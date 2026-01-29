Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”: Xúc động và tự hào!

Tối 28/1, chương trình Cầu truyền hình Hai tay xây dựng một sơn hà kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng), trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đã diễn ra tại 4 điểm cầu là Cao Bằng - Hà Nội - Nghệ An - thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

Tham dự tại điểm cầu Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng có: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Trần Quốc Vượng.

Tham dự tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh có: Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Tham dự tại điểm cầu Thủ đô Hà Nội có: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Cùng dự tại các điểm cầu có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ đảng viên và đông đảo nhân dân các tỉnh, thành phố tại các điểm cầu.

Từ quyết sách đến hành động, từ lịch sử đến thời đại

Cách đây 85 năm, mùa xuân năm 1941, tại Cao Bằng – nơi địa đầu Tổ quốc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Trong bối cảnh cách mạng Việt Nam đứng trước thử thách sống còn, Người hoàn thiện đường lối chiến lược và trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng, mở ra một giai đoạn phát triển mới mang tính quyết định.

Cuộc trở về lịch sử ấy bắt nguồn từ một cội rễ sâu bền – quê hương Nghệ An, nơi hun đúc nhân cách, ý chí và khát vọng giải phóng dân tộc của Người. Từ Làng Sen, một chí hướng lớn được hình thành, ra đi để tìm cho dân tộc một con đường đúng đắn, và trở về để cùng nhân dân biến con đường ấy thành hiện thực.

Từ Bến Nhà Rồng – nơi Người ra đi năm 1911 – đến Cao Bằng mùa xuân 1941 - nơi Người trở về, đó là hành trình kết tinh của tư duy cách mạng và hành động kiên định.

Soi chiếu vào lịch sử, từ quyết định trở về Cao Bằng năm 1941, cách mạng Việt Nam đã giành thế chủ động chiến lược, từng bước chuẩn bị các điều kiện căn bản, tạo nền tảng cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đó là bước ngoặt đưa cách mạng Việt Nam từ thế bị động sang chủ động, từ tìm đường sang tự quyết con đường đi của mình. 85 năm nhìn lại, sự kiện Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam không chỉ là một dấu mốc lịch sử, mà là điểm khởi đầu của một sự nghiệp cách mạng dựa trên Nhân dân, vì Nhân dân và do Nhân dân làm chủ. Hành trình ấy đã được tái hiện một cách sinh động, đầy cảm xúc trong chương trình Cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam - Hai tay xây dựng một sơn hà.

Kết cấu cầu truyền hình Hai tay xây dựng một sơn hà được tổ chức theo mạch tư duy “từ quyết sách đến hành động, từ lịch sử đến thời đại”, gồm 3 chương: “Đôi tay vạch đường”, “Vòng tay nhân dân” và “Giương cao ngọn cờ”. Chương trình không chỉ kể lại lịch sử mà còn mở một cuộc đối thoại với hiện tại. Qua đó, với sự kế thừa và phát huy những bài học lớn được hun đúc từ mùa xuân Pác Bó năm 1941, qua 85 năm Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, cùng những thành tựu to lớn mà đất nước đã đạt được trong suốt chặng đường đã qua, chúng ta có đầy đủ cơ sở để tin tưởng vững chắc rằng kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh và hùng cường của dân tộc Việt Nam – đã thực sự mở ra. Đây là thời điểm cùng nhau khơi dậy mạnh mẽ tinh thần Tự lực – Khát vọng – Hành động; biến quyết tâm thành những chương trình hành động cụ thể, biến ý chí thành kết quả thực chất, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo cao nhất. Đó chính là cách thế hệ hôm nay hai tay xây dựng một sơn hà, trao gửi niềm tin và tương lai cho các thế hệ mai sau, vun đắp nên một Việt Nam phồn vinh, hùng cường.

Âm nhạc cảm xúc, lan tỏa niềm tự hào với những giá trị văn hóa Việt

Với 14 tiết mục, ngôn ngữ thể hiện lấy âm nhạc làm mạch cảm xúc được thể hiện rõ nét trong chương trình cầu truyền hình Hai tay xây dựng một sơn hà. Nhiều ca khúc tiêu biểu theo từng thời kỳ như Bác Hồ người cho em tất cả, Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Dấu chân phía trước, Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Lên đàng, Đoàn vệ quốc quân, Pì noọng ơi - Vào Đông Khê… đã được xử lý đương đại, hòa quyện chất liệu dân gian - dân ca vùng miền, mang đến những cung bậc cảm xúc khác nhau cho khán giả tại bốn điểm cầu. Đáng chú ý, các tiết mục nghệ thuật trong chương trình có sự kết hợp chất liệu dân gian vùng miền: then, hát ru, ví giặm, chất liệu Nam bộ, sự hoà quyện của nhiều giọng điệu, một tinh thần.

Đặc biệt, khoảnh khắc tất cả đại biểu và khán giả ở bốn điểm cầu cùng lắng lại, đặt tay lên trái tim mình, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nền ca khúc Bác Hồ một tình yêu bao la là dấu ấn khó quên trong chương trình. Đó cũng là lời hứa lặng thầm, bền bỉ, tiếp nối con đường Người đã chọn, gìn giữ lý tưởng Người đã trao, và nuôi dưỡng khát vọng mà Người gửi lại cho cả dân tộc Việt Nam. Nhiều đại biểu và khán giả đã không cầm được nước mắt trong giây phút xúc động này.

Chương trình cầu truyền hình Hai tay xây dựng một sơn hà đã được khép lại bằng tiết mục Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi với sự tham gia của các nghệ sĩ ở cả bốn điểm cầu như Đỗ Tố Hoa, NSƯT Lan Anh, Bảo Trâm, nhóm Oplus… lan tỏa tinh thần tự lực, khát vọng vươn mình của đất nước…