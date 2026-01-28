Mới nhất
Phát hiện Phó Bí thư Tỉnh ủy có tiền bất minh từ 'bảo kê' khai thác mỏ

Thứ tư, 11:00 28/01/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Cơ quan công an đã có chứng cứ liên quan đến sai phạm của Chánh văn phòng Ủy ban tỉnh Triển và dấu hiệu bất minh về tài chính của Phó Bí thư tỉnh Sách.

Trong tập 56 "Lằn ranh" đã được phát sóng, vợ vừa rời đi, Phó Bí thư tỉnh Sách lại nhận được tin Mỹ Trinh - Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị bắt, khiến ông thất thần, bước đi không vững rời khỏi biệt thự. 

Tại cơ quan, Chủ tịch tỉnh Thủy đã tới gặp ông Sách để thông báo tin Chánh văn phòng ủy ban tỉnh Triển sắp chuyển công tác. Theo ông Thủy, việc Triển rời đi ở thời điểm hiện nay còn rất nhiều vấn đề cần phải làm rõ liên quan tới Trinh Tam. Hơn nữa, Triển lại đưa ra vấn đề hồ Đông Bình khiến ông Thủy nhận định Triển còn có dụng ý khác. 

Ông Sách khẳng định đây là trách nhiệm của bên Ủy ban, ông không tham gia. Đối với vấn đề dự án hồ Đông Bình, ông Thủy khẳng định có thể có chuyện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nhưng ông luôn tin tưởng rằng Trung ương sẽ xem xét một cách khách quan, toàn diện vì quyền lợi của người dân. Ông không hề hổ thẹn.

Lằn ranh - Tập 56: Triển sắp bị điều tra- Ảnh 1.

Phó Bí thư tỉnh Sách đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch tỉnh Thủy.

Trong lúc đó, cơ quan công an đã nhận được chứng cứ liên quan đến Phạm Ngọc Triển. Chánh văn phòng Ủy ban tỉnh đã ký văn bản nhằm tạo điều kiện cho Trinh Tam mua đất của dân năm 2018 khi chưa có mức áp giá đất chính thức cho dự án này. Tuy chỉ là thừa lệnh nhưng ý đồ rất rõ ràng. 

Cơ quan điều tra đã lập tức làm việc với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, yêu cầu giải trình cụ thể và xuất trình các văn bản, tài liệu có liên quan.

Về phía Triển, anh đã thông báo cho vợ việc sắp chuyển công tác, khiến cô rất bất ngờ.

Lằn ranh - Tập 56: Triển sắp bị điều tra- Ảnh 3.

Triển thông báo tin vui sắp được chuyển công tác thuận lợi khiến vợ vui mừng. Ảnh VTV

Tới gặp ông Sách, Triển đã khéo động viên chuyện Trinh bị bắt. Triển nhận định Trinh sẽ không nói ra điều gì bất lợi cho ông Sách. Nhưng đối với chuyện này, ông Sách lại rất bình tĩnh đánh giá Ủy ban Kiểm tra chắc chắn sẽ vào cuộc, những diễn biến tiếp theo sẽ rất khó đoán. Ông cũng thẳng thắn nhắc về chuyện Triển thuyên chuyển nhưng ông lại không biết việc này trực tiếp từ anh mà là từ ông Thủy.

Triển ngay lập tức giải thích thời gian qua ông Sách bận nhiều việc nên anh chưa dám báo cáo. Đến lúc này, ông Sách cũng thừa nhận rằng mình đã có một lựa chọn không chính xác. Hóa ra, những bước đi của Triển đều nằm trong những tính toán của ông Sách. Giờ đây, khi Triển có ý định đi ngược chiều lại với ông Sách thì ông có lẽ cũng không để anh được rời đi bình yên.

Lằn ranh - Tập 56: Triển sắp bị điều tra- Ảnh 4.

Triển lo lắng vì mọi thứ đều nằm trong tính toán của Phó Bí thư tỉnh Sách. Ảnh VTV

Tại cơ quan điều tra, Trinh không thành khẩn khai báo và nói quanh co. Cô phủ nhận là chủ của khu mỏ. Trong lúc đó, Hai khi thấy bằng chứng xác thực từ cơ quan điều tra cũng đã phải khai nhận về việc sai đàn em thủ tiêu một đối tượng khả nghi trên tàu, hơn nữa còn là người của Thiệu và làm theo chỉ thị của Thiệu và Trinh. Quặng sắt được Trinh điều hành lo thủ tục, tiền nong.

Cơ quan điều tra đã có đầy đủ tài liệu để chứng minh dòng tiền lợi nhuận từ việc buôn lậu đất hiếm được luân chuyển qua ba doanh nghiệp tư nhân trước khi về tới công ty Hải Thư thông qua một loạt hợp đồng khống. Tiền về bao nhiêu rút hết bấy nhiêu. Trinh đã phải khai nhận về việc kinh doanh khu mỏ.

Cơ quan công an đã bắt giữ các đối tượng có liên quan đến hành vi khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản ở dự án Trinh Tam, đồng thời phát hiện ra hầm bí mật chứa 27 tấn quặng. Qua lời khai của Hai, đây chỉ là hàng tồn chưa kịp chuyển đi, lượng khai thác hàng năm lên tới hàng chục nghìn tấn.

Lằn ranh - Tập 56: Triển sắp bị điều tra- Ảnh 8.

Mỹ Trinh bị bắt và khai báo về các sai phạm ở Tập đoàn Trinh Tam. Ảnh VTV

Càng điều tra càng phát hiện ra nhiều tiêu cực, cơ quan công an còn làm rõ mối quan hệ giữa Trinh và Phó bí thư tỉnh Sách. Trinh khai cả hai chỉ làm bạn, quen biết khi ông Sách hồi còn làm Bí thư huyện Đông Bình. Cô chỉ ngưỡng mộ ông Sách đơn thuần. “Anh ấy có giúp tôi về mặt tinh thần, nếu không có anh ấy động viên thì Trinh Tam không được thành hình”, Trinh khai.

Theo đánh giá sơ bộ, cơ quan công an chưa phát hiện ra ông Sách có dấu hiệu bất minh về tài chính, đặc biệt là không liên quan đến dòng lợi nhuận của Trinh Tam, cũng như cá nhân Trinh hay Thiệu. Tuy nhiên, Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu vẫn nghi ngờ ông Sách có liên quan đến khu mỏ quặng của Trinh Tam.

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị điều tra về "lợi ích nhóm" với Phó Bí thư tỉnhChủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị điều tra về 'lợi ích nhóm' với Phó Bí thư tỉnh

GĐXH - Cơ quan công an đã thu thập được rất nhiều tài liệu về mối quan hệ giữa Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam và Phó Bí thư tỉnh Sách.

Ông Phi hậm hực khi bà Ánh được "trai lạ" đưa về lúc nửa đêmÔng Phi hậm hực khi bà Ánh được 'trai lạ' đưa về lúc nửa đêm

GĐXH - Bắt gặp cảnh bà Ánh được người lạ mặt đưa về tận nhà giữa đêm khuya, ông Phi tỏ ra ghen tuông, tức tối.

