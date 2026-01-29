'Đồng hồ đếm ngược' - Tập 1: Thành (Thanh Sơn) và bạn gái nhận tin vui nghề diễn

Trong trích đoạn giới thiệu tập 1 'Đồng hồ đếm ngược', Thành (Thanh Sơn) được bạn bè thân thiết gọi với cái tên thân mật là Thành "ngẫn". Anh là một diễn viên tự do với đầy lòng yêu nghề. Tuy nhiên, Thành mới chỉ được nhận những vai phụ không tên, không tuổi trong các bộ phim, vì thế, anh phải làm thêm nhiều việc khác để có thêm thu nhập nuôi dưỡng niềm đam mê với diễn xuất.

Trong một lần đi làm thêm, Thành đã cứu một chú chó tên Coddy và quyết định đưa chú chó này về nhà sống cùng mình.

Thành là một diễn viên và làm nhiều việc khác để theo đuổi đam mê. Ảnh VTV

Tuy nhiên, Thành không sống một mình, anh sống chung với Minh Anh (Yến My) - bạn gái anh và là một diễn viên múa. Cũng giống như Thành, Minh Anh cũng là một diễn viên trẻ, chưa có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cơ hội đã đến với Minh Anh khi Chiến (Bình An) - bạn của cô và Thành đã giới thiệu cho cô một người quen. Theo lời Chiến, bà chị này có mối quan hệ với bên Nhà hát thành phố và chỗ này đang tuyển diễn viên múa. Biết tin này, Chiến gọi ngay cho Minh Anh.

Chiến giới thiệu Minh Anh khi biết tin Nhà hát thành phố đang tuyển diễn viên múa. Ảnh VTV

Nghe tin này Thành rất vui vì anh và Minh Anh cũng đi tìm việc cho cô mãi mà chưa được. "Chỗ thân thiết chị ấy nói thẳng: 200 triệu. Không xong việc, không nhận tiền" - Chiến nói.

Cùng thời điểm Minh Anh tìm được việc, tin vui cũng đến với Thành, anh nhận được vai chính đầu tiên trong đời mình trong bộ phim có tên "Đồng hồ đếm ngược". Đạo diễn đã gọi điện thoại thông báo và phó đạo diễn thì liên lạc để gửi kịch bản cho Thành nghiên cứu nhân vật.

Niềm vui bất ngờ ập đến khiến Thành vô cùng vui sướng và choáng ngợp. Anh mua hoa về tặng Minh Anh và thông báo tin vui với bạn gái. Thành thậm chí còn lên kế hoạch nếu mọi chuyện thuận lợi thì cuối năm anh và Minh Anh sẽ tổ chức đám cưới.

Thành và bạn gái đều nhận được tin vui trong cơ hội nghề nghiệp. Ảnh VTV

Tập 1 phim "Đồng hồ đếm ngược" được phát sóng vào 20h ngày 29/1 trên VTV3.

Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộ GĐXH - Triển đã gửi tập tài liệu cho Hằng Thu về danh mục các khoản tiền Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã chi cho việc học của con ông Sách và đưa hối lộ nhiều quan chức ở địa phương.