Cuối năm sôi động mùa sự kiện: Người làm nghề dựng rạp tất bật chạy đơn

Thứ hai, 16:05 08/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Những tháng cuối năm luôn là thời điểm cao điểm của ngành tổ chức sự kiện. Khi các doanh nghiệp tất bật chuẩn bị tiệc tất niên, còn các gia đình, cặp đôi rục rịch tổ chức cưới hỏi, nhu cầu dựng rạp, trang trí, âm thanh, ánh sáng tăng mạnh, khiến không khí thị trường sự kiện trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội), anh Dương Văn Thu, người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dựng rạp và trang trí sự kiện, cho biết từ tháng 8 âm lịch trở đi, lượng khách đặt đơn tăng rõ rệt. "Khách đặt nhiều nhất là tiệc tất niên của doanh nghiệp và các đám cưới cuối năm. Hầu như tuần nào cũng kín lịch," anh Thu chia sẻ.

Theo anh, dù khối lượng công việc dồn dập, giá thành dịch vụ năm nay không biến động nhiều, chủ yếu phụ thuộc vào mẫu decor mà khách lựa chọn. Những tông màu theo xu hướng, các mẫu phông sân khấu và cổng hoa hiện đại đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đầu tư phụ kiện nhiều hơn.

Không chỉ phục vụ doanh nghiệp, đội ngũ dựng rạp tại Sóc Sơn còn đón lượng lớn khách cưới. Anh Nguyễn Hoàng, một chú rể đang chuẩn bị lễ thành hôn, cho biết anh ưu tiên lựa chọn những đơn vị có quy trình làm việc chuyên nghiệp, đặc biệt là việc gửi phương án decor trước khi thi công. "Tôi muốn xem trước phối cảnh và màu sắc để đảm bảo mọi thứ đúng ý mình. Khi ưng rồi họ mới bắt đầu dựng rạp, như vậy đỡ phải chỉnh sửa vào phút cuối," anh Hoàng nói. Nhờ cách làm việc minh bạch này, anh tìm được đội thi công phù hợp và an tâm hơn trước ngày trọng đại.

Thời điểm cuối năm, những người làm nghề như anh Dương Văn Thu phải "chạy đua" với thời gian để kịp tiến độ. Lịch dựng rạp kín mít, nhiều ngày đội thợ phải di chuyển liên tục giữa các điểm tổ chức; buổi sáng hoàn thiện một sự kiện, buổi chiều lại tiếp tục lắp đặt rạp cưới hoặc tiệc công ty. Công việc kéo dài từ sớm tinh mơ đến tối muộn, nhưng ai nấy đều cố gắng hết sức để mang đến không gian chỉn chu nhất cho khách hàng trong mùa sự kiện bận rộn nhất trong năm.

Hệ thống bệnh viện Đức Phúc - An Thịnh tổ chức sự kiện lớn nhất năm vào 30/12Hệ thống bệnh viện Đức Phúc - An Thịnh tổ chức sự kiện lớn nhất năm vào 30/12

Để tổng kết lại năm 2023 và đón chào năm mới Giáp Thìn 2024, chúng tôi tổ chức chương trình "Đại Lễ Tri Ân Đức Phúc - An Thịnh: Trọn Vẹn Chăm Sóc - Vạn Dặm An Tâm - Đón Khởi Đầu Mới" với nhiều nội dung hấp dẫn và giải thưởng có tổng giá trị lên tới 15 tỷ đồng.

Sun Life tổ chức sự kiện giao lưu văn hóa Việt Nam – Canada: Fuse - Đan dòng sángSun Life tổ chức sự kiện giao lưu văn hóa Việt Nam – Canada: Fuse - Đan dòng sáng

Vừa qua, tại the Ants Studio, Vũ Tông Phan, Quận 2, Sun Life Việt Nam tổ chức sự kiện văn hóa, nghệ thuật FUSE – ĐAN DÒNG SÁNG chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa Việt Nam – Canada, đồng thời là một trong những chuỗi hoạt động hướng tới 10 năm Sun Life hoạt động tại Việt Nam.

