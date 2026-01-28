Mới nhất
Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộ

Thứ tư, 14:41 28/01/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Triển đã gửi tập tài liệu cho Hằng Thu về danh mục các khoản tiền Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã chi cho việc học của con ông Sách và đưa hối lộ nhiều quan chức ở địa phương.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 57 "Lằn ranh", cơ quan điều tra tiếp tục buổi làm việc với Trinh - Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam để khai thác thông tin về mối quan hệ với Phó Bí thư tỉnh Sách. Trinh lúc đầu vẫn chỉ khai báo hời hợt, một mực khẳng định chỉ là chỗ quen biết với ông Sách.

"Tôi với anh Sách chỉ là chỗ quen biết, anh ấy làm lãnh đạo tỉnh nên tôi muốn làm thân thôi. Anh ấy là người chính trực nên không có chuyện nhận quà cáp hay vật chất lợi ích gì cả", Trinh khai.

Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộ - Ảnh 1.

Trinh tại cơ quan điều tra công an. Ảnh VTV

Ngay sau đó, công an đưa ra những bằng chứng cụ thể có liên quan đến căn biệt thự của Trinh, nơi ông Sách thường ghé qua đêm nhiều lần, yêu cầu Trinh giải thích. Cô tỏ ra lúng túng.

Trước thông tin Trinh lợi dụng mối quan hệ với Phó Bí thư tỉnh Sách để móc ngoặc, thao túng lợi ích, vi phạm pháp luật, Trinh lập tức phủ nhận không có chuyện đó. Thêm vào đó, Trinh vẫn hết lời khen ngợi tình nhân và bao biện cho các quyết sách trong quá khứ của ông Sách là do chồng chéo về cơ chế, chính sách. 

Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộ - Ảnh 2.

Trinh phủ nhận chuyện tình cảm, lợi ích với Phó Bí thư tỉnh Sách.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Chủ tịch tỉnh Thủy đã báo cáo với Bí thư tỉnh Sơn về việc nhận được đơn từ chức của ông Trọng - Phó Chủ tịch tỉnh Việt Đông, liên quan đến vụ con trai đánh bạc. Hiện tại, Ủy ban chưa có quyết định chính thức về việc này mà chờ xin ý kiến chỉ đạo từ Thường vụ. Cùng với đó, cơ quan điều tra đang xem xét trách nhiệm của ông Trọng liên quan đến những sai phạm của việc đấu thầu ở huyện Đông San.

Trong khi đó, Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu đau lòng và khó xử khi ngày này tới quá nhanh, ngày mà cơ quan điều tra đề nghị Viện kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt Triển - bạn thân của mình. Vì vậy Hằng Thu luôn né tránh Triển và anh cảm nhận thái độ của cô rất lạ khi gặp ở bệnh viện. Vậy là cả hai người bạn thân Khắc và Triển đều vướng vòng lao lý, trong khi chính Thu lại là người thực thi công lý.

Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộ - Ảnh 3.

Hằng Thu khó xử khi người bạn thân của mình sắp bị bắt. Ảnh VTV

Trở lại cơ quan, Hằng Thu đã nhìn thấy tập tài liệu mà Triển để lại trên bàn làm việc của mình. Anh nói những giấy tờ này có thể giúp cho Hằng Thu bởi đây chính là danh mục các khoản tiền Trinh đã chi cho việc học của con trai ông Sách và đưa hối lộ nhiều quan chức ở địa phương.

Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộ - Ảnh 4.

Triển đã gửi tập tài liệu chi tiết các khoản tiền mà Tập đoàn Trinh Tam đã chuyển cho Phó Bí thư tỉnh Sách. Ảnh VTV

 Tập 57 phim "Lằn ranh" phát sóng 21h ngày 29/1 trên VTV1.

Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộ - Ảnh 5.Phát hiện Phó Bí thư Tỉnh ủy có tiền bất minh từ 'bảo kê' khai thác mỏ

GĐXH - Cơ quan công an đã có chứng cứ liên quan đến sai phạm của Chánh văn phòng Ủy ban tỉnh Triển và dấu hiệu bất minh về tài chính của Phó Bí thư tỉnh Sách.

Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộ - Ảnh 6.Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) bị em trai hối thúc lấy vợ mới

GĐXH - Trong "Gia đình trái dấu" tập 27, bà Ánh vui mừng khi que thử thai báo một vạch còn ông Phi được em trai thúc giục chuyện lấy vợ mới.

Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộ - Ảnh 7.'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2 năm 2026 có gì hấp dẫn?

GĐXH - Trên Fanpage chính thức của "Anh trai vượt ngàn chông gai" vừa đăng tải thông tin về sự trở lại mùa 2.


