Chiều nay miền Bắc lại có mưa to diện rộng?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, trong chiều tối và đêm nay, vùng núi Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 90mm.
Miền Bắc hôm nay có mưa không?
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, đêm qua và sáng nay 3/6, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 2/6 đến 8h ngày 3/6 có nơi trên 90mm như trạm Kiến Đức (Lâm Đồng) 98mm; Bù Nho 1 (Đồng Nai) 108,2mm; Thạnh Hóa (Tây Ninh) 155mm…
Ngày và đêm 3/6, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng duy trì trạng thái mưa rào và dông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.
Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và các nơi khác của cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (mưa tập trung vào chiều và tối).
Cũng theo dự báo của cơ quan khí tượng, chiều tối và đêm nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 90mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cơ quan khí tượng cảnh báo: Do có mưa lớn nguy cơ ngập úng xảy ra tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.
Nắng nóng miền Bắc còn tiếp diễn?
Theo nhận định của cơ quan khí tượng, trong khi mưa lớn xuất hiện ở các khu vực trên thì trong ngày 3/6, nắng nóng vẫn là thời tiết chủ đạo ở Bắc Bộ và Trung Bộ.
Ngày hôm nay, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Thời gian nóng từ 11-16 giờ.
Ngày 4/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%. Thời gian nóng từ 12-16 giờ.
Ngày 3-4/6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%. Thời gian nóng từ 10-17 giờ.
Ngày 5/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng; từ ngày 6/6 nắng nóng diện rộng gia tăng trở lại ở khu vực Bắc Bộ. Từ ngày 5/6, nắng nóng ở Trung Bộ mở rộng ra khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
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