14 giảm kịch sàn, rẻ kỷ lục, xứng danh iPhone ngon bổ rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 14 có thể coi là ngon bổ rẻ nhất Việt Nam hiện nay bởi trang bị vẫn đủ mạnh để dùng lâu dài, không gì có thể vượt qua.

Xem nhiều

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 8 – 14/12/2025: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 8 – 14/12/2025: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Xe máy điện giá 25 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp như SH, trang bị đỉnh cao, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha dậy sóng thị trường

Xe máy điện giá 25 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp như SH, trang bị đỉnh cao, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha dậy sóng thị trường

Giá cả thị trường
Giá iPhone 14 giảm kịch sàn, rẻ kỷ lục, xứng danh iPhone ngon bổ rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 14 giảm kịch sàn, rẻ kỷ lục, xứng danh iPhone ngon bổ rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường
Ồn ào ‘gầu bò có dòi’: Quán bò nhúng giấm lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa sau 15 năm hoạt động

Ồn ào ‘gầu bò có dòi’: Quán bò nhúng giấm lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa sau 15 năm hoạt động

Bảo vệ người tiêu dùng
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 7/12/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 7/12/2025

Sản phẩm - Dịch vụ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top