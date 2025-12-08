Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank… sẽ lập tức dừng giao dịch chuyển/rút tiền với tài khoản không đáp ứng một trong những yêu cầu này

Hệ thống ngân hàng đang bước vào giai đoạn siết chặt tiêu chuẩn định danh theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước. Điều này đồng nghĩa, hàng triệu tài khoản tại Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank, MB, Techcombank, TPBank, VPBank… có nguy cơ bị tạm ngừng toàn bộ giao dịch trên Mobile Banking và Internet Banking nếu không kịp thời cập nhật thông tin.

Yêu cầu về sinh trắc học: Không cập nhật sẽ khóa toàn bộ giao dịch trực tuyến

Khách hàng phải cập nhật thông tin sinh trắc học để giao dịch trực tuyến





Theo quy định có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, mọi tài khoản cá nhân đều phải hoàn tất xác thực sinh trắc học, bao gồm khuôn mặt, vân tay hoặc hình thức định danh nâng cao. Hệ thống ngân hàng sẽ tự động khóa chức năng chuyển tiền, thanh toán và các giao dịch trực tuyến nếu khách hàng chưa cập nhật.

Đối với tài khoản doanh nghiệp, yêu cầu này được áp dụng từ ngày 1/7/2025. Người đại diện hợp pháp không hoàn tất định danh sinh trắc học cũng sẽ khiến tài khoản bị tạm ngừng sử dụng trên kênh số.

CCCD hết hạn nhưng chưa cập nhật: Tài khoản sẽ bị dừng giao dịch trên tất cả các kênh

Khách hàng chưa cập nhật thông tin giấy tờ tùy thân hợp lệ sẽ bị tạm dừng giao dịch trên các kênh





Từ 1/1/2025, theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN, các tài khoản gắn với giấy tờ tùy thân đã hết hạn sẽ bị tạm dừng toàn bộ giao dịch, bao gồm rút tiền, chuyển tiền và thanh toán.

Hệ thống sẽ tự động khóa giao dịch đối với những khách hàng có giấy tờ tùy thân hết hạn mà chưa cập nhật. Việc khóa giao dịch sẽ áp dụng trên tất cả các kênh (tại quầy, trực tuyến, ATM).

Đáng chú ý, vào năm 2026, những công dân sinh năm 2001, 1986 và 1966 sẽ lần lượt bước sang tuổi 25, 40 và 60, đồng thời thẻ căn cước sẽ hết hiệu lực sử dụng. Vì vậy, các nhóm này phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ mới để tiếp tục giao dịch tại ngân hàng.

Tuy nhiên, những người sinh vào 3 năm trên sẽ không phải đổi thẻ nếu đã được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại thẻ trong vòng 2 năm trước các mốc tuổi (theo khoản 2 Điều 21 Luật Căn cước). Thẻ vẫn có giá trị sử dụng đến mốc cấp đổi tiếp theo.

Ví dụ, người sinh năm 2001 nếu đã làm thẻ trong giai đoạn 23 đến 25 tuổi có thể tiếp tục sử dụng đến năm 2040 khi đủ 40 tuổi (năm 2041). Người sinh năm 1986 nếu đổi thẻ trong khoảng tuổi 38 đến 40 sẽ được dùng thẻ đến năm 2045. Với người sinh năm 1966, nếu đổi thẻ trong khoảng tuổi 58 đến 60 thì thẻ căn cước có giá trị sử dụng đến hết đời.

Hộ chiếu không còn được chấp nhận làm giấy tờ định danh khi giao dịch ngân hàng

Hộ chiếu không còn được chấp nhận khi đăng ký thông tin với ngân hàng

Bắt đầu từ 1/1/2026, hộ chiếu sẽ không còn được sử dụng làm giấy tờ tùy thân khi đăng ký hoặc thực hiện giao dịch tại ngân hàng.

Như vậy, những người dùng Việt Nam dùng hộ chiếu để đăng ký thông tin với ngân hàng sẽ không thể rút tiền, chuyển khoản hay thanh toán nếu không chuyển sang CCCD gắn chip.

Người dùng nên làm gì để tránh gián đoạn giao dịch?

Để tránh tài khoản bị tạm dừng giao dịch thanh toán và rút tiền trên mọi kênh, các ngân hàng khuyến nghị khách hàng:

- Kiểm tra lại hạn CCCD và chủ động cấp đổi trước ngày sinh nhật theo quy định.

- Đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch ngân hàng để cập nhật thông tin sang CCCD gắn chip nếu trước đây đăng ký bằng hộ chiếu.

- Hoàn tất xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt/vân tay trên ứng dụng ngân hàng.

Việc tuân thủ yêu cầu định danh mới không chỉ tránh gián đoạn giao dịch mà còn giúp nâng cao mức độ an toàn của tài khoản trước rủi ro lừa đảo công nghệ cao đang gia tăng.