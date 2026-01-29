Cảnh phim khiến NSND Trung Anh thán phục: ‘Nguyệt Hằng mãi đỉnh’

Tập 55 của bộ phim Lằn ranh thu hút chú ý của khán giả khi lên sóng với trường đoạn cao trào, dồn nén cảm xúc giữa bà Tứ (NSƯT Nguyệt Hằng) và ông Sách (NSND Trung Anh). Phân cảnh người vợ trực diện đối mặt với sự phản bội của chồng không chỉ tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội, còn được xem là một trong những đoạn diễn xuất ấn tượng nhất của phim.

Theo diễn biến phim, bà Tứ phát hiện ông Sách có mối quan hệ ngoài luồng và sống cùng nhân tình trong căn biệt thự bí mật. Không đánh ghen, không làm ầm ĩ, bà Tứ chủ động tìm đến, mang theo đồ để nấu một bữa ăn. Sự điềm tĩnh đến lạnh lùng của nhân vật mở ra trường đoạn tâm lý đầy ám ảnh.

Cảnh quay được đánh giá cao của NSND Trung Anh và NSƯT Nguyệt Hằng.

Khi ông Sách hỏi lý do vợ xuất hiện, bà Tứ nói: “Em chỉ mong mọi chuyện trôi qua êm ả, sóng yên biển lặng, anh hạ cánh nhẹ nhàng để hưởng tuổi già”.

Đáp lại, ông Sách phơi bày sự thực dụng, cho rằng bà Tứ chỉ cần người cha cho các con, người đàn ông có địa vị xã hội, không phải lo lắng về tương lai. Ông khẳng định không ai có thể động đến mình, ai gây chuyện thì người đó tự gánh hậu quả.

Khoảnh khắc nhân vật bà Tứ run rẩy, lặng lẽ bỏ toàn bộ đồ ăn vào túi rác rồi tuyên bố ông Sách không xứng đáng được ăn bữa cơm này trở thành điểm nhấn đắt giá của tập phim. Bà Tứ sau đó chất vấn chồng, ông cần gì ở ngôi nhà này mà gia đình không có.

Trước lời biện minh của ông Sách rằng căn biệt thự chỉ là nơi “ghé qua”, còn gia đình vẫn là nơi ông thuộc về, bà Tứ đáp trả: “Nhà của anh vẫn ở đấy, gia đình của anh vẫn còn. Chỉ có tôi của ngày trước là vĩnh viễn biến mất, kể cả tình nghĩa vợ chồng”.

Diễn biến này được xem là bước ngoặt quan trọng của Lằn ranh , khi mối quan hệ hôn nhân tưởng chừng bền chặt chính thức rạn vỡ. Nhân vật bà Tứ cũng từ hình ảnh người vợ nhẫn nhịn bước sang trạng thái tỉnh thức, đau đớn nhưng không cam chịu.

Ngay sau khi lên sóng, phân đoạn nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Khán giả dành nhiều lời khen cho diễn xuất của hai nghệ sĩ gạo cội, đặc biệt là NSƯT Nguyệt Hằng. Nhiều ý kiến nhận xét nữ diễn viên đã lột tả trọn vẹn tâm trạng của những người vợ có chồng là người có quyền lực, tổn thương nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh và tự trọng.

“Đúng chất tâm lý của vợ các lãnh đạo”, “Không cần gào khóc mà vẫn thấy đau thắt”, “Từng câu thoại như cứa vào lòng người xem”, “Xem đi xem lại vẫn nổi da gà”, “Nguyệt Hằng diễn đỉnh thật sự”… là những bình luận xuất hiện dày đặc.

Sự ăn ý giữa hai diễn viên chính cũng được đánh giá cao. Nhiều khán giả cho rằng chính lối diễn tiết chế, đối thoại nặng về tâm lý của NSƯT Nguyệt Hằng và NSND Trung Anh đã khiến phân đoạn đạt đến độ “chín”, tạo cảm giác chân thật như đời sống.

NSND Trung Anh - người đóng cặp với Nguyệt Hằng trong Lằn ranh - cũng bày tỏ sự thán phục dành cho bạn diễn. Nam nghệ sĩ viết: “Đoạn này Nguyệt Hằng diễn quá hay luôn. Mãi đỉnh”.

Chia sẻ thêm về cảnh quay, NSƯT Nguyệt Hằng cho biết chị đặc biệt ấn tượng với chiều sâu kịch bản và tâm lý nhân vật. Theo chị, nhân vật ông Sách phải trả giá cho sai lầm của mình, sẽ không còn người vợ tào khang sẵn sàng chờ đón để bao bọc sau biến cố.

“'Nhà của ông vẫn ở đấy, gia đình của ông vẫn còn, chỉ có tôi của ngày trước là hoàn toàn biến mất’. Công nhận, cảnh này thâm thúy thật, nhưng tôi thấy ‘đã’”, NSƯT Nguyệt Hằng chia sẻ.