Nghệ sĩ Opera Trang Bùi gửi tình yêu Hà Nội vào 'Sông Hồng nỗi nhớ'





Ngày 8/10/2026, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chính thức phát hành ca khúc mới mang tên "Sông Hồng nỗi nhớ" trên các nền tảng âm nhạc số. Tác phẩm do nghệ sĩ Opera Bùi Thị Trang (Trang Bùi) thể hiện, nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí và NSƯT Hoàng Tùng đảm nhiệm vai trò biên tập âm nhạc.

"Sông Hồng nỗi nhớ" là tác phẩm âm nhạc thứ 10 viết về Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung. Nhạc sĩ chia sẻ, ca khúc là nốt trầm tri ân gửi đến mảnh đất Thủ đô, nơi đã nuôi dưỡng biết bao tầng ký ức và cảm xúc sáng tác của anh, nối tiếp hành trình nghệ thuật sau những ca khúc quen thuộc như: "Hà Nội cũ" (NSƯT Hoàng Tùng), "Cà phê phố" (NSND Mai Hoa), Trà đá vỉa hè (Hồng Duyên), "Xích lô đón dâu" (Hoàng Hồng Ngọc), "Hoa thanh xuân" (Nguyễn Gia Tuệ Lâm), "Thu trả cho đời" (Tiến Mạnh)...

Trong "Sông Hồng nỗi nhớ", hình ảnh sông Hồng hiện lên với những ẩn dụ thơ mộng như "Vai nhỏ oằn gánh cả buổi chiều rơi", "Phù sa anh đậu bến em"… Tác phẩm tạo nên sự giao thoa tự nhiên giữa ngôn ngữ địa lý và ngôn ngữ tâm hồn. Điểm tựa cảm xúc của bài hát khép lại bằng một câu hỏi mở đầy dư âm: "Biết bao giờ trở lại, sông đã cạn đâu anh", giữ người nghe ở khoảng giữa của hy vọng và sự chờ đợi sâu đắm.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ: "Hà Nội trong tôi luôn gắn liền với những khoảng không gian đậm đà ký ức, và sông Hồng chính là chứng nhân trôi qua bao năm tháng của đời người. Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tôi muốn gửi gắm một nốt trầm tri ân qua ca khúc "Sông Hồng nỗi nhớ", tác phẩm thứ 10 tôi viết về mảnh đất này".

Với nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, sông Hồng không chỉ là bối cảnh địa lý hay một dòng chảy thiên nhiên đơn thuần. Nó là hiện thân của thời gian, của ký ức và của chính tình yêu. Khi viết ca khúc này, nhạc sĩ không đi thẳng từ tình yêu lứa đôi đến sự chia xa, mà để nỗi nhớ tự tìm đường trở về với những hình ảnh thương yêu, như bóng dáng người mẹ, tay chèo người cha, bãi nắng tuổi thơ và chốn neo đậu tinh thần qua bao biến thiên. Ca từ đưa người nghe đi qua hành trình tâm tưởng: Từ nỗi đau tổn thương trong tình yêu tìm về chốn an yên nguyên sơ của cha mẹ, tuổi thơ, rồi hòa quyện nỗi nhớ cá nhân vào dòng chảy phù sa bền bỉ của quê hương.

"Tôi rất trân trọng sự đồng điệu của nghệ sĩ Opera Trang Bùi, nhạc sĩ phối khí Dương Đức Thụy và NSƯT Hoàng Tùng biên tập âm nhạc. Kỹ thuật thanh nhạc tinh tế cùng bản phối đầy không gian đã giúp bài hát không chỉ dừng lại ở lời kể, mà thực sự cất tiếng nói cho những ẩn ức sâu lắng nhất trong lòng người nghe", nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho hay.

Lần đầu hát ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, nghệ sĩ Opera Bùi Thị Trang (Trang Bùi), hiện là soloist Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam cho biết, tuy ca từ của nhạc sĩ có những nét trúc trắc độc đáo, nhưng nhờ nền tảng thanh nhạc cổ điển bài bản, nghệ sĩ cảm nhận trọn vẹn sự tinh tế và giàu hình tượng trong từng lời ca. Việc đưa kỹ thuật thanh nhạc vào một tác phẩm trữ tình giúp Trang Bùi mang đến cho khán giả một góc nhìn vừa sang trọng, vừa gần gũi về cái đẹp chân thực của âm nhạc.

Nghệ sĩ Opera Trang Bùi bộc bạch: "20 năm sống, học tập và làm nghệ thuật ở Hà Nội, khi hát về sông Hồng tôi có cảm xúc rất đặc biệt. Có người nói hát ca khúc mới sẽ khá là áp lực, nhưng tôi lại không thấy bị áp lực, ngược lại cảm thấy rất thú vị khi được là người hát đầu tiên ca khúc này. Tôi không phải bắt chước ai, được chủ động và thoải mái sáng tạo để tạo nên dấu ấn riêng cho ca khúc. Gắn bó với sân khấu Opera lộng lẫy, tôi vẫn luôn yêu thích những ca khúc trữ tình giàu hình ảnh như thế này. Việc mang tiếng hát cổ điển hòa vào các ca khúc trữ tình là cách mà tôi mong muốn kéo gần khoảng cách, giúp khán giả cảm nhận vẻ đẹp chân thực của thanh nhạc".

Đảm nhận biên tập âm nhạc cho "Sông Hồng nỗi nhớ", NSƯT Hoàng Tùng nhận xét, ca khúc sở hữu cấu trúc ca từ giàu tính thi pháp. Sự kết hợp giữa tư duy sáng tác của Nguyễn Thành Trung và giọng hát opera Trang Bùi giúp tác phẩm đạt được sự cân bằng giữa kỹ thuật thanh nhạc đỉnh cao và sự mộc mạc, chạm đến trái tim người nghe.

Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, "Sông Hồng nỗi nhớ" của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung như một nốt trầm tri ân lắng đọng, góp thêm một tiếng nói nghệ thuật đẹp đẽ vào không gian văn hóa Hà Nội. Dòng sông Hồng trong âm nhạc Nguyễn Thành Trung vẫn lẳng lặng chảy, mang theo phù sa ký ức và nhịp đập yêu thương lan tỏa bền bỉ, sâu đậm trong lòng công chúng yêu nhạc.