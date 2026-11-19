Huy động đồng bộ nhân lực, thiết bị tháo dỡ công trình vi phạm

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) trên tuyến đường Văn Tiến Dũng (phường Phú Diễn), dọc tuyến có khoảng 10 cột điện cao thế. Phía dưới hành lang bảo vệ đường dây điện từng tồn tại nhiều công trình dựng tạm trên đất nông nghiệp, gồm các nhà xưởng, lều lán dùng làm nơi tập kết sắt thép, vật liệu xây dựng, phế liệu; một số vị trí được sử dụng làm cửa hàng ăn uống với hệ thống mái che, hàng rào tạm và biển quảng cáo lắp dựng tự phát.

Phía dưới hành lang bảo vệ đường dây điện trên đường Văn Tiến Dũng từng tồn tại nhiều công trình dựng tạm trên đất nông nghiệp, gồm các nhà xưởng, kho bãi...

Từ sáng 18/11, UBND phường Phú Diễn huy động nhiều lực lượng tham gia đợt ra quân gồm Công an phường, cán bộ phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố cùng đơn vị vệ sinh môi trường. Hàng chục lao động cùng máy xúc, máy ủi, xe tải và phương tiện chuyên dụng được đưa tới hiện trường để thực hiện tháo dỡ, di dời.

Tại khu vực giải tỏa, máy xúc lần lượt thu dọn bụi cây, cành khô, khung sắt và vật dụng cũ chiếm dụng khu vực dưới chân cột điện. Ở những vị trí có nhiều sắt thép, kết cấu cồng kềnh, công nhân sử dụng dụng cụ chuyên dụng để cắt, tháo rời từng hạng mục, sau đó phân loại và bốc xếp lên xe tải vận chuyển đi.

Các phương tiện máy móc được huy động tới hiện trường để thực hiện tháo dỡ, di dời.

Theo sát các phương tiện cơ giới, công nhân vệ sinh môi trường tiến hành quét dọn, thu gom mảnh vụn và phế thải còn sót lại, hạn chế tình trạng vật liệu rơi vãi ra vỉa hè và lòng đường. Sau ngày đầu tiên triển khai, phần lớn các bãi phế liệu, khung sắt và vật dụng kích thước lớn đã được di dời khỏi hiện trường.

Bảo đảm an toàn điện trong suốt quá trình thi công

Do khu vực giải tỏa nằm trực tiếp phía dưới hệ thống cột và đường dây điện cao thế, công tác tổ chức thi công được đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ nhằm giữ khoảng cách an toàn, tránh tác động đến lưới điện cũng như người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Trong quá trình thực hiện, lực lượng chức năng phường Phú Diễn bố trí hệ thống rào chắn và phân công người điều tiết, kiểm soát phạm vi thi công. Đồng thời, Công ty Điện lực Ba Đình cử cán bộ chuyên môn phối hợp kiểm tra hệ thống đường dây, xác định ranh giới hành lang bảo vệ và triển khai phương án cô lập nguồn điện trước khi tiến hành tháo dỡ.

Hàng loạt công trình tạm xây dựng trên đất nông nghiệp đã được phá dỡ.

Theo ông Hà Tiến Chung, Phó Trưởng phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường phường Phú Diễn cho biết, đợt ra quân nhằm xử lý các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường tại hành lang an toàn lưới điện trên đường Văn Tiến Dũng. Phạm vi giải tỏa bao gồm các bãi tập kết vật liệu xây dựng, bãi phế liệu, lều lán, mái che, mái vẩy và biển bảng dựng trên đất nông nghiệp.

"Việc giải tỏa được thực hiện trên cơ sở rà soát hiện trạng, xác định cụ thể ranh giới, mốc giới hành lang an toàn lưới điện, bảo đảm đúng quy định pháp luật và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liền kề", ông Chung thông tin.

Lập tổ tuần tra 30 người ngăn ngừa tái lấn chiếm

Bên cạnh việc tháo dỡ công trình vi phạm, UBND phường Phú Diễn yêu cầu các đơn vị thu gom và vận chuyển toàn bộ chất thải, phế thải phát sinh ngay trong ngày, không để hình thành các điểm tập kết rác tự phát sau giải tỏa. Toàn bộ phần mặt bằng sau khi được vệ sinh sạch sẽ sẽ bàn giao lại cho đơn vị quản lý và tổ dân phố trông coi.

Phường Phú Diễn sẽ thành lập tổ tuần tra cơ động gồm 30 thành viên, duy trì tuần tra 2 lần/ngày để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm mới phát sinh.

Theo Kế hoạch số 444/KH-UBND ngày 9/11/2026 của UBND phường Phú Diễn, đợt cao điểm xử lý vi phạm trên địa bàn được triển khai từ ngày 10/11 đến ngày 21/11/2026; riêng khu vực đường Văn Tiến Dũng thực hiện trong hai ngày 18 và 19/11.

Sau khi hoàn tất giải tỏa, từ ngày 21/11, phường Phú Diễn sẽ thành lập tổ tuần tra cơ động gồm 30 thành viên, duy trì tuần tra 2 lần/ngày để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm mới phát sinh, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm.

Việc giải tỏa 35 công trình vi phạm lần này là bước đi cần thiết nhằm lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ hành lang công trình điện trên địa bàn. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài của đợt ra quân không chỉ nằm ở số lượng công trình được tháo dỡ hay diện tích mặt bằng được thu hồi, mà phụ thuộc lớn vào công tác quản lý sau giải tỏa. Việc phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng và duy trì tuần tra thường xuyên sẽ là yếu tố quyết định để giữ vững trật tự đô thị, ngăn chặn tái lấn chiếm bền vững.

Hà Nội: Phường Phú Diễn giải tỏa 35 công trình vi phạm dưới hành lang lưới điện đường Văn Tiến Dũng

Hà Nội: Phường Phú Diễn giải tỏa 35 công trình vi phạm dưới hành lang lưới điện đường Văn Tiến Dũng

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