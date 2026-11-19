Sau phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng bến bãi, tập kết vật liệu và hoạt động đóng tàu ven sông Đáy, UBND xã Ý Yên (tỉnh Ninh Bình) đã có văn bản thông tin kết quả kiểm tra, xử lý. Theo đó, địa phương ghi nhận trên địa bàn có 14 bến bãi, trong đó 9 bến bãi hoạt động hết phép hoặc không có phép.

Ngày 9/11, UBND xã Ý Yên ban hành Văn bản số 739/UBND-BC về kết quả xử lý các bến bãi ven sông Đáy. Văn bản nêu rõ, thời gian qua, cơ quan Báo Sức khỏe và Đời sống đã phản ánh tình trạng vi phạm tại các bến bãi ven sông trên địa bàn. UBND xã Ý Yên trân trọng tiếp thu những ý kiến phản ánh của cơ quan báo chí.

Theo rà soát của địa phương, trên địa bàn xã hiện có tổng số 14 bến bãi, trong đó 5 bến bãi hoạt động có phép, 9 bến bãi hoạt động hết phép hoặc không có phép. Các bến bãi này đều nằm ven tuyến đê tả Đáy.

Một số bến bãi, xưởng đóng tàu ở ven sông Đáy xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình - (ảnh Nhật Tân).

Kết quả rà soát của Đoàn công tác số 2, tại Phụ lục 1 kèm theo Văn bản số 3494/TCTLN-DD2 của Tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 2530/QĐ-UBND, đã chỉ ra những vấn đề liên quan đến hồ sơ pháp lý, công trình vi phạm và hoạt động tại 14 bến bãi trên địa bàn xã Ý Yên.

Đáng chú ý, hầu hết các bãi vật liệu hoạt động trên bãi sông đều vi phạm quy định về chất tải cao. Một số bãi đã được cấp phép nhưng sử dụng thêm mục đích khác; một số trường hợp giấy phép hết hạn nhưng chưa gia hạn. Ngoài ra, có những bãi hoạt động từ lâu nhưng không thực hiện thủ tục cấp phép, hoặc không đủ điều kiện cấp phép nhưng vẫn tổ chức hoạt động.

UBND xã Ý Yên cho biết, các công trình vi phạm tại những bến bãi này đều đã được xây dựng từ lâu. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của báo chí, địa phương xác định đây là vấn đề cần tập trung giải quyết, không để kéo dài.

UBND xã đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Hạt Quản lý đê tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, vận động các chủ bến bãi tự giác tháo dỡ, giải tỏa những công trình vi phạm trên bãi sông.

Theo báo cáo của UBND xã, sau quá trình tuyên truyền, vận động, các chủ bến bãi đã nhận thức được hành vi vi phạm và chủ động tháo dỡ công trình vi phạm tại cơ sở. Đối với các bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng, các cơ sở đã dừng hoạt động, không nhập thêm vật liệu mới; lượng vật liệu tồn đọng cũ được giải tỏa đạt khoảng 70-90%.

Sau loạt bài phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng bến bãi, xưởng đóng tàu ven sông Đáy, UBND xã Ý Yên (Ninh Bình) đã có văn bản thông tin kết quả kiểm tra, xử lý - (ảnh Nhật Tân).

Trong thời gian tới, UBND xã Ý Yên cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Hạt Quản lý đê tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với các bến bãi đang hoạt động; không để phát sinh hoạt động tập kết, kinh doanh vật liệu, xây dựng công trình, neo đậu và bốc xếp hàng hóa khi chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Địa phương cũng sẽ tổ chức rà soát, kiểm tra các vấn đề liên quan đến quy hoạch, đất đai, đê điều và công bố hoạt động bến thủy nội địa, cảng thủy nội địa; lập danh sách đầy đủ các bến bãi trên địa bàn. Đồng thời, chủ động làm việc với các hộ gia đình, doanh nghiệp vi phạm để vận động tự giác giải tỏa những tồn tại cũ.

Đối với các hộ, doanh nghiệp đã tự tháo dỡ, giải tỏa vi phạm, UBND xã sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và yêu cầu không tái vi phạm.

Trước đó, Chuyên trang Gia đình và Xã hội đã đăng tải loạt bài phản ánh tình trạng hàng nghìn mét vuông bãi sông Đáy tại xã Ý Yên được sử dụng làm nơi đóng tàu, tập kết vật liệu và bốc xếp hàng hóa.

Các hoạt động này diễn ra sát tuyến đê tả Đáy và mép sông, đặt ra những lo ngại về an toàn thoát lũ, an toàn công trình đê điều, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản và đời sống người dân khu vực hạ du khi xảy ra mưa lớn, lũ dâng.

