Chính quyền xã Kiều Phú đã thực hiện tốt chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội hay chưa khi chậm trả lời báo chí về những phản ánh liên quan đến nhà máy Sunhouse?
GĐXH - Sau nhiều ngày kể từ khi Chuyên trang Gia đình và Xã hội phản ánh những dấu hiệu bất cập tại khu vực trông giữ phương tiện của công nhân nhà máy Sunhouse, đến nay chính quyền xã Kiều Phú (TP Hà Nội) vẫn chưa có phản hồi chính thức về trách nhiệm quản lý địa bàn đối với khu vực này.
Báo Sức khỏe và Đời sống đã đăng tải trên Chuyên trang Gia đình và Xã hội bài viết phản ánh khu vực trông giữ xe của công nhân nhà máy Sunhouse nằm phía sau nhà máy được dựng bằng khung thép, quây lưới sắt, lợp mái tôn tạm bợ, có dấu hiệu không đảm bảo an toàn PCCC và ANTT.
Theo đó, người dân và công dân tại nhà máy này bày tỏ lo ngại về điều kiện an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy cũng như công tác quản lý đối với khu vực tập trung số lượng lớn phương tiện của công nhân.
Tại buổi làm việc với phóng viên, đại diện Công ty CP Tập đoàn Sunhouse cho biết khu vực trông giữ xe này được doanh nghiệp thuê lại từ một hộ dân địa phương theo hợp đồng ký từ năm 2020 (thời hạn hợp đồng 5 năm).
Theo nội dung hợp đồng, bên cho thuê có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện liên quan đến bảo vệ tài sản, phòng cháy chữa cháy và các quy định pháp luật khác.
Sau phản ánh của báo chí, phía Sunhouse cũng cho biết sẽ rà soát lại các điều kiện tuân thủ pháp luật của đơn vị cung cấp dịch vụ để xem xét việc tiếp tục hay thay đổi đơn vị cho thuê mặt bằng.
Tuy nhiên, nhiều vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước trên địa bàn vẫn cần được cơ quan chức năng địa phương làm rõ. Trong đó có việc khu vực trông giữ xe này đã được kiểm tra, giám sát về các điều kiện an toàn, phòng cháy chữa cháy, trật tự xây dựng hay chưa? Việc sử dụng công trình, mặt bằng vào mục đích trông giữ số lượng lớn phương tiện có bảo đảm đúng quy định hay không?
Để làm rõ những vấn đề trên, ngày 15/4, phóng viên đã liên hệ đặt lịch làm việc với UBND xã Kiều Phú. Trong những ngày qua, phóng viên cũng đã nhiều lần liên hệ với đại diện UBND xã đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến nội dung báo chí phản ánh. Tuy nhiên, đến thời điểm bài viết được đăng tải, phóng viên vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía chính quyền địa phương.
Đáng chú ý, UBND xã Kiều Phú chưa có phản hồi đối với các nội dung báo chí đặt vấn đề diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Công văn số 2205/UBND-TTDLCNS ngày 22/5/2026 về tăng cường xử lý thông tin dư luận và báo chí phản ánh.
Theo công văn này, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về chủ động nắm bắt, xử lý thông tin dư luận và báo chí phản ánh; đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu.
Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị chủ động tiếp thu thông tin từ người dân và báo chí; kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm xử lý thực chất, hiệu quả và đến cùng.
Trong khi đó, các nội dung Chuyên trang Gia đình và Xã hội phản ánh liên quan đến khu vực trông giữ xe công nhân của Nhà máy Sunhouse đều thuộc địa bàn quản lý của xã Kiều Phú, bao gồm các vấn đề về trật tự xây dựng, điều kiện an toàn, phòng cháy chữa cháy và trách nhiệm quản lý nhà nước tại cơ sở.
Do đó, dư luận đang chờ đợi sự vào cuộc, kiểm tra, xác minh và thông tin chính thức từ chính quyền địa phương nhằm làm rõ các vấn đề được phản ánh, qua đó thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về chủ động xử lý thông tin dư luận và nâng cao trách nhiệm quản lý địa bàn của chính quyền cơ sở.
Trước đó, vào tháng 4/2026, từ phản ánh của người dân sinh sống gần khu vực Cụm công nghiệp Ngọc Liệp, phóng viên đã ghi nhận tình trạng khói cuồn cuộn thải ra môi trường tại khu vực Nhà máy Sunhouse (Cụm công nghiệp Ngọc Liệp, xã Kiều Phú, TP Hà Nội), vào lúc sau khoảng 19h15 phút hằng ngày.
Theo nguồn tin, sau 19h là thời điểm công nhân bắt đầu ca làm việc mới với hoạt động nung nấu, tôi luyện kim loại (nhôm, gang) sản xuất sản phẩm gia dụng. Đây cũng là công đoạn phải sử dụng nhiệt độ rất cao nên phát sinh nhiều khói và khí thải công nghiệp. Vì phát sinh nhiều khói, khí thải công nghiệp nên hoạt động này chỉ diễn ra từ 19h hàng ngày - khi trời đã tối. Hiện tượng này tuyệt nhiên không xuất hiện vào ban ngày. Do đó, khói cuộn thải ra môi trường kèm theo mùi hắc, hăng mũi.
Không chỉ dừng ở vấn đề môi trường, với vai trò là đơn vị sử dụng lao động, Sunhouse có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện tối thiểu phục vụ công nhân, trong đó có khu vực gửi xe an toàn, phù hợp với quy mô sản xuất và số lượng lao động.
Tuy nhiên, theo nguồn tin, phương tiện, tài sản của công nhân lao động hiện vẫn đang phải để tại khu vực tạm bợ, thiếu các điều kiện bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự cũng như cháy nổ.
Ghi nhận thực tế tại thời điểm phóng viên có mặt cho thấy, khu vực trông giữ xe của công nhân Sunhouse được dựng tạm trên khu đất trống phía sau nhà máy với kết cấu đơn giản. Hàng trăm xe máy xếp san sát từ bên trong lán tạm ra đến các lối đi phía ngoài khu vực quây lưới thép.
Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, mái tôn hấp nhiệt mạnh khiến khu vực này trở nên oi bức, ngột ngạt, trong khi các biện pháp che chắn còn khá sơ sài. Không chỉ bất tiện về điều kiện gửi xe, tình trạng thất lạc phương tiện cũng được cho là đã từng xảy ra đối với các công nhân.
Vào khoảng 19h15 ngày 15/4/2026, có mặt tại nhà xe của công nhân Sunhouse, phóng viên đã ghi nhận sự việc một nữ công nhân bị thất lạc xe đạp điện sau ca làm việc. Sau hơn 30 phút tìm kiếm, một người phụ nữ được cho là có trách nhiệm trông giữ phương tiện đã phát hiện chiếc xe nằm tại khu vực nuôi gia cầm - ngoài phạm vi bố trí trông giữ phương tiện. Sự việc khiến nhiều công nhân bày tỏ lo ngại về công tác quản lý, bảo đảm an ninh tại khu vực gửi xe.
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