Cuối năm sôi động mùa sự kiện: Người làm nghề dựng rạp tất bật chạy đơn
GĐXH - Những tháng cuối năm luôn là thời điểm cao điểm của ngành tổ chức sự kiện. Khi các doanh nghiệp tất bật chuẩn bị tiệc tất niên, còn các gia đình, cặp đôi rục rịch tổ chức cưới hỏi, nhu cầu dựng rạp, trang trí, âm thanh, ánh sáng tăng mạnh, khiến không khí thị trường sự kiện trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội), anh Dương Văn Thu, người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dựng rạp và trang trí sự kiện, cho biết từ tháng 8 âm lịch trở đi, lượng khách đặt đơn tăng rõ rệt. "Khách đặt nhiều nhất là tiệc tất niên của doanh nghiệp và các đám cưới cuối năm. Hầu như tuần nào cũng kín lịch," anh Thu chia sẻ.
Theo anh, dù khối lượng công việc dồn dập, giá thành dịch vụ năm nay không biến động nhiều, chủ yếu phụ thuộc vào mẫu decor mà khách lựa chọn. Những tông màu theo xu hướng, các mẫu phông sân khấu và cổng hoa hiện đại đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đầu tư phụ kiện nhiều hơn.
Không chỉ phục vụ doanh nghiệp, đội ngũ dựng rạp tại Sóc Sơn còn đón lượng lớn khách cưới. Anh Nguyễn Hoàng, một chú rể đang chuẩn bị lễ thành hôn, cho biết anh ưu tiên lựa chọn những đơn vị có quy trình làm việc chuyên nghiệp, đặc biệt là việc gửi phương án decor trước khi thi công. "Tôi muốn xem trước phối cảnh và màu sắc để đảm bảo mọi thứ đúng ý mình. Khi ưng rồi họ mới bắt đầu dựng rạp, như vậy đỡ phải chỉnh sửa vào phút cuối," anh Hoàng nói. Nhờ cách làm việc minh bạch này, anh tìm được đội thi công phù hợp và an tâm hơn trước ngày trọng đại.
Thời điểm cuối năm, những người làm nghề như anh Dương Văn Thu phải "chạy đua" với thời gian để kịp tiến độ. Lịch dựng rạp kín mít, nhiều ngày đội thợ phải di chuyển liên tục giữa các điểm tổ chức; buổi sáng hoàn thiện một sự kiện, buổi chiều lại tiếp tục lắp đặt rạp cưới hoặc tiệc công ty. Công việc kéo dài từ sớm tinh mơ đến tối muộn, nhưng ai nấy đều cố gắng hết sức để mang đến không gian chỉn chu nhất cho khách hàng trong mùa sự kiện bận rộn nhất trong năm.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 8/12/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 8/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank… sẽ lập tức dừng giao dịch chuyển/rút tiền với tài khoản không đáp ứng một trong những yêu cầu nàyBảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước
GĐXH - Nhiều tài khoản ngân hàng Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank có thể bị tạm ngừng giao dịch nếu khách hàng không hoàn tất các yêu cầu định danh theo quy định mới.
Nghệ An nổi lên như điểm đến của dòng vốn đầu tư: Tín hiệu thuận lợi cho thị trường bất động sảnSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
Nền kinh tế địa phương tăng trưởng nhanh và loạt dự án hạ tầng chiến lược được triển khai, Nghệ An đang nổi lên như một tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư bất động sản. Thông tin được nhiều chuyên gia nhận định tại hội thảo "Định hình xu hướng – Nhận diện tiềm năng thị trường BĐS thủ phủ tỉnh Nghệ An".
Giá chung cư 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ tăng nóng, người mua nhà lại 'toát mồ hôi'Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ được hình thành từ quận Ba Đĩnh cũ tiếp tục "nóng".
Ồn ào ‘gầu bò có dòi’: Quán bò nhúng giấm lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa sau 15 năm hoạt độngBảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước
GĐXH - Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một khách hàng tố cáo quán bò nhúng giấm trên phố Trần Xuân Soạn (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) phục vụ thịt bò có dấu hiệu xuất hiện dòi. Sự việc thu hút nhiều ý kiến tranh luận, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc để kiểm tra, xác minh.
CADIVI khẳng định năng lực với cáp ngầm trung thế đạt chuẩn quốc tếSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
Cáp ngầm trung thế giữ vai trò quan trọng trong hệ thống điện đô thị, đòi hỏi đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt về độ bền, an toàn và khả năng vận hành ổn định trong môi trường ngầm.
Đá quý Ruby tại IRuby Luxury - Biểu tượng của sự sang trọng và uy tínSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
IRUBY không chỉ là nơi mua bán đá quý cao cấp, mà còn là hành trình khám phá nghệ thuật kim hoàn.
Lãi suất ngân hàng khi gửi 100 triệu đồng cao nhất tới 6,9%: Bất ngờ số tiền lãi nhận được?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Gửi từ 100 triệu đồng hiện có thể hưởng lãi suất cao nhất lên đến 6,7-6,9%/năm tại Nam A Bank, Viet A Bank và Cake by VPBank.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 8 – 14/12/2025): Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tụcSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Giá iPhone 14 giảm kịch sàn, rẻ kỷ lục, xứng danh iPhone ngon bổ rẻ nhất Việt NamGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 14 có thể coi là ngon bổ rẻ nhất Việt Nam hiện nay bởi trang bị vẫn đủ mạnh để dùng lâu dài, không gì có thể vượt qua.
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 8 – 14/12/2025: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.