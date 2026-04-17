Nghệ An: Xóa sổ dãy ki-ốt từng là 'phố đèn đỏ' ven biển Hòn Câu
GĐXH - Hơn 140 ki-ốt ven biển Hòn Câu (xã Hải Châu, Nghệ An) đang được tháo dỡ theo hình thức cuốn chiếu nhằm trả lại không gian biển thông thoáng. Khu vực từng bị gắn mác "phố đèn đỏ" nay được chỉnh trang, chuẩn bị đón dòng khách du lịch tăng mạnh dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5.
Ngày 17/4, lãnh đạo UBND xã Hải Châu (Nghệ An) cho biết, địa phương đã triển khai giải tỏa dãy ki-ốt xuống cấp ven biển Hòn Câu từ ngày 13/4. Đến nay, khoảng 1/4 số công trình đã được tháo dỡ.
Việc giải tỏa được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, huy động tối đa nhân lực, máy móc, phấn đấu hoàn thành toàn bộ hơn 140 ki-ốt trước kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5.
Nhiều ki-ốt bỏ hoang, tường bong tróc, mái sập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và gây mất mỹ quan khu vực ven biển.
Theo chính quyền địa phương, các ki-ốt được xây dựng từ giai đoạn 2012–2013, phục vụ ăn uống, lưu trú. Tuy nhiên, một thời gian dài khu vực này tồn tại hoạt động dịch vụ biến tướng, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng an ninh trật tự, từng bị người dân gọi là "phố đèn đỏ".
Sau khi bị chấn chỉnh, nhiều ki-ốt đóng cửa, bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng. Những dãy nhà tường bong tróc, mái sập, rác thải ngổn ngang kéo dài nhiều năm, khiến bộ mặt bãi biển trở nên nhếch nhác.
Toàn cảnh dãy ki-ốt xuống cấp nghiêm trọng sau thời gian dài không sử dụng, nhiều hạng mục đã hư hỏng nặng.
Dù đã có chủ trương giải tỏa từ năm 2022 và thông báo cho các hộ tự tháo dỡ, phần lớn không chấp hành, buộc chính quyền phải tổ chức cưỡng chế theo kế hoạch.
Cùng với tháo dỡ, xã Hải Châu đang triển khai dọn vệ sinh môi trường, cải tạo hạ tầng, sắp xếp lại hoạt động dịch vụ ven biển theo hướng văn minh, kiểm soát chặt chẽ.
Hòn Câu nằm trên dải bờ biển dài khoảng 25km, có bãi cát thoải, sóng êm, được đánh giá giàu tiềm năng phát triển du lịch. Khi tuyến đường ven biển hoàn thành, khu vực này được kỳ vọng sẽ thu hút mạnh dòng khách và nhà đầu tư.
Địa phương cho biết, sau khi hoàn tất giải tỏa, sẽ kêu gọi doanh nghiệp đầu tư khai thác quỹ đất ven biển, hướng tới hình thành điểm đến du lịch sạch, trật tự, có quy hoạch bài bản.
